 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Seeheim-Jugenheim verliert trotz guter Chancen gegen Modau

Spvgg. Seeheim-Jugenheim spielt stark, doch im Nachholspiel der Kreisoberliga unterliegt sie der SG Modau bitter mit 0:1. Der Druck auf das Team wächst im Abstiegskampf weiter.

von Stephan Stähler · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser
Die Spvgg Seeheim-Jugenheim ließ gegen die SG Modau zu viele Möglichkeiten ungenutzt.
Die Spvgg Seeheim-Jugenheim ließ gegen die SG Modau zu viele Möglichkeiten ungenutzt. – Foto: Dirk Affeldt

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Peter Polak
Peter Polak
Nick Wüst
Nick Wüst

Seeheim-Jugenheim. Trotz einer guten Leistung musste die Spvgg. Seeheim-Jugenheim im Nachholspiel der Fußball-Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau gegen die SG Modau am Donnerstag eine 0:1 (0:1)-Niederlage hinnehmen. Mit dieser Niederlage muss das Team um Trainer Bilal Dag weiter um den Ligaverbleib zittern.

Do., 19.03.2026, 19:30 Uhr
Spvgg. Seeheim-Jugenheim
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SG Modau
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Abpfiff

In den ersten 45 Minuten waren die Gastgeber die bessere Mannschaft, verpassten aber, die Partie für sich zu entscheiden. „Wir hatten fünf gute Chancen, mussten zumindest 2:0 führen“, ärgerte sich Peter Polak, sportlicher Leiter von Seeheim-Jugenheim. Während Moritz Molitor zweimal scheiterte, traf Julius Spengler nach 38 Minuten zum Siegtreffer und nutzte eine von zwei Chancen für Modau.

Im zweiten Abschnitt verlief die Partie ausgeglichen. Während Seeheim-Jugenheim den Ausgleichstreffer verpasste, konnte Modau die Konterchancen zum zweiten Treffer nicht verwerten. Bester Spieler der Gäste war Torhüter Nick Wüst, der den Sieg für den Tabellenvierten rettete. „Ein Unentschieden hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt“, so Polak. Bei einer besseren Chancenverwertung in der ersten Halbzeit wäre wohl Seeheim-Jugenheim der Sieger gewesen.