„Sehen, ob ich’s packe“: Tim Kesslers Neustart beim SSC Burg

Herborn-Burg. Es gibt Abschiede, die reifen langsam – und solche, die bis zur letzten Minute wehtun. Tim Kessler hat den zweiten erlebt.28 Jahre alt, letzte Saison mit 27 Treffern für die SG Aartal zweitbester „Knipser“ der Fußball-A-Liga Dillenburg und seit kurzem für den SSC Burg auf Torejagd. Vorläufig für die Burger „Zweite“ in der Kreisoberliga, womöglich aber auch bald in der Verbandsliga. Denn genau dafür ist Tim Kessler gewechselt – und hat eine Entscheidung getroffen, die ihn viel Mut kostete.