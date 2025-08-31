SEF-Krise verschärft sich weiter: Erstes Spiel nach Schmidbauer-Entlassung geht mit 1:3 verloren

Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Alexander Schmidbauer ist die erhoffte Wende beim SE Freising ausgeblieben. In Gerolfing verlor die Mannschaft von Interimscoach Christoph Glas klar mit 1:3.

Freising – Die Entlassung von Coach Alexander Schmidbauer hat nicht für den erhofften Umschwung gesorgt. Im ersten Spiel unter Interimstrainer Christoph Glas kassierten die SEF-Kicker beim FC Gerolfing eine deutliche 1:3 (0:3)-Niederlage und bleiben damit mit mäßigen acht Punkten aus sieben Spielen in der Bezirksliga Nord nur Mittelmaß.

„Das wird nicht einfach gegen das starke Team vom FC Gerolfing. Das war uns allen bewusst“, betonte SEF-Sportdirektor Andreas Schlechta. Interimstrainer Glas setzte in der Defensive auf die Viererkette, also nicht auf die von Ex-Coach Schmidbauer favorisierte Dreierkette. Und der neue Übungsleiter nahm auch die eine oder andere personelle Veränderung vor. Beispielsweise spielte Routinier Michael Schmid im Zentrum der Abwehrreihe.

Dass nach der Trainerentlastung ein gewisser Druck auf der Mannschaft lastet, war den Spielern anzumerken. „Unsere Mannschaft wirkte in der ersten Halbzeit gehemmt und agierte verunsichert“, räumte Schlechta ein. Die Partie plätscherte zunächst vor sich hin, die SEF-Elf riskierte wenig nach vorne. Aus dem Nichts fiel dann das 1:0 für Gerolfing: Freisings Defensive fälschte einen Schuss von David Simm (19.) unhaltbar zum 1:0 ab. „In einer Situation wie unserer hast du dann auch noch das Pech“, so Schlechta. Drei Minuten später führte Gerolfing mit 2:0. Nach einem Pass in die Gasse traf Bastian Heigl. Per Kopf erhöhte Donat Bashota noch vor der Pause auf 3:0 (34.). Drei Chancen – drei Treffer. Das reichte für das robust und körperbetont agierende Team vom FC Gerolfing.

Wie verwandelt starteten die Freisinger in die zweite Halbzeit. „Nach dem Motto ‚Jetzt ist eh alles egal‘ hat das Team die Verunsicherung abgelegt und gezeigt, was in ihm steckt“, wollte Andreas Schlechta das Positive hervorheben. Die Einschussmöglichkeiten waren da. Ein satter Schuss von Felix Fischer beispielsweise wurde abgefälscht und strich fünf Zentimeter am Pfosten vorbei (46.). Der Kapitän traf dann zumindest noch in der Nachspielzeit zum 1:3. Nichtsdestotrotz steckt der SE Freising weiter in der Krise.