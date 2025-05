Die Neugablonzer Mauer hielt nicht stand. Seegs Matthias Gast (5) traf beim 4:1-Sieg doppelt. – Foto: Stefan Günter

Seeger springen auf Platz zwei Kreisligist lässt Neugablonz keine Chance +++ FC Füssen gewinnt Verfolgerduell gegen Betzigau +++ Oberbeuren rutscht ans Tabellenende Verlinkte Inhalte KL Allgäu Süd Neugablonz Mauerstetten Oberbeuren TSV Kottern II + 12 weitere

Während der TV Weitnau drei Spiele vor Saisonende vom Meistertitel in der Allgäuer Kreisliga Süd träumen darf, ist das Rennen um den zweiten Platz ganz eng. Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg hat sich vorgeschoben, weil die SG Betzigau/Wildpoldsried das direkte Verfolgerduell beim FC Füssen mit 2:3 verlor.



Schiedsrichter: Kevin Mitchell (Rettenberg) - Zuschauer: 150 Einen souveränen 4:1-Sieg landete der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg gegen den BSK Olympia Neugablonz. Matthias Gast sorgte per Elfmeter in der 20. Minute für das 1:0, dem Fabian Melzer in der 41. Minute den zweiten Treffer folgen ließ. Nach der Halbzeit traf Gast erneut per Freistoß zum 3:0. Dzhan Karabash verkürzte für den BSK in der 61. Minute, doch Simon Poppler stellte in der 65. Minute den alten Abstand wieder her.Schiedsrichter: Kevin Mitchell (Rettenberg) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Ulrich Köbberling (Erpfting) - Zuschauer: 200 Ohne Sieger endete das Kellerduell, der SSV Wertach und der FC Türksport Kempten trennten sich 2:2. Marco Dieng brachte den SSV in der 37. Minute nach einer Vorlage von Marius Führer mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit glich Yevgeniy Belik für Kempten aus. Dieng traf erneut in der 54. Minute und stellte auf 2:1. Doch Dogus Kaygusuz sorgte in der 77. Minute für das 2:2. In der Schlussphase erhielt Kaygusuz eine Zeitstrafe.Schiedsrichter: Ulrich Köbberling (Erpfting) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Mark Wölzlein (Germaringen) - Zuschauer: 300 Nach dem 3:2-Sieg im Verfolgerduell gegen die SG Betzigau/Wildpoldsried ist der FC Füssen wieder voll im Aufstiegsrennen. Die SG ging früh in Führung: Michael Beggel nutzte eine Abwehrschwäche und traf in der 9. Minute zum 0:1. Doch Füssen antwortete noch vor der Pause, Sebastian Streit glich in der 33. Minute nach einer Vorarbeit von Leon Firus aus. In der zweiten Halbzeit drehte Füssen auf: Julius Küpker erzielte in der 77. Minute das 2:1, Luis Kolb erhöhte nur eine Minute später auf 3:1. Kurz vor Schluss erhielt Füssens Peter Heer eine Zeitstrafe, die Überzahl nutzte Pius Rist noch für den Anschlusstreffer.Schiedsrichter: Mark Wölzlein (Germaringen) - Zuschauer: 300



Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 100 Der SC Untrasried hat nach dem 4:1-Sieg gegen den TSV Oberstaufen den Klassenerhalt fast schon in der Tasche. In der 40. Minute brachte Thomas Brutscher den SCU mit einem Kopfballtor nach einer Flanke von Samuel Prinz in Führung. Doch die Oberstaufener glichen in der 53. Minute durch Alexander Fink aus, der nach einem Zuspiel von Michael Rüscher traf. Untrasried ließ sich nicht beirren und erzielte in der 62. Minute durch Alexander Gropper, der nach Flanke von Tobias Kopf den Ball einköpfte, das 2:1. Timo Walser erhielt in der 81. Minute eine Zeitstrafe. Die Überzahl nutzte Untrasried in der Schlussphase durch Samuel Prinz (87.) und Tobias Kopf (90.) zu zwei weiteren Toren.Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 200 Der SV Pforzen hatten den Sieg schon vor Augen, doch in den Schlusssekunden glich der SV Mauerstetten noch zum 1:1 aus. Andreas Immerz brachte die Gastgeber in der 32. Minute nach einer Vorlage von Daniel Blana in Führung. In der zweiten Hälfte gab es gleich zwei Zeitstrafen: Julian Krolikowski (Pforzen) und Markus Kees (Mauerstetten) mussten jeweils für zehn Minuten vom Feld. In der Nachspielzeit sorgte Fabian Marx für den Ausgleich.Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Peter Skipor (Memmingen) - Zuschauer: 80 Der VfB Durach II ist nach dem 3:1-Sieg gegen den TSV Buching/Trauchgau weiter auf dem Weg direkter Klassenerhalt. Pascal Schindele brachte die Landesliga-Reserve in der 7. Minute nach einer feinen Vorlage von Lukas Hoschka in Führung. Doch nur neun Minuten später glich Philipp Mayr für die Gäste aus. Nach der Halbzeit erzielte Thomas Echteler in der 48. Minute das 2:1 für Durach, als er nach einer Ecke von Schindele traf. Den Schlusspunkt setzte erneut Schindele, der in der 59. Minute einen Freistoß direkt verwandelte.Schiedsrichter: Peter Skipor (Memmingen) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Nicolai Weimer (Kirchdorf an der Iller) - Zuschauer: 80 Der TSV Oberbeuren schwebt nach dem 1:5 gegen den TSV Obergünzburg in größter Abstiegsgefahr. In der 18. Minute eröffnete Markus Dietrich den Torreigen mit einem prächtigen Freistoß aus 20 Metern zum 0:1. Benjamin Dorn erhöhte in der 33. Minute für Obergünzburg. Oberbeuren konnte durch Frederik Doll in der 34. Minute verkürzen, doch Dorn stellte mit seinem zweiten Treffer in der 39. Minute den alten Abstand wieder her. Andreas Hanslick und Dietrich besorgten in den Schlussminuten die Tore zum 1:5.Schiedsrichter: Nicolai Weimer (Kirchdorf an der Iller) - Zuschauer: 80