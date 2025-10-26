Seelow bleibt makellos – Ströbitz feiert Torfestival in Lübben

Der 8. Spieltag der Landesliga Süd endete mit Toren, Emotionen und klaren Ansagen. Während Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II bereits am Freitag seine weiße Weste verteidigte, zog Verfolger Seelow nach. In Lübben setzte es für den gastgebenden Absteiger ein bitteres 0:9, Guben feierte den sechsten Sieg, und in Brieske fiel die Entscheidung erst in einer wilden Schlussphase.

Vor 114 Zuschauern entwickelte sich in Wernsdorf ein hochdramatisches und torreiches Spiel. Die Gastgeber legten furios los: Kevin Goldammer brachte Frankonia in der 18. Minute in Führung, ehe Max Milz in der 34. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur zwei Minuten später traf Patrick Jahn in der 36. Minute zum 3:0 – die Partie schien entschieden. Doch Wildau meldete sich umgehend zurück, als ein Eigentor von Patrick Müller in der 38. Minute den Gästen neue Hoffnung gab. Noch vor der Pause sah Florian Zosel in der 39. Minute die Rote Karte, sodass Wernsdorf den Rest des Spiels in Unterzahl bestreiten musste. Nach dem Seitenwechsel nutzte Wildau die Überzahl: Tim Kalmuczak traf in der 64. Minute zum 3:2 und sorgte in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer für den Ausgleich. Kurz darauf musste auch Kalmuczak nach Gelb-Rot (84.) vom Platz. Am Ende blieb es beim 3:3. ---

In Erkner setzte Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II seine Siegesserie unbeeindruckt fort. Vor 43 Zuschauern ließ der Spitzenreiter von Beginn an keinen Zweifel an seiner Überlegenheit. Franz-Johann Steinmeyer eröffnete in der 16. Minute den Torreigen, Steven Demgensky legte in der 41. Minute nach. Nach der Pause kontrollierte die Nachtigall-Elf das Geschehen weiter und erhöhte durch Fabio Schweigert in der 59. Minute auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Colin Wilhelm Schwarzlose in der 85. Minute zum 4:0-Endstand. Mit neun Siegen in neun Spielen und nun 42:3 Toren führt Luckenwalde II die Tabelle weiter an. ---

Trebbin konnte sich zuletzt beim Tabellenführer achtbar aus der Affäre ziehen, verlor aber knapp mit 1:2. Nun wartet mit dem 1. FC Guben der nächste schwere Gegner. Die Gäste kommen mit dem Selbstvertrauen eines 8:0-Kantersiegs über Lübben, bei dem Franz Krüger mit vier Treffern glänzte. Auch Niclas Straube, Janne Laugks und Mariusz Pietka trugen sich in die Torschützenliste ein. Guben steht mit 25 erzielten Toren auf Platz fünf und hat noch alle Chancen, im Aufstiegsrennen mitzuspielen. Trebbin will mit Heimvorteil dagegenhalten und wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld sammeln. ---

In Lübben erlebten die 42 Zuschauer ein Debakel für die Gastgeber. Der SV Grün-Weiß Lübben unterlag dem SV Wacker 09 Ströbitz mit 0:9 und kassierte damit die neunte Niederlage im neunten Spiel. Bereits in der 3. Minute eröffnete Marvin Kilisch den Torreigen. Luis Hovestadt erhöhte in der 17. Minute auf 2:0, Richard Lampel traf in der 36. Minute zum 3:0. Nach der Pause brach die Defensive der Gastgeber völlig auseinander. Xavier Rumplasch erzielte in der 51. Minute das vierte Tor, ehe ein Eigentor von Dirk Schieban in der 54. Minute das 0:5 brachte. Tom Valentin (60.), Ben Twarroschk (65.), Jaro Preuß (87.) und Carsten Paulick (90.+2) machten das Desaster perfekt. ---

Der SV Döbern feierte beim 3:2-Auswärtssieg in Eisenhüttenstadt einen Überraschungserfolg und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Dominik Beyer brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+6) in Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Maximilian Krüger in der 53. Minute zum 2:0 nach. Doch Eisenhüttenstadt schlug sofort zurück: Tom Rönsch verkürzte in der 55. Minute auf 1:2. In der 84. Minute erhöhte Luca Hartelt für Döbern auf 3:1, ehe Johann Krüger in der 88. Minute noch einmal für Spannung sorgte. Am Ende blieb es beim 3:2-Auswärtssieg des SV Döbern. ---

Im Duell der Kellerkinder trennten sich Lauchhammer und Großziethen am Ende mit einem 1:1 – beide Teams warten damit weiter auf den ersten Saisonsieg. Timothy Bäumker brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Justin Weser in der 30. Minute aus. Trotz engagierter Schlussphase gelang keinem der Teams der entscheidende Treffer. Großziethen sammelte den dritten Punkt der Saison, Lauchhammer immerhin den ersten. ---

Victoria Seelow bleibt auch nach dem achten Spieltag ohne Punktverlust. Der Tabellenzweite setzte sich vor 102 Zuschauern mit 2:0 gegen den VfB Hohenleipisch durch. Paul Bechmann brachte die Gastgeber in der 42. Minute in Führung, Lennard Flaig sorgte in der 79. Minute für die Entscheidung. Damit festigt Seelow den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Luckenwalde II. ---

In Brieske lieferten sich Aufsteiger und der VfB Krieschow II ein spektakuläres Torfestival, das die Gäste knapp mit 5:4 für sich entschieden. Maximilian Tesche eröffnete in der 3. Minute für Krieschow, Enea Uliks Kotrri erhöhte in der 20. Minute auf 2:0. Danny Knoppik brachte Brieske in der 24. Minute heran, doch nur eine Minute später stellte Tim Richter in der 25. Minute den alten Abstand wieder her. Sergeii Semeniuk traf in der 44. Minute zum 4:1 für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel kam Brieske noch einmal zurück: Danny Knoppik verkürzte in der 63. Minute, ehe Eduard Gutar in der 76. Minute das 5:2 erzielte. Oskar Julpe (85.) und Tobias Schumann per Foulelfmeter in der 90.+4 Minute machten das Spiel noch einmal spannend, doch Krieschow rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.