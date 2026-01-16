"Sehe das als Chance, um eine neue Dynamik zu entwickeln"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am Samstag geht es für die Spatzen in der 3. Liga nach einer kurzen Winterpause schon weiter. Zu Gast ist im Ulmer Donaustadion um 14 Uhr der SSV Wehen Wiesbaden, der aktuell auf Platz 11 steht. Mit neuen Kräften und fünf Neuzugängen möchte der SSV nun die Mission Klassenerhalt angehen. FuPa sprach mit dem Spieler der Hinrunde Dennis Chessa (33), unter anderem über das zurückliegende Jahr und auch über die anstehende Rückrunde. Der Mittelfeldspieler gehört mit zu den dienstältesten Spieler im Verein, seit der Saison 22/23 trägt er das Trikot des SSV Ulm 1846 Fußball. In der aktuellen Spielzeit hat er zum jetzigen Zeitpunkt schon drei Tore erzielt.

FuPa: Nach zwei Jahren auf der Erfolgswelle ging es im letzten Jahr 2025 in eine andere Richtung. Was hat das persönlich mit dir gemacht?



David Chessa: Das Jahr 2025 war ein sehr schwieriges Jahr für uns. Viele Ups and downs, viele emotional schwierige Momente. Dazu zählt auch der Abstieg, was nie was Schönes ist und noch ein bisschen nachhängt, zudem auch wehtut. Darauffolgend der Neuanfang, was auch nicht immer ganz einfach ist. Das waren natürlich viele Herausforderungen und emotional schwierige Momente. Aber als Profi muss man die Situation annehmen und nach vorne schauen muss. Die Sachen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, analysieren, verbessern und aber auch wieder schnell abhaken. Dann wieder nach vorne schauen und das Bestmöglichste zu geben. Von dem her war es kein einfaches Jahr, aber trotzdem dürfen wir nicht aufhören zu kämpfen.





Wie wichtig war die Pause zwischen den Jahren und wie hast du die freie Zeit verbracht?



Die Pause war sehr wichtig, um mal abzuschalten und runterzukommen. Einfach mal weg vom Fußball und neue Energie zu tanken. Verbracht habe ich die Zeit eigentlich ziemlich ruhig mit der Familie und den Kindern, habe diese genossen und bin viel zu Hause gewesen. Wir sind auch nicht weggeflogen oder haben Großartiges gemacht, nur ein paar kleinere Ausflüge.







Welche spürbare Veränderung gab es in den letzten Wochen unter dem neuen Trainer Pavel Dotchev für die Mannschaft?



Er hat auf jeden Fall von Anfang an viel positive Energie und viel Erfahrung reingebracht. In dieser Liga gibt es keinen erfahreneren Trainer, von dem her hat uns das schon viel weitergeholfen. Dann hat er natürlich auch seine taktischen und fußballerischen Ideen reingebracht. Eine klare Linie was für uns schon auch ziemlich wichtig war. Auf der anderen Seite hat er aber auch viel Verständnis reingebracht für die Situation in der wir uns befinden, was alles passiert ist und hat uns da trotzdem auch Sicherheit sowie Unterstützung gegeben. Man hat auch schon in den letzten Wochen gesehen, dass wir da schon Fortschritte gemacht haben und uns Spiel für Spiel gesteigert haben.





Auch abseits des Fußballplatzes gab es einige Änderungen beim SSV. Unter anderem kam der neue Geschäftsführer Stephan Schwarz und auch in der Vorstandschaft wurden einige Positionen neu besetzt. Trägt das auch zu einer neuen Aufbruchstimmung im Verein bei?



Ja, ich denke schon. Neubesetzungen geben meiner Meinung nach immer das Gefühl auch von einem Neuanfang und können einen neuen Input geben. Es können neue Ideen in den Verein gebracht werden. Die neuen Leute haben vielleicht auch noch mal einen anderen Blickwinkel von außen und können Situationen zudem noch mal anders bewerten. Was sie für sich entdeckt haben, was ihnen gefällt oder was ihnen nicht gefällt. Von dem her sehe ich das schon als Chance, um auch neue Ideen und eine neue Dynamik zusammen entwickeln zu können.





