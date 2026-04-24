»Sehen, ob es im letzten Spiel um etwas geht«: Jahn unter Druck

Das Hinspiel entschied die SG Quelle Fürth (in blau) mit 3:2 für sich. – Foto: Lars Malkmus

Am 31. Spieltag der Landesliga Nordost steht die SpVgg Jahn Forchheim schon etwas unter Zugzwang. Nach der herben Derby-Niederlage gegen Buckenhofen empfängt der Tabellenzweite die SG Quelle Fürth. Während der Jahn Platz zwei gegen den heranstürmenden FC Eintracht Münchberg verteidigen muss, will die Quelle ihren Aufwärtstrend nach dem jüngsten Sieg gegen Neuendettelsau bestätigen.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison bot Spektakel bis zur letzten Minute. Patrick Hoffmann (7.) brachte den Jahn früh in Führung, doch nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde der Fürther Einwechselspieler. Innerhalb von nur zwei Minuten drehten Marvin Schimm (63.) und Dennis Reinholz (65.) das Spiel. Christian Haag (85.) erhöhte gar auf 3:1, ehe Hoffmann (86.) mit seinem zweiten Treffer noch einmal für Spannung sorgte. Am Ende behielt die Quelle mit 3:2 die Oberhand – eine Rechnung, die der Jahn nun begleichen will.

Forchheim: Derby-Pleite als Warnschuss

Bei der SpVgg Jahn Forchheim herrschte nach dem 2:4 in Buckenhofen Ernüchterung. Trainer René Ebert analysiert die Niederlage deutlich: „In Summe hat es nicht unser Spiel widergespiegelt, was wir eigentlich Woche für Woche auf den Platz bringen wollen. Die englische Woche hat uns ein bisschen zugesetzt.“ Für das Spiel gegen Fürth fordert er eine Rückkehr zu alten Tugenden: „Bei uns wird sich nichts ändern: Wir bleiben unserer Linie treu und werden Tempofußball spielen sowie aggressiv und hoch verteidigen wollen.“ Den drohenden Showdown am letzten Spieltag gegen Münchberg hat Ebert zwar im Blick, mahnt aber zur Konzentration: „Ich würde lügen, wenn die Spieler und das Trainerteam nicht mal draufschauen würden. Aber du musst trotzdem Woche für Woche deine Aufgaben erst einmal abarbeiten. Dann sehen wir mal, ob es tatsächlich im letzten Spiel auch noch um etwas geht.“

Quelle Fürth: Mutig gegen die beste Offensive

Fürth-Coach Taner Koc zollt dem Gegner Respekt, blickt aber optimistisch auf die eigene Form, besonders nach dem 2:0 gegen den TSC: „Unser Start ins Spiel und die herausgespielten Chancen waren absolut in Ordnung. Sehr erfreulich war zudem, dass die Einwechselspieler in der zweiten Halbzeit an beiden Toren direkt beteiligt waren.“ Dass in Forchheim ein echtes Brett wartet, ist Koc bewusst: „Nicht nur die beste Offensive, sondern auch die heimstärkste Mannschaft der Liga. Soweit ich weiß, sind sie zu Hause in diesem Jahr noch ohne Niederlage – das spricht für sich.“