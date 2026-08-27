„Sehen die Favoritenrolle eher bei anderen“ – Heiße Duelle zum Auftakt

Der hochgehandelte Aufsteiger SC Weiler Volkhoven mit Kapitän Richy Söntgen (li.) trifft zum Auftakt auf die SpVg Rheindörfer. – Foto: LaBima

Mit geladener Spannung startet die Bezirksliga 1 in die neue Spielzeit, wenn der hochgehandelte Aufsteiger SC Weiler Volkhoven die SpVg Rheindörfer zum Kölner Nord-Derby empfängt. Während der Neuling die ihm zugeschriebene Geheimfavoritenrolle herunterzuspielen versucht, stellt sich der favorisierte Gast auf einen echten Hexenkessel ein. Zeitgleich steht der letztjährige Tabellendritte DJK Südwest Köln unter Erwartungsdruck und will gegen den starken Rückrunden-Schreck SV Bergfried Leverkusen sofort ein Ausrufezeichen im Titelrennen setzen.

So., 30.08.2026, 15:15 Uhr TuS Lindlar 1925 TuS Lindlar VfR Wipperfürth 1914 Wipperfürth 15:15 PUSH

Alte Bekannte zum Auftakt: Lindlar und Wipperfürth bitten zum Aufsteiger-Duell Zum Meisterschaftsauftakt stehen sich der TuS Lindlar und der VfR Wipperfürth gegenüber. Beide Klubs stiegen im Sommer gemeinsam aus der Kreisliga A Berg auf – Wipperfürth als Meister, Lindlar als Vizemeister. Für zusätzliche Brisanz sorgt die Trainerbank: Wipperfürths neuer Chefcoach Norbert Schneider war im Vorjahr noch Co-Trainer beim VfR und trainierte von 2019 bis 2022 den TuS Lindlar. Bei den Gastgebern trat Trainer Arlind Oseku kurz vor dem Start aus privaten Gründen zurück. Bis auf Weiteres übernehmen Co-Trainer Felix Eiting und der 35-jährige Torwart-Trainer Marcel Besgen die Führung.

Besgen: „In einem Derby ist alles möglich“ Bei Lindlar kommt der Auftakt urlaubs- und verletzungsbedingt eigentlich zwei Wochen zu früh. Dennoch setzt Besgen, der einst selbst unter Schneider in Lindlar spielte, auf den Derby-Charakter: „Aufgrund unserer personellen Situation wird man von uns nicht erwarten können, dass wir ein hohes Angriffspressing spielen. Für uns wird es entscheidend sein, eine gute Aufteilung auf dem Platz zu haben und die individuelle Klasse von Wipperfürth bestmöglich aus dem Spiel zu nehmen. Letztlich ist völlig egal, wie die Vorzeichen stehen: In einem Derby ist alles möglich, und wir wollen definitiv gewinnen.“ Schneider: „Für 90 Minuten ruht die Freundschaft“ Auf der Gegenseite blickt Norbert Schneider auf eine Vorbereitung zurück, in der alle Akteure fit blieben. Lediglich die spielerische Leistung beim vorangegangenen Pokalsieg beim TV Herkenrath verlief aus seiner Sicht nicht optimal. Vor dem Gastspiel an alter Wirkungsstätte stellt sich der Wipperfürther Coach auf ein enges Match ohne große Überraschungen ein: „Da sich beide Mannschaften so gut kennen, erwarte ich ein ziemlich enges Spiel.“ Dem Wiedersehen blickt er gelassen entgegen: „Für die 90 Minuten auf dem Platz ruht die Freundschaft. Danach trinken wir gerne wieder gemeinsam ein Bier – das gehört sich im Fußball einfach so.“

