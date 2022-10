Seethaler warnt vor Ingolstadt - "Die zeigen eine gute Einstellung" Aschheim will bei Fatih Ingolstadt zurück in die Erfolgsspur

Aschheim – Gegen die beiden anderen Aufsteiger hat es für Aschheim jeweils nur zu einem Unentschieden gereicht, beim dritten Neuling will die Mannschaft nun am Sonntag (14.15 Uhr) die volle Ernte einfahren.

So., 30.10.2022, 14:15 Uhr

Für den FC Aschheim kommt es darauf an, nach dem 1:3 gegen den SV Nord-Lerchenau in die Erfolgsspur zurückfinden. Seethaler: „Wir wollen nachlegen, dafür müssen wir wieder die Basics abrufen, mehr Laufbereitschaft und Einsatzwillen zeigen, aber endlich auch unsere vielen, vielen Torchancen nutzen. Das begleitet uns jetzt so ein bisschen schon die ganze Runde hindurch.“ Mit einem Dreier könnte der Tabellen-Achte (21 Punkte) im letzten Hinrunden-Spiel seine Mittelfeld-Position stärken und für einen Puffer zu den gefährdeten Teams sorgen.

Der Einsatz von Dauerbrenner Christos Ketikidis – der Innenverteidiger musste am vergangenen Wochenende mit einer Zerrung ausgewechselt werden – ist fraglich. Der zuletzt angeschlagene Maximilian Finke kehrt in den Kader zurück. (guv)

Voraussichtl. Aufstellung: Westner - Luzzi, Schubert, D. Müller - Baumgärtel, Petermeier, D. Contento, P. Müller, Takiris - De Marco, Özgül