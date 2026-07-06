"Sehe es als Chance, dass wieder alles von vorne beginnt" FuPa-Teamcheck: Der SV Reintstetten geht mit einem neuen Trainer in die Saison in der Landesliga. von Matthias Kloos · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Christian Schneider – Foto: SV Reinstetten

Der Landesligist SV Reinstetten blickt optimistisch auf die neue Spielzeit. Bevor jedoch der Ligaalltag startet, wartet auf die Fußballfans der Region ein echtes Sommer-Highlight: Der SVR ist an diesem Wochenende im heimischen Waldstadion Gastgeber des traditionsreichen Stadtpokals „Südpack-Cup“. Mit dem neuen Cheftrainer Michael Bochtler und frischen Kräften im Kader will sich das Team beim Heimturnier in Bestform präsentieren.

„Unser absolutes Highlight der Saisoneröffnung ist der Stadtpokal ,Südpack-Cup‘, der bereits an diesem Wochenende stattfindet und bei dem wir dieses Jahr stolzer Gastgeber sein dürfen“, betont Christian Schneider, Sportlicher Leiter des SV Reinstetten, gegenüber FuPa. Das mit Spannung erwartete Turnier startet am Samstag, 11. Juli, um 10:00 Uhr im Waldstadion. Die Zuschauer dürfen sich auf insgesamt drei Partien a 60 Minuten im Kampf um den Stadtpokal freuen.

Im Anschluss an den sportlichen Teil lädt der SVR zu einem großen Elfmeterturnier für Jedermann ein, bei dem auch für das leibliche Wohl der Fans bestens gesorgt ist.



Das Heimturnier gilt für den SVR als wichtiger Test für die neue Saison, in die der Verein nach einer soliden vergangenen Spielzeit mit viel Rückenwind geht. Trotz verletzungsbedingter Rückschläge in der Rückrunde wurde das Saisonziel im Vorjahr erreicht. „Wir haben eine sehr gute Vorrunde gespielt. Danach haben wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft, womit die Ziele des Vereins erreicht wurden“, bilanziert Schneider. Personelle Engpässe machten dem SVR zuletzt aber schwer zu schaffen: „Allgemein war es durch die Ausfälle von Leistungsträgern wie Noah Blersch und Chris Haas schwieriger. Teilweise – wie im Heimspiel gegen Riedlingen – stellte sich die Mannschaft quasi von alleine auf.“





Michael Bochtler übernimmt an der Seitenlinie



Die Sommerpause bringt nun die Chance auf einen echten Neustart. Besonders glücklich ist man beim SVR über die wichtigste Personalie auf der Trainerbank: „Als Chance sehe ich nun, dass nach der langen Saison alles wieder von vorne beginnt und wir mit Michael Bochtler einen Klasse-Trainer gewinnen konnten. Hier haben wir die Hoffnung, dass wir unsere Neuzugänge schnell integrieren und rasch als neues Team zusammenfinden“, so Schneider weiter.