Neuanfang trifft Favoritenrolle: Flittard empfängt Jan Wellem Nach dem Abstieg aus der Landesliga hat die SpVg Köln-Flittard ihre Mannschaft komplett neu formiert und geht als Außenseiter in die neue Saison. Zum Auftakt empfängt das verjüngte Team direkt einen der Top-Favoriten: Der SSV Jan Wellem, Vorjahresvierter der Staffel, gastiert in Flittard. Oymak: "Glaube felsenfest an das Team" Flittards Coach Dogan Oymak blickt auf eine rund achtwöchige Vorbereitung mit rund 30 Neuzugängen zurück. Für ihn steht fest, dass der Abstimmungsprozess Zeit benötigt. Dennoch fordert er vom ersten Spieltag an Leidenschaft: „Wir müssen von der ersten Minute an voll da sein: Mit Herzblut, Feuer und der absoluten Bereitschaft, jeden einzelnen Zweikampf anzunehmen. Ich glaube felsenfest an dieses Team und unseren gemeinsamen Weg.“ Der Start in den Neuanfang könnte dabei kaum schwieriger sein. "Jan Wellem verfügt über außergewöhnliche Qualität, und wenn bei ihnen alle Parameter stimmen, wartet auf uns eine echte Herkulesaufgabe", ist sich Oymak sicher. Jan Wellem klarer Favorit Auf der Gegenseite reist Jan Wellem mit dem Rückenwind des ersten Pflichtspielerfolgs an. Das Team setzte sich in der Vorwoche im Pokal nach einer ausbaufähigen Leistung im Elfmeterschießen gegen Union Rösrath durch. Trainer David Gsella (43) betont, dass sein Team ungeachtet der vielen Unbekannten beim Gegner die eigene Spielidee durchbringen wolle. „Flittard hat im Sommer einen sehr großen Umbruch durchgemacht und geht mit einer komplett neuen Mannschaft an den Start. Was uns dort genau erwartet, bleibt abzuwarten“, so Gsella. Trotz einiger angeschlagener Akteure gibt Gsella eine klare Marschroute aus: „Unser klares Ziel ist ein sehr guter Saisonstart mit drei Punkten – dafür werden wir am Sonntag alles reinwerfen. Wir werden eine starke Elf ins Rennen schicken, die absolut das Zeug dazu hat, in Flittard zu gewinnen.“

Hürth II gewarnt nach Testspiel-Dämpfer Der erste Spieltag bringt das Duell zweier Tabellennachbarn der vergangenen Saison: Der FC Hürth II empfängt den SC Schwarz-Weiß Köln. Während die Hürther Reserve die abgelaufene Spielzeit mit 40 Punkten auf Rang 10 beendete, sicherte sich die Mannschaft von Trainer Sven Müller auf Platz 12 mit 33 Punkten – und lediglich einem Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge – knapp den Klassenerhalt. Frohn: "Auf dem Boden der Tatsachen zurückgekommen" Hürths Coach Thomas Frohn blickt nach einer ansonsten guten Vorbereitung kritisch auf die Generalprobe zurück. In den letzten zwei Testspielen kassierte sein Team neun Gegentore, darunter eine 1:4-Niederlage gegen Horrem: „Nach der 4:1-Niederlage im letzten Test gegen Horrem und insgesamt neun Gegentoren in den vergangenen zwei Testspielen sind wir nach einer ansonsten sehr guten Vorbereitung definitiv auf dem Boden der Tatsachen zurückgekommen.“ Für den Auftakt fordert der Übungsleiter volle Konzentration auf das Umschaltspiel des Kölner Gegners: „Mit Schwarz-Weiß Köln wartet ein sehr unangenehmer Gegner auf uns, der vor allem über ein hervorragendes Umschaltspiel in die Offensive verfügt. Aufgrund unserer letzten Testergebnisse und der Qualität des Gegners sind wir maximal gewarnt – und wollen am Sonntag mit aller Macht die ersten drei Punkte zu Hause behalten.“

