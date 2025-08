🗣: SEF muss sich bessern – Gaimersheim und SVA schonungslos ehrlich

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Ein spielerisch dominanter und starker Auftritt von uns. Wir haben das Spiel beherrscht und gewinnen auch in der Höhe verdient. Uns freut es insbesondere, dass wir unseren Fans in unserem Hörgeräte Langer Stadion zu Hause einen Derbysieg schenken konnten.«

Michael Schrätzenstaller, Co-Trainer des TSV Rohrbach: »In der ersten Halbzeit war es ein relativ ausgeglichenes Spiel, auf beiden Seiten ist nicht viel passiert. Wir hatten eine gute Chance durch einen Heber von Federl, der knapp am Tor vorbeiging. In der zweiten Halbzeit haben wir die ersten 15 Minuten komplett verschlafen, der Gegner hatte drei Riesenchancen und einen Lattentreffer. Dann machen wir das 1:0 durch Federl per Kopf, der im Anschluss sogar noch die Riesenchance zum 2:0 hatte. Beim 2:1 bekommen wir dann nach einer Ecke die Möglichkeit, die Nord München-Lerchenau mehr oder weniger selbst für uns macht. Es war insgesamt ein sehr umkämpftes Spiel auf tiefem Platz. Vielleicht wäre ein 1:1 gerechter gewesen, aber wir sind mit dem Sieg natürlich sehr zufrieden und haben ihn uns durch unseren Kampf auch verdient.«

Sepp Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Heute haben wir in den ersten 25 Minuten eine Lehrstunde bekommen. Das war Bezirksliga-Fußball auf höchstem Niveau. Freising war spielerisch, taktisch, mit ihrem Tempo, ja eigentlich in allen Belangen, mindestens eine Klasse besser. Ein 0:3 wäre durchaus möglich gewesen. Wir waren viel zu hektisch und nervös. Dann kam die Zeitstrafe, bei der auch Rot vertretbar gewesen wäre. Wir konnten durchatmen und taktisch umstellen. Der glückliche Ausgleich hat uns vom Kopf her zurückgebracht. In der zweiten Halbzeit war ein 50:50-Spiel. Das Chancenverhältnis war ausgeglichen. Beide hatten zwei 100-prozentige Chancen. Wir machten dann eine davon.

Riesenkompliment an Deniz Erden. Er hat das Spiel seines Lebens gemacht! Glückwunsch an meine Jungs zum auf der einen Seite glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg. Sie haben nie aufgegeben, immer an sich geglaubt und bis zur totalen Erschöpfung gekämpft. Eintracht Freising und Alex Schmidbauer werden ihren Weg gehen. Eine tolle Mannschaft, taktisch und individuell top. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft. In Walpertskirchen herrscht Ausnahmezustand. Für uns war es der größte Sieg in 63 Jahren Vereinsgeschichte bisher!«

Schmidbauer warnt in Freising – und sendet Dank an die SEF-Fans

Alexander Schmidbauer, Trainer des SE Freising: »Nach 25 Minuten muss es 3:0 stehen. Was wir an Torchancen haben liegen lassen, war absurd. Das geht einfach nicht. Das ist nicht unser Anspruch. Wir gehen dennoch hochverdient in Führung. Zwei individuelle Aussetzer wirbeln das Spiel dann aber – wie schon die Woche zuvor – komplett durcheinander. Erst die völlig unnötige Zehn-Minuten-Strafe und dann ein klarer Torwartfehler. Vor der Halbzeit haben wir dann eine weitere 100%ige auf das 2:1, die wir erneut schwach vergeben.

Obwohl wir insgesamt weiterhin die bessere Mannschaft waren, haben wir Walpertskirchen durch gravierende eigene Fehler stark gemacht und ins Spiel zurückgeholt. Wie man kaltschnäuzig einschiebt vor dem Tor, haben sie uns dann bei ihrem Siegtreffer gezeigt. Wir haben auch im zweiten Durchgang drei Hochkaräter versemmelt.

Mein Fazit: Zum Fußball gehört es eben auch, die Dinger vorne zu versenken. Diese Qualität fehlt uns. Spielen wir so weiter, sind wir weit davon entfernt, ein Top-Team zu sein. Glückwünsche nach Walpertskirchen und danke an unsere zahlreichen Zuschauer und Fans, die gekommen sind.«

Langengeisling mit »klarer Leistungssteigerung« – Wilson positiv gestimmt

Douglas Wilson vom FC Langengeisling: »Es war ein intensives Bezirksligaspiel auf gutem Niveau – eigentlich ein klassisches 0:0-Spiel. Beide Mannschaften sind nach ihren Auftaktniederlagen zunächst mit einer stabilen Grundordnung ins Spiel gegangen. Gerade in der ersten Halbzeit war deutlich zu sehen, dass beide Seiten auf defensive Kompaktheit bedacht waren. Vieles spielte sich im Mittelfeld ab, klare Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Spielerisch war es trotzdem eine ordentliche erste Halbzeit, mit hoher Laufbereitschaft und viel Disziplin im Spiel gegen den Ball. Dachau hat im Aufbau aus der Viererkette heraus mit einem Dreieraufbau agiert, was wir in der Halbzeitpause analysiert und entsprechend taktisch angepasst haben. In der zweiten Hälfte sind wir mutiger aufgetreten, haben höher geschoben und uns mehr Spielanteile erarbeitet. In der 70. Minute hatten wir dann die große Möglichkeit zur Führung – eine hundertprozentige Chance, die wir leider nicht nutzen konnten. Und wie es im Fußball oft ist: Wenn du deine Chancen vorne nicht machst, wirst du hinten bestraft. Dachau kam kurz darauf über eine Kontersituation über die rechte Seite, spielte den Ball scharf in den Fünfmeterraum, wo er beim Abwehrversuch von Maximilian Maier unglücklich ins eigene Tor abgefälscht wurde. In der Schlussviertelstunde haben wir dann das Spiel geöffnet, um noch den Ausgleich zu erzwingen. Wir sind ins Risiko gegangen, was zwangsläufig zu einigen Konterchancen für Dachau führte, die jedoch ohne größere Gefahr blieben. Unterm Strich war es ein ordentliches Spiel meiner Mannschaft mit einer klaren Leistungssteigerung zur Vorwoche. Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, stimmt mich positiv für die kommenden Aufgaben.« Altenerding gegenüber SVA »in allen Belangen überlegen«

Enes Mehmedovic, Trainer des SV Ampertal Palzing: »Altenerding war uns heute in allen Belangen überlegen – ob Zweikampf, Tempo oder Spielaufbau. Wir waren oft einen Schritt zu spät, was auch an der kurzen Vorbereitung und einigen individuellen Defiziten liegt. Der Sieg für Altenerding geht in Ordnung, auch in der Höhe. Einziger Wermutstropfen aus unserer Sicht: die rote Karte – aus meiner Sicht zu hart. Jetzt heißt es: Mund abputzen, weiterarbeiten – leichter wird’s nicht.« Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: »Uns hat das frühe Tor in der ersten und in der zweiten Halbzeit in die Karten gespielt. Die Tore fielen genau in der Drangphase von Palzing, die ein starker Gegner waren. Unsere Defensive hat heute das Spiel gewonnen. In Schlussphase hat Palzing nochmal alles nach vorne geworfen, um noch ran zukommen, dadurch haben sich einige gute Konter ergeben. Gratulation an meine Mannschaft für eine gute Leistung und alles Gute dem SVA Plazing.«

»Von vorne bis hinten einfach schlecht«: Gaimersheim enttäuscht gegen heimstarke Münchner