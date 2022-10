Sehenswerter Schlagabtausch in Heepen Beim 3:3-Unentschieden machen die beiden A-Ligisten Werbung für den Fußball. Der TuS 08 Senne I muss sich einen neuen Trainer suchen.

Während der BSV West auch nach dem zehnten Spieltag weiter auf den ersten Saisonsieg wartet, hat sich auch die Lage für den TuS Dornberg II und dem TuS 08 Senne I zugespitzt. Sennes Trainer Ahmet Yildirim hat sein Amt nach der 1:7 Pleite in Versmold niedergelegt.

VfL Schildesche – SV Häger 3:3 (2:0). Schildesches Trainer Jan Barkowski hatte eine schwache Leistung seines Teams gesehen und meinte: „Trotz der klaren Führung hatte ich nie das Gefühl, dass wir als Sieger vom Platz gehen.“ Obwohl ab der 27. Minute in Unterzahl, steckten die Gäste aus Häger nicht auf und übernahmen nach der Gelb-Roten Karte für Baba Awal Mouhaman endgültig die Initiative. „Das Unentschieden geht trotz der späten Gegentreffer in Ordnung“, sagte Barkowski. Tore: 1:0 (19.) Malte Siekmann, 2:0 (22.) Baba Awal Mouhaman, 3:0 (52.) Yannick Engelbrecht, 3:1 (76.) Johannes Theune (FE), 3:2 (90.) Deniz Özden, 3:3(90+5.) Thies Lander.

SC Peckeloh II – TuS Dornberg II 7:0 (4:0). Dornbergs Trainer Matthias Schneider war restlos bedient: „Nach dieser deutlichen Niederlage ist die Moral bei uns am Nullpunkt angelangt. Es gelingt uns einfach nicht, die zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle zu kompensieren.“ Dornberg erarbeite sich in den Anfangsminuten drei glasklare Tormöglichkeiten, ein zählbarer Erfolg sprang dabei nicht heraus. Besser machten es wenig später die spielstarken Gastgeber, die nach dem Führungstreffer nicht mehr zu stoppen waren und das Ergebnis nach Belieben in die Höhe schraubten. „Wir brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, sonst gehen wir ganz schweren Zeiten entgegen“, meinte Schneider. Tore: 1:0 (14.), 2:0 (18.) beide Sercan Özdil, 3:0 (28.) Taha Ajdar Moulla, 4:0 (42.)Leon Acikel, 5:0 (52.) Elton Mehmeti, 6:0 (57.) Leon Acikel, 7:0 (74.) Taha Ajdar Moulla.

Spvg. Heepen – TuS Eintracht 3:3 (0:1). Beide Trainer schwärmten nach der turbulenten Partie von einem sehenswerten Spitzenspiel, das mit vielen Emotionen und technischen Feinheiten gespickt war. „Nach so einem Match geht man zufrieden vom Platz. Die Spieler haben alles gegeben und sich von der ersten bis zu letzten Minute einen offenen Schlagabtausch geliefert“, sagte Gästetrainer Florian Müller. Seinen Worten konnte sich Marko Puskaric nur anschließen. Er freute sich dabei natürlich sehr über den Ausgleich in letzter Minute. Gando Diallo (Heepen) und Emre Kadi (Eintracht) sahen Gelb-Rot. Tore: 0:1 (25.) Kaan Güreli, 1:1 (54.), 2:1 (65.) beide Vitaliy Kulpa, 2:2 (68.), 2:3 (73.) beide Dominic Pollakowski, 3:3 (90.) Lucas Kampmeier



Spvg. Versmold – TuS 08 Senne I 7:1 (2:1). Gleich nach dem Abpfiff der Partie legte Trainer Ahmed Yildirim sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. „So hat das Ganze keinen Zweck. Für solch eine desolate Vorstellung ist mir meine Zeit einfach zu schade“, sagte Yildirim. Die sportliche Talfahrt des Bezirksliga-Absteigers setzte sich in Versmold gnadenlos fort und wurde von den Hausherren eiskalt bestraft. Wenig Einsatzfreude, ein desolates Abwehrverhalten und unzählige Ballverluste kennzeichneten das Spiel der Senner, die nach diesem Debakel ebenfalls im Abstiegskampf angekommen sind.

Tore: 1:0 (7.), 2:0 (22.) beide Stefano Farina, 2:1 (40.) Frank Rott, 3:1 (50.) Stefano Farina, 4:1 (55.), 5:1 (67.) beide David-Petronel Solcanea, 6:1 (77.) Gianluca Baumann, 7:1 (80.) Atilla Mert.

Solbad Ravensberg – VfL Ummeln 3:0 (1:0). „Mit diesem kleinen Kader ist momentan einfach nicht mehr drin“, erklärte der enttäuschte VfL-Trainer Boris Mester, der an der 65. Minute zudem auf Francis Earl (Gelb-Rot) verzichten musste. Vor dem Seitenwechsel hatte Ummeln die Partie noch offen gestaltet, als dann die Kräfte nachließen, war es aber um die Mannschaft geschehen. „Jeder Punkt vor der Winterpause ist für uns Gold wert, dann werden die Karten am Trüggelbach neu gemischt“, kündigt Mester an.

Tore: 1:0 (5.) Chris Huerkamp, 2:0 (79.) Ben Smith, 3:0 (84.) Eren Erkan Evren.

TuS Quelle – TSV Amshausen 3:1 (1:0). Große Erleichterung war nach diesem „Dreier“ in den Reihen der Queller zu spüren. Das richtungweisende Duell wurde durch einen Doppelschlag in der 73. und 75. Minute entschieden. Gerade nach dem Ausgleich kurz nach dem Seitenwechsel stand die Partie für einige Minuten auf der Kippe. In dieser Phase aber bewahrten die Queller kühlen Kopf bewahrt und markierten die entscheidenden Treffer.

Tore: 1:0 (40.) Felix Köhne, 1:1 (46.) Tim Koske, 2:1 (73.) Jan Benczedi, 3:1 (75.) Felix Koske.