Geheimfavorit gegen Top-Team: Weiler Volkhoven empfängt Rheindörfer zum Derby Der erste Spieltag hält im Kölner Norden ein Lokalderby bereit: Der SC Weiler Volkhoven empfängt die SpVg Rheindörfer. Weiler Volkhoven stieg nach zwei Jahren in der Kreisliga A als Meister in die Bezirksliga auf und wird von Teilen der Konkurrenz bereits als Geheimfavorit gehandelt. Aber auch die SpVg Rheindörfer um Cheftrainer Sebastian Tillmann gilt nach Rang fünf in der Vorsaison als Anwärter auf die vorderen Plätze. Karis: „Wir sehen die Favoritenrolle eher bei anderen“ Weiler-Trainer Sven Karis blickt auf eine ordentliche Vorbereitung zurück, in der die Integration der Neuzugänge im Vordergrund stand. Die Favoritenrolle sieht er jedoch nicht beim eigenen Team: „Dass wir hier und da als Geheimfavorit gehandelt werden, liegt wahrscheinlich an den guten Testergebnissen – am Ende wird in der Vorbereitung aber noch kein einziges Ligaspiel entschieden. Deshalb sehen wir die Favoritenrolle eher bei anderen Teams und konzentrieren uns voll auf unsere eigene Entwicklung.“ Mit den Rheindörfern warte eine extrem spannende Aufgabe, doch man sei bereit, dem Favoriten alles abzuverlangen. Melis: „Uns erwartet ein absoluter Hexenkessel“ Auf der Gegenseite blickt Rheindörfer-Co-Trainer Patrick Melis auf eine intensive Vorbereitungswoche zurück. Das Trainerteam hat den Aufsteiger akribisch analysiert: „Dass viele Trainer in der Bezirksliga den Aufsteiger als Geheimfavoriten bezeichnen, kommt schließlich nicht von ungefähr: Weiler ist eine Mannschaft, die seit Jahren eingespielt ist, sich konstant weiterentwickelt hat und sich punktuell noch mal sehr gut verstärken konnte.“ Davor verschließe man keineswegs die Augen. Die Vorfreude auf das Eröffnungsspiel ist riesig: „Dass es direkt zum Auftakt ausgerechnet ein Derby ist, macht diesen Tag zu etwas ganz Besonderem. Uns erwartet ein echter heißer Tanz vor großer Zuschauerkulisse – ein absoluter Hexenkessel, auf den wir uns riesig freuen.“

Topfavorit Südwest Köln empfängt personell angeschlagenes Bergfried Die DJK Südwest Köln geht als einer der erklärten Titelfavoriten in die neue Meisterschaftsrunde. Nach Platz drei im Vorjahr empfängt die Mannschaft von Trainer Daniel Errens am 1. Spieltag den SV Bergfried Leverkusen. Die Gäste beendeten die vergangene Spielzeit zwar auf Rang neun, landeten nach einer starken Serie in der Rückrundentabelle jedoch auf Platz drei – noch vor Südwest. Errens: „Unser klares Ziel ist der erste Saisonsieg“ Südwest-Coach Daniel Errens blickt voller Vorfreude auf das Auftakt-Heimspiel, stellt sich jedoch auf einen schweren Gegner ein: „Unser klares Ziel für den ersten Spieltag ist es, das Spiel positiv zu gestalten und den ersten Saisonsieg einzufahren. Wir haben intensiv an unserer Variabilität gearbeitet und werden am Sonntag alles investieren, um die ersten drei Punkte im eigenen Stadion zu behalten.“ Im Sommer habe man neue Elemente in die Spielphilosophie integriert, stellt sich aber auf Bergfried-Trainer Stefan Müller ein, der in seiner ersten vollen Vorbereitung intensiv an seinem Team gefeilt habe. Müller: Mit Mut gegen den Aufstiegsfavoriten Auf der Gegenseite muss Müller verletzungsbedingt improvisieren. Mit Maik Maier, Patrick Paffrath und René Rekus fehlten zuletzt drei Akteure im Trainingsbetrieb, hinter deren Einsatz am Wochenende ein Fragezeichen steht. Dennoch fordert Müller Mut beim Aufstiegsanwärter, den er neben dem SSV Jan Wellem zu den ambitioniertesten Teams der Liga zählt: „Ausgerechnet in dieser Situation fahren wir zum ganz großen Aufstiegsfavoriten DJK Südwest. Dementsprechend ist die Aufgabe für uns natürlich extrem groß. Ich glaube aber, dass wir davor keine Angst haben sollten, sondern mutig auftreten wollen.“

