„Sehr bedeutendes Spiel" – Bad Heilbrunn will auf Distanz bleiben Bezirksliga Süd von Patrick Staar · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Vor einem richtungsweisenden Spiel stehen die Heilbrunner um Tobias Bauer (li.) in der Partie beim VfL Denklingen. – Foto: Andreas Mayr

Nach der Niederlage in Polling ist Bad Heilbrunn wieder im Abstiegskampf. Trainer Lang setzt auf Offensive. Fans fahren im Bus mit.

Der SV Bad Heilbrunn unternimmt einen weiteren Versuch, einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf zu landen. Klappen soll es an diesem Samstag (14 Uhr) in der Partie beim direkten Konkurrenten VfL Denklingen. „Das ist ein sehr bedeutendes Spiel für uns“, betont Trainer Walter Lang. Fans haben die Möglichkeit, die Mannschaft im Bus zu begleiten. Abfahrt ist um 11.45 Uhr am Vereinsheim. Die Heilbrunner wollten eigentlich mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben, doch durch die 1:2-Niederlage in Polling am vergangenen Wochenende sind sie wieder mittendrin. Der TSV Geiselbullach auf Relegationsrang zwölf ist sechs Punkte entfernt, zwei Zähler dahinter steht der VfL Denklingen als Tabellenvorletzter. Lang sieht den Gegner unter Zugzwang: „Die müssen das Spiel gewinnen, wenn sie unten raus wollen.“ Zugleich erwartet er aber auch, dass sein Team nach der Pleite in Polling „eine Reaktion zeigt“. Das interne Ziel sei gewesen, dass die Heilbrunner drei Punkte aus den beiden Partien gegen die direkten Konkurrenten holen, „und das können wir immer noch erreichen“.

Morgen, 14:00 Uhr VfL Denklingen Denklingen SV Bad Heilbrunn Heilbrunn 14:00 PUSH