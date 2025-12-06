 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligavorschau
Fußball. Archivfoto: Sven Jessen © Sven Jessen
Seelbach/Scheld und Beilstein treffen nochmals aufeinander

Teaser KOL WEST & KLB DILLENBURG: +++ Drei Wochen nach dem 7:0-Sieg des TuSpo Beilstein kommt es bei der SG Seelbach/Scheld zum Rückspiel. Egal, wie es enden wird: Die gemeinsame „dritte Halbzeit“ geht klar +++

Herborn. Im Fußballkreis Dillenburg wird am Samstag noch zweimal um Punkte gespielt. Auf dem Kunstrasenfeld am Hirtenborn in Herbornseelbach werden die SG Seelbach/Scheld und der TuSpo Beilstein mit ihren Kreisoberliga- (ab 16 Uhr) und mit ihren B-Liga-Teams (ab 14 Uhr) aufeinandertreffen. Die befreundeten Mannschaften werden anschließend bei einem gemeinsamen Abendessen das Pflichtspieljahr 2025 ausklingen lassen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

