Seelows Marsch zur Meisterschaft führt über Eisenhüttenstadt

Am morgigen Dienstagabend gastiert der souveräne Tabellenführer SV Victoria Seelow beim FC Eisenhüttenstadt. Die sportliche Ausgangslage spricht eine deutliche Sprache zugunsten der Gäste: Mit 55 Punkten aus 20 Partien thront die Victoria an der Spitze des Tableaus. Die Bilanz von 18 Siegen bei nur einer einzigen Saisonniederlage sowie lediglich 15 Gegentoren unterstreicht die enorme defensive Stabilität und Konstanz des Spitzenreiters. Für Seelow bietet dieses Nachholspiel die Gelegenheit, den Vorsprung auf den direkten Verfolger Luckenwalde II (53 Punkte) auf vier Zähler auszubauen und damit ein deutliches Signal an die Konkurrenz zu senden.

Der FC Eisenhüttenstadt empfängt den Favoriten von Platz neun der Tabelle. Mit aktuell 25 Punkten aus 21 Spielen und einem leicht positiven Torverhältnis von 37:33 rangieren die Oderstädter im gesicherten Mittelfeld der Liga. Die Gastgeber werden vor heimischer Kulisse versuchen, die Kreise des Tabellenführers entscheidend zu stören, um den Abstand zu den unteren Regionen der Tabelle weiter zu wahren. Dass die Aufgabe gegen die Victoria eine immense Herausforderung darstellt, belegt der Blick auf das Hinspiel: In Seelow musste sich der FC Eisenhüttenstadt bereits mit 0:2 geschlagen geben. Die Victoria wird alles daran setzen, diese Dominanz auch im Rückspiel zu bestätigen, um den Marsch in Richtung Meisterschaft ohne Stolperstein fortzusetzen.