Seelow empfängt Guben, Hohenleipisch fordert Luckenwalde heraus

Der November liefert nicht nur graues Wetter, sondern auch den 12. Spieltag der Landesliga Süd mit richtungsweisendern Partien. Ob an der Tabellenspitze, im engen Mittelfeld oder im tiefen Tabellenkeller: Jedes Duell trägt das Potenzial in sich, die Kräfteverhältnisse der Liga zu verschieben.

Fr., 21.11.2025, 19:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow II SG Phönix Wildau 95 SG Wildau

VfB Krieschow II geht als Tabellenvierter und Sieger des Spiels aus Großziethen mit breiter Brust in die Freitagspartie. Die 2:3-Aufholjagd unterstrich einmal mehr die Offensivstärke des Teams – Eduard Gutar sowie Kamil Antosiak mit seinem Doppelpack in der 47. und 51. Minute sorgten zuletzt für den wichtigen Auswärtssieg. Wildau dagegen steckt nach dem 0:1 gegen Luckenwalde in einer schwierigen Phase, auch weil DPlatzverweise das Team ausbremsen. Die Gelb-Roten Karten gegen Rico Gladrow (74.) und die späte Rote Karte gegen Serhii Pavlovych (97.) werden personelle Spuren hinterlassen. Trotzdem bleibt Wildau mit vier Siegen und 37 Saisontoren brandgefährlich. Ein Topspiel mit klarer Rollenverteilung, aber reichlich Spannungspotenzial. ---

Fr., 21.11.2025, 19:30 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf SV Döbern SV Döbern

Wernsdorf kassierte zuletzt eine knappe 1:2-Niederlage in Ströbitz, obwohl Gordon Teichert bereits in der 21. Minute getroffen hatte. Das Team steckt weiter im Mittelfeld fest. Döbern reist dagegen mit Rückenwind an. Der 2:0-Heimsieg gegen Erkner – dank der Treffer von Steven Neisser (22.) und Maximilian Krüger (30.) – festigte den Rang im Mittelfeld. Vor allem der Angriff findet immer besser in die Spur. Beide Teams brauchen dringend Punkte, die Ausgangslage könnte kaum ausgeglichener sein. ---

Das Spitzenspiel: Platz zwei gegen Platz drei, beide in Topform, beide mit einem beeindruckenden Offensivlauf. Seelow drehte zuletzt ein schweres Heimspiel und gewann mit 2:1 gegen Wildau – Lennard Flaig (72.) und Till Schubert (81.) sorgten für die Wende. Guben jedoch kommt mit einem 5:0-Kantersieg im Gepäck. Mariusz Pietka eröffnete früh (3.), Franz Krüger legte doppelt nach (5., 45.+2), ehe Niclas Straube (55.) und Lucas Eduardo Da Silva (77.) den deutlichen Erfolg abrundeten. Guben hat mit 45 Saisontoren eine der stärksten Offensiven der Liga. Ein heißes Duell ist zu erwarten. ---

Trebbin feierte zuletzt einen 3:0-Auswärtssieg in Lauchhammer. Paul Göring (2.), Othniel Ronald Kenfack (22.) und Maurice Beißert (24.) entschieden die Partie schon früh und verschafften dem Team etwas Luft im Keller. Eisenhüttenstadt holte drei wichtige Punkte in Lübben – wenn auch spät. Nach dem Foulelfmeter-Ausgleich durch Eric Schwarz (25.) entschied Tony Wernicke in der 89. Minute ebenfalls per Strafstoß die Partie. Mit nun 17 Punkten steht das Team im gesicherten Mittelfeld, muss aber defensiv stabiler werden. Trebbin will den Rückenwind nutzen – Eisenhüttenstadt will sich oben festbeißen. ---

Abstiegskampf pur: Lübben kassierte zuletzt eine 1:2-Heimniederlage gegen den FC Eisenhüttenstadt. Großziethen dagegen verspielte gegen Krieschow eine 2:0-Führung binnen weniger Minuten und unterlag 2:3. Christian Reuter traf doppelt (25., 26.), doch die Defensive brach zusammen. Das Team wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Eine Partie, in der es für beide Vereine um nicht weniger als den Anschluss geht. ---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II

Der Tabellenführer gibt sich die Ehre. Luckenwalde II setzte sich mit einem 1:0 in Wildau durch – Steven Demgensky traf in der 75. Minute – und bleibt weiterhin ohne Punktverlust. Hohenleipisch war im Landespokal aktiv. Davor zeigte das Team beim 3:1 gegen Krieschow große Qualität: David Walter vom Punkt (45.), Leonard Kotte (83.) und Felix Kniesche (89.) ließen den Gegner verzweifeln. Es trifft eine stabile Defensive auf eine unerschütterliche Siegesserie – ein echter Charaktertest für den Spitzenreiter. ---

Brieske kam in Guben mit 0:5 unter die Räder und verlor zudem Niklas Wotscheg per Roter Karte (83.). Eine schwere Hypothek für das Heimspiel. Ströbitz hingegen bleibt oben dran: Der 2:1-Heimsieg gegen Wernsdorf war hart erarbeitet. Nach dem Rückstand durch Gordon Teichert (21.) drehten Xavier Rumplasch (38.) und Marvin Kilisch (41.) die Partie. Aufsteiger Brieske braucht dringend Stabilität – Ströbitz will die Spitzenplätze nicht hergeben. ---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner FC Lauchhammer Lauchhammer