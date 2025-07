„Sehr ansehnlichen Fußball geboten“: Penzberg zerlegt Geretsried im Pokal

Das Feld dünnt langsam aus: Von den fünf Landkreisvertretern, die am Mittwoch im Toto-Pokal im Einsatz waren, bleiben nur noch drei übrig, die nun in die vierte Runde einziehen.

In der Gruppe Mitte wurde der FC Penzberg seiner Favoritenrolle bei der FF Geretsried gerecht. Die Bezirksligatruppe von Trainer Max Bauer setzte sich beim Kreisklassisten klar mit 7:2 durch. „Die Mannschaft hat das sehr professionell gelöst und phasenweise sehr ansehnlichen Fußball geboten“, zeigte sich Bauer vor allem mit der ersten Halbzeit zufrieden. Dominik Bacher (4.,20.) mit zwei Treffern sowie Jonas Kirschner (26.), Mirko Ramcic (37.) und Samir Neziri schossen die Penzberger bis zum Seitenwechsel bereits mit 5:0 in Front. Nach der Pause ließ es der FCP etwas ruhiger angehen. Geretsried kam so zu zwei Toren. In der Schlussphase stellten Bacher (72.) und Sinan Grgic per Elfmeter (90.) aber wieder den alten Abstand her.