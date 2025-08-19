Segger-Doppelpack reicht nicht - gerechtes 2:2 zum Auftakt

Einen Auftakt nach Maß erwischten die Gäste am Sonntag im ersten Saisonspiel. Bereits in der 11. Minute schickte Elisa Holstein mit einem langen Ball die startende Nele Segger auf die Reise - die Angreiferin blieb vor Hollages Keeperin eiskalt und vollendete zum 0:1. Doch anstatt nachzulegen, übernahmen zunehmend die Gastgeberinnen das Kommando. In der 37. Minute besorgte Katleen Strunk den Ausgleich zum 1:1. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später (42.) war erneut Segger nach einem schnellen Konter erfolgreich und stellte auf 1:2.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste, kompakter zu stehen und die Führung zu verteidigen. Doch in der 59. Minute schlug Hollage wieder zurück - Marir Wulftange traf zum 2:2. In einer hektischen Schlussphase drängten beide Teams noch einmal auf den Sieg, die beste Gelegenheit vergaben allerdings die Gastgeberinnen, sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb.