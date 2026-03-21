Seeheim-Jugenheim verliert trotz guter Chancen gegen Modau

Seeheim-Jugenheim. Trotz einer guten Leistung musste die Spvgg. Seeheim-Jugenheim im Nachholspiel der Fußball-Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau gegen die SG Modau am Donnerstag eine 0:1 (0:1)-Niederlage hinnehmen. Mit dieser Niederlage muss das Team um Trainer Bilal Dag weiter um den Ligaverbleib zittern.
In den ersten 45 Minuten waren die Gastgeber die bessere Mannschaft, verpassten aber, die Partie für sich zu entscheiden. „Wir hatten fünf gute Chancen, mussten zumindest 2:0 führen“, ärgerte sich Peter Polak, sportlicher Leiter von Seeheim-Jugenheim. Während Moritz Molitor zweimal scheiterte, traf Julius Spengler nach 38 Minuten zum Siegtreffer und nutzte eine von zwei Chancen für Modau.
Im zweiten Abschnitt verlief die Partie ausgeglichen. Während Seeheim-Jugenheim den Ausgleichstreffer verpasste, konnte Modau die Konterchancen zum zweiten Treffer nicht verwerten. Bester Spieler der Gäste war Torhüter Nick Wüst, der den Sieg für den Tabellenvierten rettete. „Ein Unentschieden hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt“, so Polak. Bei einer besseren Chancenverwertung in der ersten Halbzeit wäre wohl Seeheim-Jugenheim der Sieger gewesen.