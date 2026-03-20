„Sehr bedeutendes Spiel" – Bad Heilbrunn will auf Distanz bleiben

Nach der Niederlage in Polling ist Bad Heilbrunn wieder im Abstiegskampf. Trainer Lang setzt auf Offensive. Fans fahren im Bus mit.
Der SV Bad Heilbrunn unternimmt einen weiteren Versuch, einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf zu landen. Klappen soll es an diesem Samstag (14 Uhr) in der Partie beim direkten Konkurrenten VfL Denklingen. „Das ist ein sehr bedeutendes Spiel für uns“, betont Trainer Walter Lang. Fans haben die Möglichkeit, die Mannschaft im Bus zu begleiten. Abfahrt ist um 11.45 Uhr am Vereinsheim.
Die Heilbrunner wollten eigentlich mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben, doch durch die 1:2-Niederlage in Polling am vergangenen Wochenende sind sie wieder mittendrin. Der TSV Geiselbullach auf Relegationsrang zwölf ist sechs Punkte entfernt, zwei Zähler dahinter steht der VfL Denklingen als Tabellenvorletzter. Lang sieht den Gegner unter Zugzwang: „Die müssen das Spiel gewinnen, wenn sie unten raus wollen.“ Zugleich erwartet er aber auch, dass sein Team nach der Pleite in Polling „eine Reaktion zeigt“. Das interne Ziel sei gewesen, dass die Heilbrunner drei Punkte aus den beiden Partien gegen die direkten Konkurrenten holen, „und das können wir immer noch erreichen“.
Die Denklinger scheinen sich nach dem verpatzten Neustart nach der Winterpause gefangen zu haben. Nach dem 1:7-Debakel beim Abstiegskandidaten Raisting konnte man im Spielbericht noch nachlesen, dass die Denklinger gewirkt haben „wie eine untrainierte Thekenmannschaft“. Es folgten ein achtbares 2:2-Unentschieden gegen Ohlstadt und ein etwas unglückliches 0:1 beim FC Penzberg durch einen Gegentreffer drei Minuten vor Spielende.
Walter Lang geht davon aus, dass die Partie am Samstag ähnlich umkämpft sein wird wie die letzten beiden Spiele des VfL. „Denklingen war für uns schon immer ein schweres Pflaster“, erinnert er sich. Die beiden Teams seien sich sehr ähnlich. Denklingen habe zudem eine „bärige Sportanlage“. Der Trainer geht davon aus, dass sein Team heuer zum ersten Mal auf einem wunderbar gepflegten Rasen antreten wird. Man müsse abwarten, wie sein Team mit dem ungewohnten Untergrund und dem Druck im Abstiegskampf zurechtkommt: „Ich hoffe, dass das kein Nachteil für uns ist.“
Das Ziel sei aber ganz klar, Denklingen auf Distanz zu halten. Dies wollen die Heilbrunner mit einer offensiv ausgerichteten Mannschaft erreichen. Größere Änderungen im Kader werde es nicht geben, kündigt der Coach an. Fehlen werden nur Luis und Leon Meisl, die sich in einen Kurzurlaub verabschiedet haben.