„Sehen uns auf Augenhöhe“: FC Finsing will in Ostermünchen erste Auswärtszähler Abstiegskampf pur

Holt der FC Finsing ausgerechnet im letzten Spiel des Jahres zum ersten Mal etwas Zählbares auf des Gegners Platz? „Die Gelegenheit ist günstig, das letzte Spiel vor dem Winter sollten wir einfach gewinnen, dann können wir schön Pause machen“, sagt Finsings Co-Trainer Stefan Gasda vor dem Gastspiel seiner Mannschaft am Samstag um 15 Uhr beim Tabellennachbarn SV Ostermünchen.

Finsing – Das Team von Bernd Schiedermeier und Hubert Aumiller hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto als die Finsinger, insofern darf man sich auf Abstiegskampf in Reinkultur einstellen. „Wir sehen uns mit Ostermünchen auf Augenhöhe“, sagt Gasda, dessen Team sich in der Vorrunde torlos vom Mitaufsteiger getrennt hat. Überhaupt ist die Defensive das Prunkstück der Gastgeber: In 17 Spielen hat der SV nur 27 Tore zugelassen, die Finsinger haben dagegen schon 43 Gegentreffer kassiert. Mit 17 Treffern stellt Ostermünchen allerdings auch die zweitschlechteste Offensive nach Peterskirchen. Bester Torschütze der Hausherren ist Matthias Huber, der schon beim TSV 1860 Rosenheim und beim TSV Ampfing höherklassig gespielt hat, mit fünf Treffern.