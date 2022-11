SEF-Coach Bittner: „Wir werden uns von einigen Akteuren trennen“ Fußball-Landesliga

Trainer Florian Bittner vom Landesligisten SE Freising stellt vor der Eggenfelden-Partie die Charakterfrage. Und er kündigt harte Maßnahmen an.

Freising – Es könnten unangenehme Wochen für die Fußballer des SE Freising werden. Die Saison in der Landesliga Südost verläuft für den ansonsten doch erfolgsverwöhnten Lerchenfelder Club nicht zufriedenstellend, die Domstädter sind bis auf Relegationsrang 16 abgerutscht. Das letzte Spiel vor der Winterpause ist daher umso wichtiger.

Die Gründe für den tabellarischen Absturz sind vielfältig: Einerseits konnte der SEF die personellen Verluste nicht vollumfänglich ausgleichen. Andererseits aber – und hier wird Freisings Spielertrainer Florian Bittner deutlich – ziehen nicht alle in der Mannschaft mit und sind nicht mit dem nötigen Ernst bei der Sache. Daher verspricht Bittner vor der letzten Partie beim SSV Eggenfelden (Samstag, 14 Uhr), dass es durchaus scheppern wird während der Winterauszeit und vor allem zum Vorbereitungsstart, den der SEF auf den 16. Januar – früher als oft üblich – terminiert hat. „Wir werden uns in der Winterpause von einigen Akteuren trennen“, kündigt Bittner an. Und weiter: Er wolle nur noch Spieler im Kader, die im Kampf um den Klassenerhalt alles geben.

„Manche kochen immer noch ihr eigenes Süppchen.“

„Viele haben das schon verstanden“, sagt Bittner. „Manche kochen aber immer noch ihr eigenes Süppchen.“ Namen will der Coach (noch) keine nennen, „bei einem Großteil ist diese Botschaft aber angekommen“. Die anderen wird der SEF aussortieren – vor allem und wahrscheinlich diejenigen, die zuletzt nicht mit Feuereifer im Training waren. „Mancher hat Privates vorgeschoben, um während der Woche nicht ins Training kommen zu müssen“, erklärt Bittner. „Da wird die Integration dann schwierig.“ Und weil der Klassenerhalt in der Landesliga alles andere als ein Selbstläufer wird, will er die Zügel anziehen: „Das wird eine der härtesten Wintervorbereitungen, die manche in ihrem jungen Fußballerleben wohl erlebt haben.“

Wintervorbereitung: Fokus voll auf Fitness

Indirekt ist auch rauszuhören, dass zudem die Kondition und die Fitness bei einigen Spielern im Kader bis dato nicht gestimmt haben und unter anderem deswegen die Ergebnisse nicht passen. „Daher legen wir den Fokus vor allem auf die Fitness“, führt der Trainer aus. Den Ball, so steht zu vermuten, werden die Freisinger Akteure dann eher weniger sehen.

Eine Partie ist vor der Winterpause aber noch angesagt. Und damit ist klar: Das Match ist für einige „schon auch eine Bewerbung für die Rückrunde“, betont Bittner. Immerhin geht es gegen eben jenen SSV Eggenfelden, der dem SEF in der Hinrunde eine schmerzhafte 0:5-Klatsche im eigenen Stadion zugefügt hat. „Das haben wir nicht vergessen und noch eine Rechnung offen“, sagt Freisings Trainer. Auch das dürfte am Ende eine Frage des Charakters sein.