Dieses Jahr seid ihr erneut im Wintertrainingslager in Belek gewesen. Neu dabei waren hier auch die Zugänge Luca Bazolli, Abu-Bekir Ömer El-Zein und Niko Vukancic. Sicher war in diesen Tagen auch genug Zeit, um sich besser kennenzulernen. Wie sind deine Eindrücke von diesen neuen Mitspielern?



Ein Trainingslager ist natürlich immer gut, um sich kennenzulernen und auch als Team insgesamt noch enger zusammenzuwachsen. Die Jungs sind alle super nett und haben eine sehr gute Qualität. Sie haben es alle schon bewiesen was sie können und haben bei guten Vereinen gespielt. Was natürlich wichtig ist: Die Jungs haben auch echt Bock auf den Verein, wollen hier sein und wollen alles geben damit wir unser Ziel zusammen erreichen. Von dem her habe ich da ein gutes Gefühl, glaube die Jungs passen ganz gut zu uns und dass da was Gutes zusammen entstehen kann.





Im Trainingslager gab es für euch einen 2:1-Sieg gegen den Bonner SC und eine 4:2-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg. Welche Erkenntnisse nehmt ihr für den Rückrundenauftakt im Donaustadion gegen den SV Wehen Wiesbaden (das Hinspiel endete 0:0) mit?



Das Trainingslager und die Spiele waren sehr wichtig für uns. Wir haben als Mannschaft sowie individuell auch viel gearbeitet und trainiert. Als Mannschaft sind wir viel nach vorne gekommen. Gegen Bonn haben wir gewonnen. Es war kein einfaches Spiel gegen den tiefstehenden Gegner. Aber wir waren geduldig, haben dann auch die Tore gemacht und verdient gewonnen. Magdeburg war ebenfalls ein sehr guter Test für uns gegen eine Zweitligamannschaft. Da haben wir ja vor allem die ersten 60 Minuten sehr gut gespielt. Viele Torchancen erarbeitet, viele gute Spielzüge drin gehabt und viel gepresst. Insgesamt ein sehr positiver Test für uns und die Erkenntnis war für mich dann, dass wir sehr gut Fußball spielen können. Das Wichtigste für uns ist individuelle Fehler abzustellen, die uns in der Hinrunde und auch jetzt in den Testspielen immer wieder in Rückstand oder in Probleme gebracht haben.





Der Rückstand zum rettenden Ufer in der 3. Liga beträgt aktuell sechs Punkte, es muss dringend eine Siegesserie gestartet werden um die Abstiegsplätze zu verlassen. Was stimmt dich zuversichtlich, dass ihr dennoch den Klassenerhalt schaffen werdet?



Da gibt es natürlich mehrere Sachen, die ich da im Kopf habe. Ich fand in den letzten Wochen, auch schon in der Hinrunde, Gründe die mich positiv gestimmt haben. Da hat man gesehen, dass wir auch mit guten Mannschaften wie Osnabrück und Essen, die um den Aufstieg spielen, mithalten konnten. Deswegen hat mich das schon positiv gestimmt. Zudem gibt es natürlich noch sehr viele Spiele und es sind auch noch sehr viele Punkte zu holen, wir haben noch eine ganze Rückrunde. Wenn man da mal eine Serie startet oder wenn du da mal ein paar Spiele gewinnst, dann bist du in der Liga ganz schnell wieder über dem Strich und stehst ein bisschen besser da. Von dem her geht es in der 3. Liga ganz schnell. Wir hatten im Trainingslager die Zeit auf dem Platz mit dem Trainer, an seinen Ideen sowie seiner Philosophie zu arbeiten und zu verinnerlichen. Nochmal voranzukommen das wir für die Rückrunde gewappnet sind.





Du wurdest zum Spieler der Hinrunde gewählt. Wie sehr freust du dich über diese Auszeichnung?



Das freut mich natürlich sehr. Ich gebe immer mein Bestes und es freut mich, dass die Fans das dann so honorieren. Es ist eine tolle Auszeichnung und motiviert mich weiter Vollgas zu geben. Zusammen mit der Mannschaft alles für den Verein und die Fans zu geben, damit wir dann zusammen unser Ziel, den Klassenhalt schaffen.