SEF jagt den Hattrick beim Budenzauber in der Luitpoldhalle

Heiko Baumgärtner: Der SEF-Funktionär freut sich auf seine Masters-Premiere. – Foto: SEF

Am 3. Januar steigt das FT-Hallenmasters mit ganz viel Landkreisbeteiligung. Der SE Freising will zum dritten Mal in Folge triumphieren.

Freising – So ganz ohne Fußball geht es halt doch nicht in der Winterpause. Und so lädt der SE Freising, zusammen mit dem Freisinger Tagblatt als Medienpartner, wieder zum FT-Hallenmasters in die Sporthalle der Luitpoldanlage ein. Das Turnier steigt am Samstag, 3. Januar, ab 15 Uhr – und in der Gruppe A treffen mit dem SEF und dem BC Attaching gleich in der Auftaktbegegnung zwei Lokalrivalen aufeinander. Eine Premiere wird das Hallenmasters dabei für Freisings neuen Sportleiter Heiko Baumgärtner. Bis zum letzten Bezirksliga-Spiel 2025 war der 43-Jährige noch als Trainer der Lerchenfelder aktiv, musste dann aber aus beruflichen Gründen kürzertreten (wir haben berichtet). So erlebt er sein erstes Masters zumindest als Funktionär. „Dieses Turnier ist eine richtig schöne Sache“, sagt Baumgärtner. „Wo hat man das schließlich schon, dass sich so viele aus dem Fußballbereich treffen?“ Erinnerungen an ein denkwürdiges Duell Beim SEF ist natürlich der Ansporn da, das Turnier auch 2026 für sich zu entscheiden – und damit für den Titel-Hattrick zu sorgen. 2024 gewannen die Lerchenfelder ein denkwürdiges Overtime-Endspiel gegen den BCA, und auch heuer im Januar war den Hausherren der Pokal nicht zu nehmen. „Jeder Wettkampf ist da, um ihn anzunehmen“, motiviert Baumgärtner seine Jungs. „Also wollen wir um den Turniersieg wieder ein gewichtiges Wörtchen mitreden.“ Einfach wird das nicht, treffen die Freisinger in der Vorrunde doch mit dem BC Attaching und dem SC Kirchdorf auf zwei Kreisligisten. Auch die weiteren Gruppengegner, der SV Pulling (A-Klasse) sowie der FC Neufahrn (Kreisklasse), sind nicht zu unterschätzen.

Das Turnier steigt am Samstag, 3. Januar, ab 15 Uhr – Foto: MM