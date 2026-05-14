Seelow gegen Luckenwalde – Showdown um die Landesliga-Krone

– Foto: Jens Kilisch

Die Landesliga Süd steht vor einem hochdramatischen Wochenende. Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Mai 2026, werden sechs Begegnungen ausgetragen, die in der Tabelle sowohl oben als auch unten alles verändern können.

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Der 1. FC Guben reist als Tabellendritter mit breiter Brust nach Brieske/Senftenberg. 55 Punkte, 17 Siege und ein beeindruckendes Torverhältnis von 84:32 – Guben ist die torgefährlichste Mannschaft der gesamten Liga. Im Hinspiel am 15. November 2025 ließ Guben beim FSV Glückauf Brieske/Senftenberg keine Zweifel aufkommen und siegte mit 5:0. Brieske/Senftenberg steht auf Rang sieben mit 37 Punkten – eine solide Bilanz von zehn Siegen, sieben Unentschieden und acht Niederlagen. Der Gastgeber hat also durchaus die Qualität, um unbequem zu werden. Doch gegen einen Gegner vom Format des 1. FC Guben braucht es einen außergewöhnlichen Tag. Die Gastgeber wissen, was auf sie zukommt – und werden alles daran setzen, die Erinnerung an das 0:5 aus dem Hinspiel vergessen zu machen.

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 15:00 PUSH

Tabellenplatz fünf gegen Tabellenplatz zwölf – auf dem Papier eine klare Angelegenheit, doch der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten. SV Wacker 09 Ströbitz kommt mit 50 Punkten aus 25 Spielen nach Wernsdorf und hat 15 Siege, fünf Unentschieden sowie fünf Niederlagen vorzuweisen. Die Tordifferenz von plus 29 zeigt eine Mannschaft in starker Verfassung.

SV Frankonia Wernsdorf 1919 dagegen steht mit 25 Punkten auf Rang zwölf – sechs Siege, sieben Unentschieden, zwölf Niederlagen. Das Torverhältnis von 54:64 offenbart eine Mannschaft, die zwar Tore schießen kann, defensiv aber zu anfällig ist. Im Hinspiel am 15. November 2025 gewann Wacker mit 2:1. Wernsdorf braucht dringend Punkte, um den Blick nach unten nicht zu weit schweifen zu lassen. Der Abstand zur Abstiegszone beträgt nur wenige Punkte – ein Heimsieg wäre Gold wert.

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr VfB Trebbin VfB Trebbin FC Lauchhammer Lauchhammer 15:00 PUSH

Für den FC Lauchhammer ist die Saison in der Landesliga Süd Brandenburg längst zum sportlichen Drama geworden. Rang 15, nur sechs Punkte aus 24 Spielen, ein Torverhältnis von 22:94 – diese Zahlen sprechen für sich. Nun muss Lauchhammer beim VfB Trebbin antreten, der selbst im Abstiegskampf steckt, aber mit 27 Punkten aus 25 Spielen weit komfortabler dasteht. Trebbin – sieben Siege, sechs Unentschieden, zwölf Niederlagen – braucht ebenfalls Zähler, um nicht noch tiefer in den Strudel zu geraten. Im Hinspiel am 15. November 2025 siegte Trebbin klar mit 3:0. Wiederholt Trebbin dieses Ergebnis, wäre Lauchhammer dem Abstieg einen weiteren Schritt näher. Für den Gast aus Lauchhammer ist die Aufgabe klar – und sie ist enorm schwer.

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 SG Phönix Wildau 95 SG Wildau 15:00 PUSH

Der VfB Hohenleipisch 1912 befindet sich in einer komfortablen, aber keineswegs sorgenfreien Lage. Rang sechs, 47 Punkte – mit einem Spiel weniger als fast alle Konkurrenten. 14 Siege, fünf Unentschieden, vier Niederlagen und ein Torverhältnis von 50:27 belegen die Qualität dieser Mannschaft. Nun empfängt Hohenleipisch die SG Phönix Wildau 95, die auf Rang elf mit 25 Punkten steht. Das Hinspiel fand erst kürzlich statt – am 5. Mai 2026 setzte sich Hohenleipisch mit 2:1 durch. Wildau, mit sieben Siegen, vier Unentschieden und 14 Niederlagen, kämpft selbst noch um den Klassenerhalt und reist ohne Rückenwind in die Niederlausitz. Hohenleipisch hat Heimrecht, Formstärke und Tabellenplatz auf seiner Seite. Für Wildau gilt es, gegen einen unangenehmen Gastgeber die eigene Saison zu stabilisieren.

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr SV Victoria Seelow Seelow FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II 14:00 PUSH

Das ist das Spiel des Spieltags – vielleicht sogar das Spiel der Saison in der Landesliga Süd Brandenburg. Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde und Verfolger SV Victoria Seelow trennen in der Tabelle lediglich die Tordifferenz: Beide Teams haben 63 Punkte gesammelt, beide haben 20 Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem Konto. Luckenwalde hat mit 80:20 Toren die bessere Differenz von plus 60, Seelow kommt auf 76:27 und plus 49. Es ist ein direktes Duell an der Spitze – mit allem, was dazugehört. Pikant dabei: Im Hinspiel am 3. Mai 2026 – also erst vor wenigen Wochen – gewann Luckenwalde mit 4:2 gegen Seelow. Nun hat Seelow Heimrecht und die Chance zur Revanche. Für den Gastgeber ist es mehr als ein gewöhnliches Heimspiel: Ein Sieg würde Seelow an Luckenwalde vorbei an die Tabellenspitze katapultieren. Verliert Seelow hingegen erneut, dürfte die Meisterschaft wohl entschieden sein.

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II SG Großziethen Großziethen 16:00 PUSH