Sefaj-Rückkehr auf der Trainerbank

„Ich bin im Winter der Saison 2024/25 freiwillig zurückgetreten, weil es gute Gründe dafür gab. Als der Verein, während der Trainersuche, nun erneut auf mich zukam, war für mich schnell klar, das ich diesem Verein keinen Wunsch abschlagen kann. So kommt es zu einem zweiten Engagement, auf welches ich mich sehr freue. Hier ist mir wichtig zu erwähnen das es keine Wiederholung sein soll, sondern ein Neuanfang. Der AFC ist für mich nicht nur ein Verein, sondern ein echtes Herzensprojekt und mein größtes Hobby. Daher freue ich mich und bin voller Stolz, wieder in eine aktive Rolle in der ersten Mannschaft zu schlüpfen, nachdem ich mit ganz viel Spaß in der Zwischenzeit in der zweiten Mannschaft gespielt habe.“

Unterstützt wird er im Trainerteam von Genti Dellova, welcher wieder in die Rolle des Co-Trainers schlüpft und von Basti Stede, welcher als Torwarttrainer das Trainerteam komplettiert.