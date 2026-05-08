Seelow erobert die Spitze – Gubener Wahnsinn gegen Wernsdorf

Vor 107 Zuschauern untermauerte der SV Victoria Seelow seine Ambitionen auf den Titel. Die Gäste starteten konzentriert und gingen bereits in der 5. Minute durch Elias Wroblewski mit 0:1 in Führung. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Till Schubert in der 45. Minute auf 0:2, was die Weichen frühzeitig auf Sieg stellte. Die SG Phönix Wildau 95 bewies jedoch Kampfgeist und kam kurz nach dem Seitenwechsel durch Dennis Kroh in der 51. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Die aufkeimende Hoffnung der Hausherren hielt jedoch nicht lange an, da Lennard Flaig bereits in der 57. Minute mit dem 1:3 den alten Abstand wiederherstellte.

Heute, 20:00 Uhr 1. FC Guben 1. FC Guben SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 6 4 Abpfiff Was sich in Guben abspielte, glich einer sportlichen Achterbahnfahrt der Gefühle. In einer torreichen Begegnung gegen den SV Frankonia Wernsdorf 1919 behielt der 1. FC Guben am Ende die Nerven. Den Torreigen eröffnete Janne Laugks in der 15. Minute mit dem 1:0. Wernsdorf antwortete in der 24. Minute durch Mattis Reszat mit dem 1:1. Die erneute Führung durch Chris Hetzel in der 37. Minute konterte wiederum Mattis Reszat nur zwei Minuten später (39.) zum 2:2-Pausenstand. Nach dem Wechsel schien die Partie zugunsten der Gäste zu kippen, als Max Milz in der 56. Minute das 2:3 erzielte. Doch Guben schlug zurück: Janne Laugks glich in der 68. Minute zum 3:3 aus. Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten. Zunächst brachte Felix Meyer die Wernsdorfer in der 78. Minute mit 3:4 erneut in Front, doch Franz Krüger markierte postwendend in der 80. Minute das 4:4. In einer hitzigen Endphase sah Johannes Neubauer in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte, was die Gäste schwächte. Guben nutzte die Überzahl eiskalt aus: Janne Laugks schnürte in der 87. Minute mit dem 5:4 seinen Dreierpack, bevor Niclas Straube in der 90. Minute den 6:4-Endstand besiegelte.

--- Morgen, 15:00 Uhr SV Döbern SV Döbern VfB Trebbin VfB Trebbin 15:00 PUSH Mit 28 Punkten auf Rang neun befindet sich der SV Döbern in einer ungemütlichen Lage. Der Rückstand auf die sichereren Zonen der Tabelle ist überschaubar, doch die Punkte sind nicht viele. Zu Hause empfängt Döbern den VfB Trebbin, der mit 24 Punkten auf Rang zwölf ebenfalls unter Druck steht. Ein Kellerduell mit direkten Konsequenzen – im Hinspiel trennten sich beide Teams torlos mit 0:0.

Morgen, 15:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer SV Grün-Weiß Lübben Lübben 15:00 live PUSH Dieses Spiel ist eine Begegnung der Tabellenletzten – und dennoch von enormer Bedeutung. Der FC Lauchhammer hat nach 23 Spielen noch keinen einzigen Sieg eingefahren und steht mit lediglich drei Punkten auf dem letzten Platz. Die SV Grün-Weiß Lübben ist mit vier Punkten auf Rang 15 nur marginal besser aufgestellt. Bei einem Torverhältnis von 26:139 für Lübben und 18:93 für Lauchhammer sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache. Das Hinspiel gewann Lübben überraschend mit 6:1 – in Lauchhammer will der FC nun zumindest daheim ein anderes Gesicht zeigen.

Morgen, 15:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 15:00 PUSH Ein attraktives Duell im oberen Tabellendrittel: Der VfB 1921 Krieschow II liegt mit 49 Punkten auf Rang vier, der VfB Hohenleipisch 1912 mit 46 Punkten auf Rang sechs – allerdings bei zwei Spielen weniger. Hohenleipisch hat also noch Luft nach oben und könnte bei einem Sieg am Samstag direkt vorbeiziehen. Das Hinspiel gewann Hohenleipisch mit 3:1 und wird selbstbewusst in diese Partie gehen.

Morgen, 15:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II FSV Glückauf Brieske/Senftenberg Brieske/SFB 15:00 live PUSH Das Heimspiel des Tabellenführers. Der FSV 63 Luckenwalde II führt die Landesliga Süd mit 62 Punkten aus 24 Spielen an – ein beeindruckender Wert. Bei sechs verbleibenden Spielen könnte die Meisterschaft in greifbare Nähe rücken, sofern die eigenen Ergebnisse stimmen. Gegner FSV Glückauf Brieske/Senftenberg steht mit 36 Punkten auf Rang sieben und ist im gesicherten Mittelfeld angekommen. Im Hinspiel siegte Luckenwalde mit 3:1 in Brieske. Nun will der Spitzenreiter auch vor eigenem Publikum liefern.

Morgen, 15:00 Uhr SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 FV Erkner 1920 FV Erkner 15:00 PUSH Der SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz steht mit 47 Punkten auf Rang fünf und ist weiterhin in Reichweite der oberen Plätze. Zu Hause empfangen die Cottbusser den FV Erkner 1920, der mit 19 Punkten auf dem 14. Rang steht und den Abstieg klar vor Augen hat. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1 – ein Ergebnis, das auf Augenhöhe hindeutet. Doch die Tabelle zeigt: Ströbitz ist in dieser Saison deutlich stabiler.

Morgen, 16:45 Uhr SG Großziethen Großziethen FC Eisenhüttenstadt FC Eisenh. 16:45 live PUSH Den Abschluss des Spieltags bildet das Aufeinandertreffen von SG Großziethen und FC Eisenhüttenstadt. Beide Teams befinden sich im Mittelfeld der Tabelle: Eisenhüttenstadt steht mit 28 Punkten auf Rang acht, Großziethen mit 21 Punkten auf Rang 13. Für Großziethen wird es mit Blick nach unten zunehmend enger – ein Sieg ist dringend nötig. Das Hinspiel gewann Eisenhüttenstadt deutlich mit 5:1 und geht mit diesem Rückenwind in die Partie.

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