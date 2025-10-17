Sehnsucht nach mehr Konstanz: Freisinger Kicker wollen Serie im Münchner Norden fortsetzen

Beim SV Nord Lerchenau peilt der SE Freising den dritten Sieg in Serie an – auch, wenn es immer noch Lücken in der Offensive gibt.

Freising – Zwei Spiele, sechs Tore, sechs Punkte – die Kicker des SE Freising scheinen zurück in der Spur zu sein. Oder zumindest auf dem Weg, zu verstehen, welchen Fußball Neu-Trainer Heiko Baumgärtner mit ihnen spielen möchte. Deswegen sind die Lerchenfelder vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (14.30 Uhr) bei Nord Lerchenau positiv gestimmt, die Serie fortsetzen zu können. Drei Dreier in Folge sind ihnen in dieser Saison noch nicht geglückt.

„Die Liga ist heuer sehr ausgeglichen“, hat Sportleiter Sebastian Thalhammer schon mehrfach festgestellt. Und natürlich gehe man auch in dieses Auswärtsmatch, um drei Zähler mit heim in die Domstadt zu nehmen. „Wir wissen auch“, so Thalhammer weiter, „dass es immer wieder mal Rückschläge geben wird.“ Was die SEF-Verantwortlichen jedoch hoffen: Dass die Zeit, in der man sich um den Bezirksligisten ernsthaft Sorgen machen musste, vorbei ist – und nun so etwas wie Konstanz einkehrt am Roider-Jackl-Weg.

Der neue Coach „hat eine gute Ansprache an die Mannschaft“

Wie die Umstellung auf den neuen Coach nun war, das vermag Thalhammer nicht wirklich zu beantworten. Er wolle auch gar nicht vergleichen, fügt er hinzu. „Aber Heiko hat eine gute Ansprache an die Mannschaft“, beobachtet Thalhammer. Zudem habe er es relativ schnell geschafft, den Spielern zu vermitteln, was er möchte.

Zuletzt hat das die Mannschaft auch hervorragend umgesetzt. Vor allem im Spiel nach vorne greifen die Rädchen immer besser ineinander. Aber auch defensiv sind bei der Truppe klare Fortschritte zu erkennen. Jüngst blieb die Weste zweimal in Folge weiß.

Joshua Steindorf laboriert immer noch an einer Prellung

Und dabei können es die Lerchenfelder sogar verschmerzen, dass sich selten die Ideal-Elf auf dem Platz befindet. Denn insbesondere offensiv drückt etwas der Schuh. Joshua Steindorf, bis dato immerhin bester Torschütze des SEF, ist nach einer Prellung immer noch nicht fit. Wann er wieder zurückkehrt, steht noch in den Sternen. Ähnlich ist die Lage bei Christian Schmuckermeier, den es aktuell an der Leiste zwickt. Sein Einsatz am Sonntag steht mindestens auf der Kippe.

Kein Schaden, wo jedoch kein Nutzen: So kommen vor allem die jüngeren Akteure im Kader unverhofft zu mehr Einsatzzeiten. Johannes Grubmüller ist das beste Beispiel: Er hat sich in der Anfangself mittlerweile festgespielt – und das mit einem feinen Freistoßtor vor einer Woche quittiert. Auch das ist ein Weg, die aktuelle Siegesserie weiter auszubauen.