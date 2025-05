Sefa Durmusoglu und Jonathan Schäfer wechseln zum FC Brünninghausen

Mit Sefa Durmusoglu und Jonathan Schäfer verpflichtet der FC Brünninghausen zwei entwicklungsfähige Spieler für die kommende Spielzeit. Beide passen ins sportliche Konzept und sehen langfristige Perspektiven am Hombruchsfeld.

Der FC Brünninghausen hat frühzeitig zwei Personalien für die kommende Westfalenliga-Saison geklärt. Ab Sommer schließen sich Sefa Durmusoglu und Jonathan Schäfer dem Dortmunder Traditionsverein an. Während Durmusoglu an seine frühere Wirkungsstätte zurückkehrt, kommt Schäfer aus der Parallelstaffel von der SG Bockum-Hövel.

Der 20-jährige Durmusoglu ist dem Verein kein Unbekannter. In der A-Jugend trug er bereits zwei Jahre lang das Trikot des FCB unter Coach Mounir Bazzani. Nach einem einjährigen Intermezzo in der Landesliga beim TuS Hannibal, wo er sich trotz jungen Alters als Führungsspieler etablieren konnte, folgt nun die Rückkehr. „Ich habe bereits meine letzten beiden Jugendjahre beim FC Brünninghausen verbracht und mich jederzeit im Verein wohlgefühlt“, sagt der Mittelfeldspieler, auf dem Vereins-Facebook-Account, der auch die familiäre Atmosphäre im Klub betont. Die Gespräche mit Trainer Carsten Droll seien „direkt und offen“ gewesen, was für Durmusoglu letztlich den Ausschlag gegeben habe.



Schäfer bringt Flexibilität für die Defensive