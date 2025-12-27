SEF jagt den Hattrick beim Budenzauber in der Luitpoldhalle

Freising – So ganz ohne Fußball geht es halt doch nicht in der Winterpause. Und so lädt der SE Freising, zusammen mit dem Freisinger Tagblatt als Medienpartner, wieder zum FT-Hallenmasters in die Sporthalle der Luitpoldanlage ein. Das Turnier steigt am Samstag, 3. Januar, ab 15 Uhr – und in der Gruppe A treffen mit dem SEF und dem BC Attaching gleich in der Auftaktbegegnung zwei Lokalrivalen aufeinander.
Eine Premiere wird das Hallenmasters dabei für Freisings neuen Sportleiter Heiko Baumgärtner. Bis zum letzten Bezirksliga-Spiel 2025 war der 43-Jährige noch als Trainer der Lerchenfelder aktiv, musste dann aber aus beruflichen Gründen kürzertreten (wir haben berichtet). So erlebt er sein erstes Masters zumindest als Funktionär. „Dieses Turnier ist eine richtig schöne Sache“, sagt Baumgärtner. „Wo hat man das schließlich schon, dass sich so viele aus dem Fußballbereich treffen?“
Beim SEF ist natürlich der Ansporn da, das Turnier auch 2026 für sich zu entscheiden – und damit für den Titel-Hattrick zu sorgen. 2024 gewannen die Lerchenfelder ein denkwürdiges Overtime-Endspiel gegen den BCA, und auch heuer im Januar war den Hausherren der Pokal nicht zu nehmen. „Jeder Wettkampf ist da, um ihn anzunehmen“, motiviert Baumgärtner seine Jungs. „Also wollen wir um den Turniersieg wieder ein gewichtiges Wörtchen mitreden.“ Einfach wird das nicht, treffen die Freisinger in der Vorrunde doch mit dem BC Attaching und dem SC Kirchdorf auf zwei Kreisligisten. Auch die weiteren Gruppengegner, der SV Pulling (A-Klasse) sowie der FC Neufahrn (Kreisklasse), sind nicht zu unterschätzen.
Weil die Eintracht aber auch schon die Rückrunde in der Bezirksliga im Blick hat und dort aktuell der Abstiegskampf ansteht, werden nicht alle arrivierten Kicker auf dem Parkett stehen. Stattdessen wird der SEF mit einer Mischung aus jungen Spielern des Bezirksliga-Kaders und A-Junioren starten.
„Klingelingeling, Attaching“, wird es aber sicher das eine oder andere Mal durch die Luitpoldsporthalle tönen. Denn die Fußballer des BC Attaching sind nicht nur als traditioneller Gast beim Turnier dabei, sondern liefern auch stets verlässlich ab. „Sportlich ist das Turnier sehr attraktiv“, betont BCA-Trainer Stephan Fürst, weshalb die Attachinger alle Jahre wieder gerne beim Hallenmasters mit von der Partie sind. Zum einen sei es schön, „mal gegen höherklassige Gegner zu spielen“, verweist Fürst auf das Duell mit Gastgeber SE Freising in der Gruppenphase. Und zum anderen wäre da noch das ganze Drumherum: „Es ist schön“, schwärmt der 39-jährige Coach, „die ganzen Leute mal wieder zu treffen. Da sind richtig coole Gespräche dabei.“ Aber auch den fußballerischen Budenzauber will Fürst beim Masters nicht außer Acht lassen: Da seien in den vergangenen Jahren richtig attraktive Spiele dabei gewesen – und für die will natürlich auch Attaching sorgen.
Spannend wie schon lange nicht mehr sieht Fürst die Frage nach einem Favoriten: Einerseits könne in der Halle alles passieren. Und andererseits zeige sich der Trend, dass bei den Vereinen oft die jungen Spieler auflaufen. „Da weiß man nie, wie die Spiele ausgehen werden.“ Fakt ist: Auch beim BCA wird einmal mehr „Jugend forscht“ als Motto ausgegeben. Die Attachinger haben es ihren Kickern freigestellt, ob sie beim Masters dabei sein wollen. Der älteste Akteur im BCA-Kader wird Manuel Thalhammer (33) sein. „Richtig schön, dass er noch einmal mit dabei ist“, sagt Fürst. Auch Thalhammer will wohl noch einmal das „Klingelingeling“ hören.