„Sehen, ob ich’s packe“: Tim Kesslers Neustart beim SSC Burg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Herborn-Burg. Es gibt Abschiede, die reifen langsam – und solche, die bis zur letzten Minute wehtun. Tim Kessler hat den zweiten erlebt.28 Jahre alt, letzte Saison mit 27 Treffern für die SG Aartal zweitbester „Knipser“ der Fußball-A-Liga Dillenburg und seit kurzem für den SSC Burg auf Torejagd. Vorläufig für die Burger „Zweite“ in der Kreisoberliga, womöglich aber auch bald in der Verbandsliga. Denn genau dafür ist Tim Kessler gewechselt – und hat eine Entscheidung getroffen, die ihn viel Mut kostete.