"Spiel gegen Hoffnungsthal ist natürlich eine echte Hausnummer" Der erste Spieltag hält eine interessante Konstellation bereit: Der TV Hoffnungsthal empfängt die Reserve der SpVg Deutz 05. Während die Hoffnungsthaler nach Platz acht im Vorjahr auf einen eingespielten, großen Kader setzen, geht die Deutzer Reserve nach der Umgruppierung aus der Staffel 3 unter dem neuen Trainer Yanik Gilles mit einer stark verjüngten Mannschaft an den Start. Großer Kader und Vorfreude auf den Auftakt Hoffnungsthals sportlicher Leiter Maciek Gawlik blickt nach einer gelungenen Sommervorbereitung zuversichtlich auf das Eröffnungsspiel. Obwohl der gegnerische Kader schwer einzuschätzen ist, strebt der TVH um Cheftrainer Baran Dagdelen einen Auftaktsieg an. „Ich freue mich riesig auf die anstehende Saison. Wir haben einen wirklich guten und vor allem sehr großen Kader zusammengestellt. Mein Wunsch ist es, dass die Jungs als Einheit noch starker zusammenwachsen“, gibt Gawlik zu Protokoll. Deutz besitze zwar Potenzial, vor heimischem Publikum zähle jedoch nur ein Erfolg. Reifeprüfung im kalten Wasser Für Deutz-Coach Yanik Gilles ist das Auswärtsspiel ein echter Härtetest für seine unerfahrenen Akteure, die größtenteils erstmals Bezirksliga-Luft schnuppern: „Gerade mit Blick darauf, dass wir viele Jungs im Kader haben, die noch unerfahren sind und bisher noch keine Erfahrung in der Bezirksliga sammeln konnten, ist das Spiel gegen Hoffnungsthal natürlich eine echte Hausnummer.“ Gilles schätze die Gastgeber stark ein und traut der Mannschaft eine bessere Platzierung als in der Vorsaison zu. Nach einem gelungenen Härtetest gegen Casa Espana wollen die Rechtsrheinischen die Trainingswoche nutzen, um die nötigen Stellschrauben zu drehen und die ersten Zähler einzufahren.

Neuanfang trifft auf Bergische Demut: Ford Niehl empfängt Heiligenhaus Nach dem dramatischen Klassenerhalt am letzten Spieltag der vergangenen Saison strebt der CfB Ford Niehl eine deutlich ruhigere Spielzeit an. Zum 1. Spieltag empfangen die Kölner den Heiligenhauser SV, der nach Rang 11 in seiner Premierensaison ebenfalls frühzeitige Planungssicherheit im Abstiegskampf anstrebt. Zierden: „Diesen Kampf müssen wir annehmen“ Ford-Niehl-Coach Yannick Zierden blickt trotz eines enormen Kaderumbruchs im Sommer zuversichtlich auf den Auftakt. Trotz mäßiger Testspielergebnisse vertraut der Trainer der rasch zusammengewachsenen Einheit. Gegen den physisch starken Gegner fordert er von der ersten Minute an Gegenwehr: „Mit Heiligenhausen erwartet uns ein Gegner, der vor allem über seine körperliche Präsenz kommt. Diesen Kampf müssen wir von der ersten Minute an annehmen, um erfolgreich in die neue Spielzeit zu starten.“ Fokus auf eigene Widerstandsfähigkeit Auf der Gegenseite geht HSV-Trainer Andy Esins mit Respekt in das zweite Bezirksjahr seines Vereins. Angesichts des komplett neu formierten Kölner Kaders blickt er primär auf die eigenen Tugenden: „Mit Ford Niehl wartet zum Auftakt direkt eine richtig intensive Aufgabe auf uns. Wir erwarten dort ein Stück weit ‚Hauen und Stechen‘ – viele Zuschauer, pure Emotionen, harte Zweikämpfe.“ Da sich Niehl im Sommer neu aufgestellt hat, liege der Fokus der Bergischen auf Anpassung und eigener Widerstandsfähigkeit.