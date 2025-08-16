»Sehr ärgerlich«: Vilzing verliert gegen »spielbestimmendes« Wacker

Als Jakob Zitzelsberger die DJK Vilzing kurz vor der Pause in Führung geschossen hatte, lag eine kleine Überraschung in der Luft. Letztlich endete die Partie aber dann doch so, wie man es aufgrund der Rollenverteilung im Vorfeld erwarten durfte: Der prominent verstärkte SV Wacker Burghausen gewann das ostbayerische Duell in der Regionalliga Bayern vor 1193 Zuschauern mit 2:1. Noah Shawn Agbaje und Joker Mateo Zetic drehten die Begegnung spät, aber nicht unverdient zugunsten des ehemaligen Zweitligisten.

Auch wenn Burghausen in der ersten Halbzeit laut Karl-Heinz Fenk "mehr Spielanteile" hatte und "über die gesamte Spielzeit hinweg spielbestimmend" war, gingen die Gäste aus der Oberpfalz mit einer Führung in die Halbzeitpause. "Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht und erzielten folgerichtig auch durch eine Standardsituationen das 1:0", bilanziert Matthias Graf, Co-Trainer der DJK Vilzing. Fenk kann diese Beurteilung nicht so ganz unterschreiben, sieht das Ganze, wie bereits erwähnt, etwas differenzierter: "Viele kleine Unterbrechungen haben uns aus dem Spielfluss gebracht."

Nach Wiederanpfiff dann tat Burghausen aus Sicht seines Sportlichen Leiters Favoriten-Dinge. "Souverän, überragend", fasst er in gewohnt von Superlativen geprägten Ausdrucksweise die zweiten 45 Minuten der Bender-Truppe zusammen. "Wir hatten 70, 80 Prozent Spielanteile und haben das Spiel absolut verdient gewonnen." Matthias Graf blickt auf die Zeit nach der Pause ähnlich zurück. "Wir waren zu passiv, hatten wenig Ballbesitz und kaum Entlassung. Dennoch hatten wir gute Torchancen, um erneut in Führung zu gehen." Insgesamt aus Sicht der DJK Vilzing also eine "sehr ärgerliche Niederlage."

Die Oberpfälzer verpassen es somit vorerst, den Ansbach-Dreier der Vorwoche zu vergolden und mit einem insgesamt guten Gefühl in die Saison zu starten - zumindest, was die Punktausbeute betrifft. Und Burghausen ist da, wo es sich selber sieht. Zudem lässt der Samstag des 4. Spieltages einen wichtigen Rückschluss zu. "Wir wissen nun, dass wir auch Spiele nach einem Rückstand gewinnen können." Denn die Überraschung lag eben nur in der Luft...