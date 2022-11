»Sehr bittere Niederlage« in der 90.+5: Eggenfelden spät geschlagen 18. Spieltag in der Landesliga Südost - Samstag: Foulelfmeter bringt den SSV Eggenfelden beim Tabellenführer "um den Lohn"

Eigentlich hätte sich der SSV Eggenfelden zu Gast beim SV Bruckmühl mindestens einen Zähler verdient, doch am Ende musste die Truppe von Tobias Huber die Heimreise mit leeren Händen antreten. Der Tabellenführer der Landesliga Südost nahm eine sehr chancenarme, hochumkämpfte Partie in seine Hände, ohne in letzte Konsequenz gefährlich vor dem Tor aufzutauchen.

Nach dem Seitenwechsel musste der Schiedsrichter dann mit vielen gelben Karten dazwischen greifen, ehe mit Raphael Schmidhuber ein Gäste-Akteur für zehn Minuten vom Feld geschickt wurde. Als sich alle schon mit der 0:0-Punkteteilung abgefunden haben, stand Schiedsrichter Kevin Kassel noch einmal im Mittelpunkt des Spiels. Der Unparteiische entschied nach einem Foul der Gäste zurecht auf Strafstoß und so bat sich dem Landesliga-Primus die Möglichkeit auf den Lucky Punch. Der Bruckmühler Maximilian Pichler übernahm Verantwortung und versenkte den Ball in der 95. Spielminute zum Last-Minute-Sieg in den Maschen.

Ein eigentlich gelungener Rückrunden-Auftakt der Gäste, der in einer "sehr bitteren Niederlage" mündete. Am kommenden Wochenende steht für den SSV Eggenfelden schon das Duell der Tabellennachbarn zu Gast beim Kirchheimer SC auf dem Programm - und vielleicht geht's da für die Niederbayern mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Hause...