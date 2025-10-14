»Sehr bittere Heimniederlage«: Alburg verspielt frühe Führung

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Gegen eine starke Heimelf mussten wir alles für den Auswärtssieg investieren. Auf schwierigen Platzverhältnissen konnten wir unsere spielerische Klasse leider häufig nicht zeigen, weil uns im letzten Drittel häufig die Genauigkeit fehlte. Biberbach hingegen blieb besonders durch lange Bälle und Standards gefährlich. In der zweiten Hälfte standen wir in der Abwehr wieder sehr stabil. Leider gab uns auch das 2:0 nicht die nötige Ruhe um das Spiel souverän runterzuspielen, allerdings hatten wir genügend Chancen den Deckel drauf zu machen. So blieb es dann doch noch recht spannend. Unterm Strich aber wieder ein verdienter Sieg.“