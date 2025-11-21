 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Jens Kilisch

Seelow setzt ein Zeichen, Wernsdorf und Krieschow siegen, eine Absage

Landesliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 12. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Süd Brandenburg
Brieske/SFB
Luckenwalde II
SV Wacker 09
VfB HL 1912

Der heutige Freitagabend brachte zum Auftakt des 12. Spieltags der Landesliga Süd drei richtungsweisende Spiele – und klare Antworten. Während Seelow seine Meisterschaftsambitionen untermauerte, meldete sich Wernsdorf eindrucksvoll zurück. Krieschow II rang ein kampfstarkes Wildau nieder und bleibt oben dran. Zudem gibt es eine Spielabsage.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Heute, 19:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow II
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
2
1
Abpfiff

VfB 1921 Krieschow II hat seine starke Form bestätigt und im Duell gegen die offensivstarke SG Phönix Wildau 95 einen hart erkämpften 2:1-Sieg eingefahren. Nach einem zähen ersten Durchgang nahm die Partie nach der Pause spürbar Fahrt auf. Wildau setzte das erste Ausrufezeichen, als Ronny Brendel in der 59. Minute die Gäste in Führung brachte. Doch Krieschow antwortete. Sven Konzack traf in der 75. Minute zum Ausgleich und leitete die Wende ein. Nur acht Minuten später sorgte Janis Kamke mit seinem Treffer für die Entscheidung. In einer Phase, in der Wildau auf den Lucky Punch drängte, bewies Krieschow II die nötige Cleverness im Abschluss.

---

Heute, 19:30 Uhr
SV Frankonia Wernsdorf 1919
SV Frankonia Wernsdorf 1919Wernsdorf
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
3
0
Abpfiff

Der SV Frankonia Wernsdorf meldete sich eindrucksvoll zurück. Beim 3:0-Heimerfolg gegen SV Döbern zeigte die Mannschaft eine der geschlossensten Leistungen dieser Saison. Nach einer intensiven, aber torlosen ersten Hälfte brach Gordon Teichert gleich doppelt den Bann. In der 47. Minute traf er zur Führung, nur zehn Minuten später erhöhte er in der 57. Minute mit seinem zweiten Treffer. Als Döbern seinen Rhythmus verlor, setzte Patrick Jahn in der 65. Minute den Schlusspunkt zum 3:0.

---

Heute, 20:00 Uhr
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
1. FC Guben
1. FC Guben1. FC Guben
3
0
Abpfiff

Im Topspiel feierte der SV Victoria Seelow einen überzeugenden 3:0-Sieg über den bisherigen Tabellendritten 1. FC Guben. In einer Partie mit hohem Tempo und vielen intensiven Duellen setzte Seelow die entscheidenden Akzente. Till Schubert brachte sein Team in der 25. Minute in Führung. Nach der Pause sorgte Molapo Tshimega Reabetsoe in der 78. Minute für das richtungsweisende 2:0. Den Schlusspunkt setzte Piotr Rymar in der 88. Minute.

---

Morgen, 13:00 Uhr
VfB Trebbin
VfB TrebbinVfB Trebbin
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
13:00

Trebbin feierte zuletzt einen 3:0-Auswärtssieg in Lauchhammer. Paul Göring (2.), Othniel Ronald Kenfack (22.) und Maurice Beißert (24.) entschieden die Partie schon früh und verschafften dem Team etwas Luft im Keller. Eisenhüttenstadt holte drei wichtige Punkte in Lübben – wenn auch spät. Nach dem Foulelfmeter-Ausgleich durch Eric Schwarz (25.) entschied Tony Wernicke in der 89. Minute ebenfalls per Strafstoß die Partie. Mit nun 17 Punkten steht das Team im gesicherten Mittelfeld, muss aber defensiv stabiler werden. Trebbin will den Rückenwind nutzen – Eisenhüttenstadt will sich oben festbeißen.

---

Morgen, 13:00 Uhr
SV Grün-Weiß Lübben
SV Grün-Weiß LübbenLübben
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
13:00

Abstiegskampf pur: Lübben kassierte zuletzt eine 1:2-Heimniederlage gegen den FC Eisenhüttenstadt. Großziethen dagegen verspielte gegen Krieschow eine 2:0-Führung binnen weniger Minuten und unterlag 2:3. Christian Reuter traf doppelt (25., 26.), doch die Defensive brach zusammen. Das Team wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Eine Partie, in der es für beide Vereine um nicht weniger als den Anschluss geht.

---

Morgen, 13:00 Uhr
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

---

Morgen, 13:00 Uhr
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
SV Wacker 09 Ströbitz
SV Wacker 09 StröbitzSV Wacker 09
13:00live

Brieske kam in Guben mit 0:5 unter die Räder und verlor zudem Niklas Wotscheg per Roter Karte (83.). Eine schwere Hypothek für das Heimspiel. Ströbitz hingegen bleibt oben dran: Der 2:1-Heimsieg gegen Wernsdorf war hart erarbeitet. Nach dem Rückstand durch Gordon Teichert (21.) drehten Xavier Rumplasch (38.) und Marvin Kilisch (41.) die Partie. Aufsteiger Brieske braucht dringend Stabilität – Ströbitz will die Spitzenplätze nicht hergeben.

---

Morgen, 13:00 Uhr
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner
FC Lauchhammer
FC LauchhammerLauchhammer
13:00live

Erkner verlor zuletzt in Döbern mit 0:2. Die Gegentreffer durch Steven Neisser (22.) und Maximilian Krüger (30.) reihten sich in eine Serie von Rückschlägen ein. Lauchhammer hingegen steckt nach dem 0:3 im Heimspiel gegen Trebbin noch tiefer im Tabellenkeller fest. Paul Göring (2.), Othniel Ronald Kenfack (22.) und Maurice Beißert (24.) trafen früh. Für beide Teams geht es um viel: Für Erkner um den Anschluss, für Lauchhammer darum, nicht den Boden zu verlieren.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 021.11.2025, 22:10 Uhr
redAutor