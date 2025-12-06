Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Seelbach/Scheld und Beilstein treffen nochmals aufeinander
Teaser KOL WEST & KLB DILLENBURG: +++ Drei Wochen nach dem 7:0-Sieg des TuSpo Beilstein kommt es bei der SG Seelbach/Scheld zum Rückspiel. Egal, wie es enden wird: Die gemeinsame „dritte Halbzeit“ geht klar +++
Herborn. Im Fußballkreis Dillenburg wird am Samstag noch zweimal um Punkte gespielt. Auf dem Kunstrasenfeld am Hirtenborn in Herbornseelbach werden die SG Seelbach/Scheld und der TuSpo Beilstein mit ihren Kreisoberliga- (ab 16 Uhr) und mit ihren B-Liga-Teams (ab 14 Uhr) aufeinandertreffen. Die befreundeten Mannschaften werden anschließend bei einem gemeinsamen Abendessen das Pflichtspieljahr 2025 ausklingen lassen.