Sehenswerte Video-Zusammenfassung vom Münsteraner Oberliga-Derby

Zum ersten Mal standen sich am vergangenen Sonntag der TuS Hiltrup und der 1. FC Gievenbeck in der Oberliga Westfalen gegenüber. Die Gäste drehten einen späten Rückstand und gewannen mit 2:1. Das Münsterland-Portal "heimspiel-online.de" hat eine sehenswerte Zusammenfassung in Bild und Ton auf Youtube online gestellt. Macher des Werks ist Tino Wermeling.
Hier könnt ihr euch die Partie mit Interviews anschauen:
Oberliga Westfalen, 17. Spieltag
TuS Hiltrup – 1. FC Gievenbeck 1:2 (0:0)
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer (90. Dickens Toka), Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Asmar Paenda (80. Lukas Berger), Enoch Moussa (46. Cris Adeyeemi Ojo), Jonas Weißen (83. Janus Scheele), Felix Hesker, Shayan Sarrafyar (68. Alexander Gockel), Felix Bußmann, Nils Johannknecht - Trainer: Marcel Stöppel
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Jonas Tepper (72. Kerolos Makkar), Malte Wesberg, Niklas Klinke (41. Tom Langenkamp), Felix Ritter, Mika Keute, Ben Matteo Wolf, Louis Martin (93. Piet Bräunig), Alexander Wiethölter (72. Benedikt Fallbrock), Fabian Witt (92. Jelke Willem Elferink) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Niklas Simpson - Zuschauer: 245
Tore: 1:0 Joschka Brüggemann (70.), 1:1 Benedikt Fallbrock (77.), 1:2 Louis Martin (88.)
Interviews bei Minute:
13:32 Marcel Stöppel (Trainer - TuS Hiltrup)
15:15 Steffen Büchter u. Torsten Maas (Trainerteam - 1.FC Gievenbeck)