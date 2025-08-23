🗣: SEF-Last-Minute-Remis "tut weh" – SVW verliert "sehr gutes Spiel"

Alex Schmidbauer, Trainer des SE Freising: "Ein Gegentor mit der letzten Aktion tut immer weh, vor allem die Entstehung dazu ist sehr bitter. In der Situation war der Fußballgott nicht auf unserer Seite. Trotzdem muss man dem Gegner Respekt zollen, sie spielen einen guten Ball.

Leider haben wir uns vor allem in der zweiten Halbzeit zu sehr auf einen offenen Schlagabtausch eingelassen. Allerdings ist diese überfallartige Spiel auch gewollt vom Gegner und das machen sie auch gut. Letztendlich haben wir es nicht geschafft, das 2:1 ins Ziel zu bringen. Die Chance das Spiel mit dem 3:1 zu killen war kurz vor dem Ausgleich da. Leider rächt sich sowas immer wieder mal.

In Summe ist die Punkteteilung in Ordnung, auch wenn ich eher sagen würde, dass wir klar mehr Torchancen hatten. Es heißt, Mund ab putzen und gut auf das nächste Heimspiel gegen Kammerberg am Dienstag vorbereiten."

Mohammed Asad, Sportdirektor des TSV München 1954: "Das Spiel gegen Freising war sehr hochklassig – ein sehr hohes Niveau und ein super Rasen. Der Gegner war gut organisiert, trotzdem haben wir uns der Herausforderung gestellt. Wir gingen in einem ausgeglichenem Spiel in der ersten Halbzeit in Führung – kurz danach glich Freising aus. In der zweiten Halbzeit ging es hin und her mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Aus meiner Sicht hatten wir sogar die besser Chancen. In unserer Drangphase wurden wir in der 85. Minute kalt erwischt – durch einen Konter. Ein großes Lob möchte ich an dieser Stelle an meine Mannschaft aussprechen, die nie aufgibt und immer an ihre Stärken glaubt. In der letzten Minute warfen wir alles nach vorne und machten tatsächlich noch den verdienten Ausgleich".