„Übernimmt Verantwortung auf und neben dem Platz“: Julian Rümmele – Foto: Matthias Konzok

Sehnsucht nach Spaß am Fußball bei Julian Rümmele von Lörrach-Brombach Nach schwierigen Lehrjahren in Aalen und Paderborn etabliert sich der Steinener Julian Rümmele bei Verbandsligist Lörrach-Brombach

Am Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) empfängt Julian Rümmele mit seinen Teamkollegen den Kehler FV. Mit einem Dreier will sich Lörrach-Brombach etwas Puffer auf die Abstiegszone verschaffen. Die Reserve des FC 08 Villingen duelliert sich ebenfalls am Sonntagnachmittag (16.00 Uhr) mit dem FC Denzlingen, Tabellenführer Lahr ist am Vortag um 14.30 Uhr in Kuppenheim zu Gast.

FV Lörrach-Brombach - Kehler FV Julian Rümmele, sagt Tiziano Di Domenico, "ist ein feiner Mensch". Und zwar dergestalt, dass der Trainer des FV Lörrach-Brombach findet: "Mit Julian kann man nicht anecken." Wobei er mit heiterer Stimme zu berichten weiß, dass Rümmele mit einem Ball am Fuß doch ein anderer Mensch sein kann. In Rümmeles positiver Aggressivität im Training zeigt sich dessen Ehrgeiz, "unbedingt gewinnen zu wollen", lobt der Coach den Drang nach steter Verbesserung. Mehr bei BZ-Plus.





FC 08 Villingen - FC Denzlingen Im letzten Heimspiel des Jahres trifft die U21 des FC 08 Villingen in der Verbandsliga auf den formstarken FC Denzlingen. Das Ziel von Trainer Daniel Miletic ist klar formuliert: "Wir wollen noch einmal Zählbares holen." Bevor der FC Denzlingen in der Vorwoche mit 0:1 in Kuppenheim unterlag, war die Elf um den Ex-Nullachter Erich Sautner acht Partien hintereinander ungeschlagen. "Erich ist der Kopf der Mannschaft. Sie haben sehr gute Einzelspieler. Da müssen wir aggressiv in die Zweikämpfe gehen und insgesamt sehr gut verteidigen", zeigt Miletic auf. Nicht mehr bei der U21 ist inzwischen Vitus Vochatzer, der aufgrund seines Studiums in München vor einigen Wochen zum VfR Garching wechselte. Ein weiterer ehemaliger U21-Nullachter, Noel Mohr spielt künftig für Stockach.





SV 08 Kuppenheim - SC Lahr