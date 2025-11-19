 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Jens Kilisch

Seelow empfängt Guben, Hohenleipisch fordert Luckenwalde heraus

Landesliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 12. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Süd Brandenburg
Brieske/SFB
Luckenwalde II
SV Wacker 09
VfB HL 1912

Der November liefert nicht nur graues Wetter, sondern auch den 12. Spieltag der Landesliga Süd mit richtungsweisendern Partien. Ob an der Tabellenspitze, im engen Mittelfeld oder im tiefen Tabellenkeller: Jedes Duell trägt das Potenzial in sich, die Kräfteverhältnisse der Liga zu verschieben.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Fr., 21.11.2025, 19:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow II
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
19:00

VfB Krieschow II geht als Tabellenvierter und Sieger des Spiels aus Großziethen mit breiter Brust in die Freitagspartie. Die 2:3-Aufholjagd unterstrich einmal mehr die Offensivstärke des Teams – Eduard Gutar sowie Kamil Antosiak mit seinem Doppelpack in der 47. und 51. Minute sorgten zuletzt für den wichtigen Auswärtssieg. Wildau dagegen steckt nach dem 0:1 gegen Luckenwalde in einer schwierigen Phase, auch weil DPlatzverweise das Team ausbremsen. Die Gelb-Roten Karten gegen Rico Gladrow (74.) und die späte Rote Karte gegen Serhii Pavlovych (97.) werden personelle Spuren hinterlassen. Trotzdem bleibt Wildau mit vier Siegen und 37 Saisontoren brandgefährlich. Ein Topspiel mit klarer Rollenverteilung, aber reichlich Spannungspotenzial.

---

Fr., 21.11.2025, 19:30 Uhr
SV Frankonia Wernsdorf 1919
SV Frankonia Wernsdorf 1919Wernsdorf
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
19:30

Wernsdorf kassierte zuletzt eine knappe 1:2-Niederlage in Ströbitz, obwohl Gordon Teichert bereits in der 21. Minute getroffen hatte. Das Team steckt weiter im Mittelfeld fest. Döbern reist dagegen mit Rückenwind an. Der 2:0-Heimsieg gegen Erkner – dank der Treffer von Steven Neisser (22.) und Maximilian Krüger (30.) – festigte den Rang im Mittelfeld. Vor allem der Angriff findet immer besser in die Spur. Beide Teams brauchen dringend Punkte, die Ausgangslage könnte kaum ausgeglichener sein.

---

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
1. FC Guben
1. FC Guben1. FC Guben
20:00

Das Spitzenspiel: Platz zwei gegen Platz drei, beide in Topform, beide mit einem beeindruckenden Offensivlauf. Seelow drehte zuletzt ein schweres Heimspiel und gewann mit 2:1 gegen Wildau – Lennard Flaig (72.) und Till Schubert (81.) sorgten für die Wende. Guben jedoch kommt mit einem 5:0-Kantersieg im Gepäck. Mariusz Pietka eröffnete früh (3.), Franz Krüger legte doppelt nach (5., 45.+2), ehe Niclas Straube (55.) und Lucas Eduardo Da Silva (77.) den deutlichen Erfolg abrundeten. Guben hat mit 45 Saisontoren eine der stärksten Offensiven der Liga. Ein heißes Duell ist zu erwarten.

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
VfB Trebbin
VfB TrebbinVfB Trebbin
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
13:00

Trebbin feierte zuletzt einen 3:0-Auswärtssieg in Lauchhammer. Paul Göring (2.), Othniel Ronald Kenfack (22.) und Maurice Beißert (24.) entschieden die Partie schon früh und verschafften dem Team etwas Luft im Keller. Eisenhüttenstadt holte drei wichtige Punkte in Lübben – wenn auch spät. Nach dem Foulelfmeter-Ausgleich durch Eric Schwarz (25.) entschied Tony Wernicke in der 89. Minute ebenfalls per Strafstoß die Partie. Mit nun 17 Punkten steht das Team im gesicherten Mittelfeld, muss aber defensiv stabiler werden. Trebbin will den Rückenwind nutzen – Eisenhüttenstadt will sich oben festbeißen.

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
SV Grün-Weiß Lübben
SV Grün-Weiß LübbenLübben
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
13:00

Abstiegskampf pur: Lübben kassierte zuletzt eine 1:2-Heimniederlage gegen den FC Eisenhüttenstadt. Großziethen dagegen verspielte gegen Krieschow eine 2:0-Führung binnen weniger Minuten und unterlag 2:3. Christian Reuter traf doppelt (25., 26.), doch die Defensive brach zusammen. Das Team wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Eine Partie, in der es für beide Vereine um nicht weniger als den Anschluss geht.

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
13:00

Der Tabellenführer gibt sich die Ehre. Luckenwalde II setzte sich mit einem 1:0 in Wildau durch – Steven Demgensky traf in der 75. Minute – und bleibt weiterhin ohne Punktverlust. Hohenleipisch war im Landespokal aktiv. Davor zeigte das Team beim 3:1 gegen Krieschow große Qualität: David Walter vom Punkt (45.), Leonard Kotte (83.) und Felix Kniesche (89.) ließen den Gegner verzweifeln. Es trifft eine stabile Defensive auf eine unerschütterliche Siegesserie – ein echter Charaktertest für den Spitzenreiter.

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
SV Wacker 09 Ströbitz
SV Wacker 09 StröbitzSV Wacker 09
13:00live

Brieske kam in Guben mit 0:5 unter die Räder und verlor zudem Niklas Wotscheg per Roter Karte (83.). Eine schwere Hypothek für das Heimspiel. Ströbitz hingegen bleibt oben dran: Der 2:1-Heimsieg gegen Wernsdorf war hart erarbeitet. Nach dem Rückstand durch Gordon Teichert (21.) drehten Xavier Rumplasch (38.) und Marvin Kilisch (41.) die Partie. Aufsteiger Brieske braucht dringend Stabilität – Ströbitz will die Spitzenplätze nicht hergeben.

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner
FC Lauchhammer
FC LauchhammerLauchhammer
13:00live

Erkner verlor zuletzt in Döbern mit 0:2. Die Gegentreffer durch Steven Neisser (22.) und Maximilian Krüger (30.) reihten sich in eine Serie von Rückschlägen ein. Lauchhammer hingegen steckt nach dem 0:3 im Heimspiel gegen Trebbin noch tiefer im Tabellenkeller fest. Paul Göring (2.), Othniel Ronald Kenfack (22.) und Maurice Beißert (24.) trafen früh. Für beide Teams geht es um viel: Für Erkner um den Anschluss, für Lauchhammer darum, nicht den Boden zu verlieren.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 019.11.2025, 14:00 Uhr
redAutor