"sehr bitter" - Voxtrup schlägt Dinklage spät

Für den TV Dinklage stand am heutigen Sonntag das erste Spiel der Saison an. Dabei reiste das Team von Tobias Langemeyer zum Aufsteiger VfR Voxtrup, der unter der Woche im Pokal gegen den SV Bad Laer rausflog..

Die Gäste aus Dinklage hatte sehr viel Ballbesitz, konnten daraus aber nicht viel Kapital schlagen. "Hatten zu wenig Tempo, keine Genauigkeit und zu wenige Ideen, um eine tiefstehende Mannschaft zu bespielen." sah Tobias Langemeyer. Auf der Gegenseite war Coach Alexander Heinz mit der Spielweise seiner Jungs zufrieden: "Wir haben das hohe, intensive Pressing von Dinklage sehr gut verteidigt und mit der Körperlich gut mitgehalten, wodurch wir die Spielweise vom Gegner ein bisschen gespiegelt haben."

Mit dem 0:0 ging es dann in die Kabine, was zu dem Zeitpunkt auch gerecht war. So richtig aufregend wurde die Partie erst in der absoluten Schlussphase, als Gästekeeper Jan Rohe mit rot vom Platz flog. "Voxtrup hat die Überzahl dann gut genutzt und das Maximale aus seinen Möglichkeiten rausgeholt." so Langemeyer. Auch Alexander Heinz sah, dass das Spiel mit Laufe der Zeit besser lief für sein Team: "Wir haben hinten raus die Tiefe gut belaufen und mit Fabio Lopes, Jan Hülsmann und Kenneth Hoss viel Aktivität in der Offensive gehabt." Die Heimelf hatte elf Mann auf der Bank, was beachtlich ist. "So eine Bank gibt ein gutes Gefühl, da man genug Alternativen hat, um zu reagieren." so Heinz weiter.

In der 89. Minute dann das goldene Tor des Tages. Nach Vorlage von Kenneth Hoss traf Fabio Lopes per präzisem Abschluss zum umjubelten Siegtreffer. Wir hatten zwar eine nicht zufrieden stellende Chancenverwertung, doch das eine Tor hat gereicht, was auch verdient war meiner Meinung nach." resümierte Heinz. Auf der Gegenseite war Tobias Langemeyer enttäuscht: "Das Ergebnis ist sehr bitter. Für uns heißt es jetzt, weiter an den Inhalten zu arbeiten, um Lösungen zu finden."