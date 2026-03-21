Seeheim-Jugenheim verliert trotz guter Chancen gegen Modau

Im zweiten Abschnitt verlief die Partie ausgeglichen. Während Seeheim-Jugenheim den Ausgleichstreffer verpasste, konnte Modau die Konterchancen zum zweiten Treffer nicht verwerten. Bester Spieler der Gäste war Torhüter Nick Wüst, der den Sieg für den Tabellenvierten rettete. „Ein Unentschieden hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt“, so Polak. Bei einer besseren Chancenverwertung in der ersten Halbzeit wäre wohl Seeheim-Jugenheim der Sieger gewesen.