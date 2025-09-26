Seelow und Luckenwalde II jubeln – Phönix Wildau mit historischem 12:1

Der 5. Spieltag in der Landesliga Süd begann mit einem emotionalen Fußballabend voller Tore, Wendungen und klarer Botschaften an die Konkurrenz. Während Seelow und Luckenwalde II siegten, setzte Wildau mit einem furiosen 12:1-Sieg ein Ausrufezeichen.

Vor 153 Zuschauern zeigte der SV Victoria Seelow, warum er in der Spitzengruppe steht. Gordon Duran brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung, bevor Marco Rossak in der 65. Minute auf 2:0 erhöhte. Wernsdorf gab sich nicht kampflos geschlagen und verkürzte durch Alexander Blagojevic in der 70. Minute. Doch nur wenige Minuten später sorgte Lennard Flaig per Foulelfmeter in der 76. Minute für die Entscheidung. Die Gäste mussten kurz vor Schluss noch eine weitere bittere Szene verkraften, als Marc Lüdke in der 87. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde. ---

Die Reserve des FSV 63 Luckenwalde setzte ihre Erfolgsserie fort. Allerdings tat sich der Tabellenführer gegen den FC Eisenhüttenstadt lange schwer. Nach torloser erster Hälfte gingen die Gäste durch Kevin Seliger in der 51. Minute in Führung. Doch Luckenwalde II bewies Moral: Steven Demgensky glich in der 62. Minute aus, und Fabio Schweigert drehte die Partie in der 83. Minute endgültig zum 2:1. Damit bleibt die Mannschaft mit fünf Siegen aus fünf Spielen der Tabellenführer. ---

Einen historischen Abend erlebten die 60 Zuschauer in Wildau. Die SG Phönix Wildau 95 feierte einen spektakulären 12:1-Sieg gegen den Absteiger SV Grün-Weiß Lübben. Schon früh stellte Ronny Brendel in der 14. Minute die Weichen, ehe Gabriel Escobar Franca in der 19. und 36. Minute nachlegte. Tobias Baumgart erhöhte in der 52. Minute auf 4:0, bevor Torben Brauer in der 53. Minute für Lübbens einzigen Treffer sorgte. Doch danach spielte nur noch Wildau: Tobias Baumgart (55.), Ronny Brendel (58.), Gabriel Escobar Franca (60.), Phillip Damm (67., 72., 77.) und erneut Ronny Brendel (78., 87.) überrollten die Gäste. ---

Die SG Großziethen wartet nach der 1:3-Niederlage in Ströbitz weiter auf den ersten Saisonsieg. Christian Reuter erzielte zwar den späten Ehrentreffer, doch zuvor hatte man zu viele Fehler in der Defensive gemacht. Mit nur einem Punkt aus fünf Spielen steht der Aufsteiger auf Rang 14. Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg ist deutlich besser gestartet. Beim 2:2 in Wernsdorf war Tobias Schumann mit einem Doppelpack der überragende Mann. Mit acht Punkten und einem Torverhältnis von 13:4 sind die Gäste Sechster. ---

Der VfB Hohenleipisch setzte sich beim 3:2 in Trebbin knapp durch. Felix Kniesche erzielte zwei Treffer, Louis Reichmann traf ebenfalls. Mit neun Punkten aus vier Spielen stehen die Gastgeber in der Spitzengruppe. Der FV Erkner verlor trotz Führung mit 1:2 gegen Seelow. Yousef Abd Alfatah hatte die Hausherren in Führung gebracht, am Ende musste man dennoch die dritte Niederlage hinnehmen. Mit nur drei Punkten stehen die Gäste auf Rang elf. ---

Wacker Ströbitz zeigte beim 3:1 gegen Großziethen eine konzentrierte Leistung. Richard Lampel, Marvin Kilisch und Michael Kowal trafen. Mit neun Punkten und einer positiven Bilanz rangiert Wacker im oberen Drittel. Der SV Döbern steckt nach der 0:3-Heimpleite gegen Guben tief im Tabellenkeller. Francisco De Oliveria Silva und Niclas Straube entschieden die Partie zugunsten der Gäste. Döbern hat nach vier Spielen null Punkte und 2:19 Tore – die Krise spitzt sich zu. ---

Der 1. FC Guben feierte in Döbern einen klaren 3:0-Sieg. Francisco De Oliveria Silva brachte sein Team in Führung, Niclas Straube traf doppelt. Mit sechs Punkten und 12:8 Toren stehen die Gastgeber im Mittelfeld. Für Lauchhammer setzte es beim 0:8 gegen Luckenwalde II ein Debakel. Bereits vor der Pause war die Partie entschieden, zudem sah Phillip Ende die Rote Karte. Mit nur drei Punkten und 2:23 Toren belegt der Aufsteiger Rang zwölf. ---

