Seelbach/Scheld und Beilstein treffen nochmals aufeinander

Herborn. Im Fußballkreis Dillenburg wird am Samstag noch zweimal um Punkte gespielt. Auf dem Kunstrasenfeld am Hirtenborn in Herbornseelbach werden die SG Seelbach/Scheld und der TuSpo Beilstein mit ihren Kreisoberliga- (ab 16 Uhr) und mit ihren B-Liga-Teams (ab 14 Uhr) aufeinandertreffen. Die befreundeten Mannschaften werden anschließend bei einem gemeinsamen Abendessen das Pflichtspieljahr 2025 ausklingen lassen.