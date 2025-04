"Sehen Reise nicht als Kaffeefahrt": Bruckmühl auf Abschiedstournee

Der SV Bruckmühl reist am 31. Spieltag der Landesliga Südost zum 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Anpfiff im Stadion am Gröben ist am Samstag um 15:00 Uhr.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl geht auf Abschiedstour in der Landesliga Südost. Das ist bereits vier Spieltage vor Saisonende Fakt. Am Samstag könnte der Abstieg in die Bezirksliga dann auch rechnerisch amtlich sein. Der Rückstand von elf Punkten bei vier noch ausstehenden Spielen wird für das in diesem Jahr noch sieglose Tabellenschlusslicht nicht mehr aufzuholen sein.

Trotzdem will sich der Verein aus dem Mangfall gebührend aus der sechsthöchsten Spielklasse verabschieden und somit auch die vier bis zum Saisonende noch ausstehenden Partien weiter mit voller Konzentration angehen, wie Trainer Mike Probst bereits nach der Niederlage im Kellerduell gegen den FC Schwabing am vergangenen Samstag erklärt hatte.

Zudem hatte der 62-Jährige angekündigt, dass nun vor allem auch Spieler zum Einsatz kommen werden, die zuletzt weniger Minuten bekommen hatten. Der ein oder andere Akteur kann die letzten Begegnungen also dafür nutzen, sich schon für die kommende Spielzeit zu empfehlen.

Den Auftakt des Schaulaufens macht die Auswärtspartie beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Das Team aus dem Werdenfelser Land ist bislang kein allzu schlechtes Pflaster für den SVB. Zwei der drei bisherigen Duelle wurden gewonnen. Einzig das bisher einzige Auswärtsspiel gegen GAP ging verloren.

Matchplan: "Partie lange offenhalten"

Vor der Partie schließt Probst an seine Worte aus der vergangenen Woche an: „Trotz einigen Ausfällen privater und gesundheitlicher Natur sehen wir die Reise nach Garmisch nicht als Kaffeefahrt. Wir wollen uns bei den heimstarken Gastgebern, die seit Ende August zu Hause ungeschlagen sind, so teuer wie möglich verkaufen und die Heimfahrt nicht mit leeren Händen antreten. Wichtig wird sein, dass wir die Gegentreffer in der ersten Halbzeit verhindern und die Partie lange offenhalten. Das Spiel wird die Mannschaft für sich entscheiden, die es mental mehr will.“

Im Kurort schlugen sich die Rot-Weißen in der vergangenen Saison selbst und verpassten es damit damals, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Dieser wurde allerdings nur wenig später fixiert. Dies gelang in der laufenden Spielzeit nicht.

1. FC Garmisch-Partenkirchen hat Klassenerhalt bereits fix

Der 1. FC dagegen wird auch im nächsten Jahr in der Landesliga antreten. Nach 30 Spielen steht der letztjährige Aufsteiger auf dem achten Tabellenrang. Der Nicht-Abstieg steht bereits länger fest. Zwölf Punkte beträgt der Vorsprung derzeit auf die Relegationsplätze. Sogar Platz fünf in der Endabrechnung wäre für die Garmisch-Partenkirchener in der Endabrechnung noch möglich.

Dieses Vorhaben möchte der SV Bruckmühl am kommenden Wochenende durchkreuzen. Im Hinspiel feierte der SVB einen von bislang fünf Saisonsiegen. Der Anstoß für das Rückspiel ist um 15 Uhr. Gespielt werden dürfte dieses Mal, im Gegensatz zur Vorsaison und der Posse um den Spielort, nicht auf dem Kunstrasen, sondern im angrenzenden Stadion am Gröben, auf dem im vergangenen Sommer die schottische Nationalmannschaft im Rahmen der Europameisterschaft trainierte.