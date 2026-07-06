"Sehe es als Chance, dass wieder alles von vorne beginnt"

Der Landesligist SV Reinstetten blickt optimistisch auf die neue Spielzeit. Bevor jedoch der Ligaalltag startet, wartet auf die Fußballfans der Region ein echtes Sommer-Highlight: Der SVR ist an diesem Wochenende im heimischen Waldstadion Gastgeber des traditionsreichen Stadtpokals „Südpack-Cup“. Mit dem neuen Cheftrainer Michael Bochtler und frischen Kräften im Kader will sich das Team beim Heimturnier in Bestform präsentieren.
„Unser absolutes Highlight der Saisoneröffnung ist der Stadtpokal ,Südpack-Cup‘, der bereits an diesem Wochenende stattfindet und bei dem wir dieses Jahr stolzer Gastgeber sein dürfen“, betont Christian Schneider, Sportlicher Leiter des SV Reinstetten, gegenüber FuPa. Das mit Spannung erwartete Turnier startet am Samstag, 11. Juli, um 10:00 Uhr im Waldstadion. Die Zuschauer dürfen sich auf insgesamt drei Partien a 60 Minuten im Kampf um den Stadtpokal freuen.
Im Anschluss an den sportlichen Teil lädt der SVR zu einem großen Elfmeterturnier für Jedermann ein, bei dem auch für das leibliche Wohl der Fans bestens gesorgt ist.
Das Heimturnier gilt für den SVR als wichtiger Test für die neue Saison, in die der Verein nach einer soliden vergangenen Spielzeit mit viel Rückenwind geht. Trotz verletzungsbedingter Rückschläge in der Rückrunde wurde das Saisonziel im Vorjahr erreicht. „Wir haben eine sehr gute Vorrunde gespielt. Danach haben wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft, womit die Ziele des Vereins erreicht wurden“, bilanziert Schneider. Personelle Engpässe machten dem SVR zuletzt aber schwer zu schaffen: „Allgemein war es durch die Ausfälle von Leistungsträgern wie Noah Blersch und Chris Haas schwieriger. Teilweise – wie im Heimspiel gegen Riedlingen – stellte sich die Mannschaft quasi von alleine auf.“
Blick auf die WM
Angesprochen auf die jüngsten Regeländerungen auf internationaler Bühne zeigt sich Schneider pragmatisch bis humorvoll: „Mit Regeländerungen bei der WM kann ich nichts anfangen, die FIFA erfindet sich ja ständig neu. Die neuen Trinkpausen wären für unsere Gastronomen und Public-Viewing-Veranstalter ein finanzieller Segen gewesen, jedoch hatte die deutsche Nationalmannschaft leider etwas dagegen.“