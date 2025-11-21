Seelow setzt ein Zeichen, Wernsdorf und Krieschow siegen, eine Absage

Der heutige Freitagabend brachte zum Auftakt des 12. Spieltags der Landesliga Süd drei richtungsweisende Spiele – und klare Antworten. Während Seelow seine Meisterschaftsambitionen untermauerte, meldete sich Wernsdorf eindrucksvoll zurück. Krieschow II rang ein kampfstarkes Wildau nieder und bleibt oben dran. Zudem gibt es eine Spielabsage.

VfB 1921 Krieschow II hat seine starke Form bestätigt und im Duell gegen die offensivstarke SG Phönix Wildau 95 einen hart erkämpften 2:1-Sieg eingefahren. Nach einem zähen ersten Durchgang nahm die Partie nach der Pause spürbar Fahrt auf. Wildau setzte das erste Ausrufezeichen, als Ronny Brendel in der 59. Minute die Gäste in Führung brachte. Doch Krieschow antwortete. Sven Konzack traf in der 75. Minute zum Ausgleich und leitete die Wende ein. Nur acht Minuten später sorgte Janis Kamke mit seinem Treffer für die Entscheidung. In einer Phase, in der Wildau auf den Lucky Punch drängte, bewies Krieschow II die nötige Cleverness im Abschluss. ---

Der SV Frankonia Wernsdorf meldete sich eindrucksvoll zurück. Beim 3:0-Heimerfolg gegen SV Döbern zeigte die Mannschaft eine der geschlossensten Leistungen dieser Saison. Nach einer intensiven, aber torlosen ersten Hälfte brach Gordon Teichert gleich doppelt den Bann. In der 47. Minute traf er zur Führung, nur zehn Minuten später erhöhte er in der 57. Minute mit seinem zweiten Treffer. Als Döbern seinen Rhythmus verlor, setzte Patrick Jahn in der 65. Minute den Schlusspunkt zum 3:0. ---

Im Topspiel feierte der SV Victoria Seelow einen überzeugenden 3:0-Sieg über den bisherigen Tabellendritten 1. FC Guben. In einer Partie mit hohem Tempo und vielen intensiven Duellen setzte Seelow die entscheidenden Akzente. Till Schubert brachte sein Team in der 25. Minute in Führung. Nach der Pause sorgte Molapo Tshimega Reabetsoe in der 78. Minute für das richtungsweisende 2:0. Den Schlusspunkt setzte Piotr Rymar in der 88. Minute. ---

Trebbin feierte zuletzt einen 3:0-Auswärtssieg in Lauchhammer. Paul Göring (2.), Othniel Ronald Kenfack (22.) und Maurice Beißert (24.) entschieden die Partie schon früh und verschafften dem Team etwas Luft im Keller. Eisenhüttenstadt holte drei wichtige Punkte in Lübben – wenn auch spät. Nach dem Foulelfmeter-Ausgleich durch Eric Schwarz (25.) entschied Tony Wernicke in der 89. Minute ebenfalls per Strafstoß die Partie. Mit nun 17 Punkten steht das Team im gesicherten Mittelfeld, muss aber defensiv stabiler werden. Trebbin will den Rückenwind nutzen – Eisenhüttenstadt will sich oben festbeißen. ---

Abstiegskampf pur: Lübben kassierte zuletzt eine 1:2-Heimniederlage gegen den FC Eisenhüttenstadt. Großziethen dagegen verspielte gegen Krieschow eine 2:0-Führung binnen weniger Minuten und unterlag 2:3. Christian Reuter traf doppelt (25., 26.), doch die Defensive brach zusammen. Das Team wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Eine Partie, in der es für beide Vereine um nicht weniger als den Anschluss geht. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Brieske kam in Guben mit 0:5 unter die Räder und verlor zudem Niklas Wotscheg per Roter Karte (83.). Eine schwere Hypothek für das Heimspiel. Ströbitz hingegen bleibt oben dran: Der 2:1-Heimsieg gegen Wernsdorf war hart erarbeitet. Nach dem Rückstand durch Gordon Teichert (21.) drehten Xavier Rumplasch (38.) und Marvin Kilisch (41.) die Partie. Aufsteiger Brieske braucht dringend Stabilität – Ströbitz will die Spitzenplätze nicht hergeben. ---

