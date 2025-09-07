 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Seit dieser Saison für Fußball-Kreisoberligist SSC Burg II mit vollem Einsatz bei der Sache: Tim Kessler (r.), dem letzte Saison 27 Treffer für seinen Heimatverein SG Aartal gelangen. © Thomas van Offern, SSC Burg
„Sehen, ob ich’s packe“: Tim Kesslers Neustart beim SSC Burg

Teaser KOL WEST: +++ Seit Sommer spielt der Ur-Aartaler Tim Kessler bei Fußball-Kreisoberligist SSC Burg II. Wie schwer der Abschied vom Heimatverein fiel und was beim neuen Club alles anders ist +++

Herborn-Burg. Es gibt Abschiede, die reifen langsam – und solche, die bis zur letzten Minute wehtun. Tim Kessler hat den zweiten erlebt.28 Jahre alt, letzte Saison mit 27 Treffern für die SG Aartal zweitbester „Knipser“ der Fußball-A-Liga Dillenburg und seit kurzem für den SSC Burg auf Torejagd. Vorläufig für die Burger „Zweite“ in der Kreisoberliga, womöglich aber auch bald in der Verbandsliga. Denn genau dafür ist Tim Kessler gewechselt – und hat eine Entscheidung getroffen, die ihn viel Mut kostete.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

