„Sehr bittere Niederlage“: Nörten bringt sich selbst um Lohn

Es sind Worte voller Frust, die Kapitän Silvan Steinhoff nach dem Abpfiff findet: „Es ist natürlich wieder eine sehr bittere Niederlage.“

Beim 1:2 bei der SG Werratal 2000 zeigte der SSV Nörten-Hardenberg zwei völlig unterschiedliche Gesichter und stand am Ende dennoch mit leeren Händen da.

Dabei war die Ausgangslage klar. „Wir wussten, was uns erwartet, dass uns eine Mannschaft erwartet, die 90 Minuten lang alles reinhaut, auf einem sehr schwer bespielbaren Platz alles rausholen wird, kämpferisch 100 Prozent da sein wird“, erklärte Silvan Steinhoff.

Doch genau diese Erwartungen erfüllten sich, nur nicht aus Sicht der Gäste. „Obwohl wir es wussten, konnten wir dem Ganzen nichts entgegensetzen. Wir waren die klar unterlegene Mannschaft“, so der Kapitän.

Die Konsequenz: Rückstand zur Pause. In der 32. Minute brachte Jonas Lange die Gastgeber mit 1:0 in Führung.

Auch personell musste Nörten früh reagieren. Bereits in der 11. Minute musste Nils Hillemann verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Christopher Rotter. Die Szene sorgte für zusätzlichen Ärger. „Unser Stürmer Nils Hillemann, der jetzt aufgrund einer Außenbandverletzung mindestens sechs Wochen ausfallen wird, wurde übel am Knöchel getroffen, ohne Chance auf den Ball. Der Spieler hat nicht mal eine gelbe Karte bekommen“, kritisierte Silvan Steinhoff deutlich.

Zur Pause lag Nörten zurück, doch nach dem Seitenwechsel folgte die Reaktion. „Nach 60 Minuten haben wir das besser gemacht, haben deutlich mehr Chancen gehabt“, sagte Silvan Steinhoff.

Der Aufwand wurde belohnt: Killian Kurmes traf in der 60. Minute zum 1:1-Ausgleich. Und plötzlich kippte das Spiel. „Wir waren dann am Drücker, auch das 2:1 zu machen“, so Silvan Steinhoff.

Doch statt der Führung folgte der nächste Rückschlag und wieder war es ein individueller Fehler. „Wir machen dann wieder einen individuellen Fehler, kriegen den Ball nicht geklärt, unser Torwart springt den Ball weg bei der Klärungsaktion. Der geht dem Stürmer in die Füße und schießt aus 20 Metern ins leere Tor“, schilderte Silvan Steinhoff die entscheidende Szene.

Leon Fromm nutzte diesen Moment eiskalt und erzielte in der 85. Minute den Siegtreffer für Werratal.

Für den SSV bleibt damit ein bekanntes Gefühl zurück. „Und so stehe ich wieder hier und sage dir wieder die gleichen Worte wie letzte Woche auch schon. Wir haben uns wieder um den Lohn gebracht“, sagte Silvan Steinhoff.

Neben der eigenen Leistung sorgte auch die Spielleitung für Unmut. „Ich rede zwar ungern über Schiedsrichter, aber es hat mich sehr geärgert. Die Leitung war meiner Meinung nach sehr unübersichtlich“, so der Kapitän. Besonders die Szene um die Verletzung von Nils Hillemann, „Das wäre meiner Meinung nach eine spielentscheidende Aktion gewesen.“

Trotz aller Kritik bleibt die wichtigste Erkenntnis eine andere. „Nichtsdestotrotz haben wir uns am Ende wieder selber die Punkte weggenommen. Das ist einfach sehr bitter“, resümierte Silvan Steinhoff.

Die Lage bleibt angespannt: „Es ist eine schwierige Situation gerade, beziehungsweise die ganze Saison. Das gilt es jetzt bestmöglich aufzuarbeiten.“

Die SG Werratal 2000 empfängt am Samstag, 4. April, die SG Lenglern und will nachlegen. Der SSV Nörten-Hardenberg hat am Sonntag, 12. April, gegen den SV Rotenberg die nächste Chance, endlich wieder Punkte einzufahren.