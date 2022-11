Auf dem Platz stehen die Kürnbacher diese Runde unter Dauerdruck. – Foto: Siegfried Lörz

Sehnsucht nach der Winterpause Landesliga Rhein-Neckar +++ Der TSV Kürnbach schlingert der spielfreien Zeit entgegen +++ Am Sonntag kommt Ketsch +++ Treschklingen hat ein Sechs-Punkte-Spiel vor der Brust

Jetzt geht es nur noch darum sich irgendwie in die Winterpause zu retten. Die 0:10-Klatsche des TSV Kürnbach vor Wochenfrist beim FC Türkspor Mannheim war der bisherige Tiefpunkt einer von vielen Rückschlägen geprägten Saison. Über den Klassenerhalt muss man nicht mehr sprechen, vielmehr sollte die Zielsetzung sein, ähnliche Pleiten in Zukunft zu vermeiden. Dreimal müssen die Kicker von Interimstrainer Gunter Brand noch dagegenhalten, dann kommt es zur erwünschten Saisonunterbrechung, die dabei helfen wird die Wunden zu heilen und einige Langzeitverletzte wieder in die Mannschaft zu integrieren. Die erste von den drei Hürden kommt am Sonntag mit der SpVgg 06 Ketsch nach Kürnbach. Anpfiff ist um 14.30 Uhr. Beim SV Treschklingen ist die Lage bei weitem nicht so ausweglos, dennoch beträgt der Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz acht Punkte. Um diese Lücke zumindest ein Stück zu schließen, ist ein Heimsieg gegen die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal beinahe schon Pflicht. Los geht es am Samstag um 14.30 Uhr.

TSV Kürnbach "Und dann muss ausgerechnet noch in der 89. Minute das zehnte Tor fallen", sagt Marcel Genc zur bitteren Niederlage bei Türkspor Mannheim. Der 1. Vorsitzende versucht zusammen mit der Mannschaft und Interimstrainer Gunter Brand so gut es geht in die Winterpause zukommen. Er sagt: "Wir müssen uns jetzt in die Pause kämpfen und dann sind wir auch froh, dass es erst im März weitergeht." Dazu kommt die Verletzungsmisere, die dazu führte, dass Genc, der in der Offensive seine Stärken hat, in Mannheim im Zentrum der Dreierkette verteidigte. "Wir haben zwar viele Spieler mit Landesliga-Erfahrung, aber diese sind momentan auf Positionen gefordert, die sie einfach nicht gewohnt sind", erläutert er. Gegen Ketsch ist zumindest etwas Besserung in Sicht. Mittelfeldmotor Marvin Prade kehrt zurück und auch bei Chris Klein sieht es positiv aus bezüglich eines Einsatzes. Mit dem Heimvorteil im Rücken wollen die Kürnbacher für eine positive Überraschung sorgen. Stimmungstechnisch gibt es derweil nichts auszusetzen. Am Dienstag versammelte sich die Mannschaft nach dem Training zum gemeinsamen Bundesliga-Schauen und am Freitagabend stand ein FIFA-Turnier auf dem Plan, bei dem über 20 Spieler mitgemacht haben. "Die Mannschaft macht eher mehr zusammen als vorher", beobachtet Genc, hält aber fest, "dass wir natürlich alles ehrgeizige Fußballer sind und ungern so hoch verlieren." SV Treschklingen