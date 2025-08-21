Seeger Jubel im Spitzenspiel

Ist da eine Lücke? Oberstdorfs Marco Bonauer schaut sich die Freistoßsituation ganz genau an und suchte vergeblich. Denn der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg gewann das Schlagerspiel mit 2:0. – Foto: Daniel Melzer

Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg wahrte seine weiße Weste in der Allgäuer Kreisliga Süd - und verpasste dem Bezirksliga-Absteiger FC Oberstdorf beim 2:0-Erfolg die ersten Flecken. Der zweite Bezirksliga-Absteiger FC Rettenberg war beim 0:3 gegen den SG Betzigau/Wildpoldsried ebenfalls auf verlorenem Posten. Richtig rund ging es in Neugablonz, wo der FC Blonhofen drauf und dran war, dem BSK Olympia einen Punkt zu stibitzen. Doch dann schlugen die Neugablonzer in er Nachspielzeit doppelt zu.



Allmählich wird es eine Serie. Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg setzte sich mit 2:0 gegen den FC Oberstdorf durch und ging auch im dritten Saisonspiel als Sieger vom Platz. Matthias Gast erzielte in der 43. Minute das 1:0. Diesen Vorsprung behauptete der TSV, erst unmittelbar vor dem Schlusspfiff legte Phillip Rück noch das 2:0 nach.Schiedsrichter: David Funk (Lauben) - Zuschauer: 150



Der SV Mauerstetten feierte gegen den FC Türksport Kempten einen ungefährdeten 3:1-Erfolg. Tobias Metschir eröffnete in der 8. Minute mit einem Kopfball das Torfestival. Maximilian Kraus erhöhte in der 30. Minute per Abstauber auf 2:0. Mauerstetten hätte früh alles klarmachen können, aber Markus Kees konnte einen Strafstoß nicht verwandeln (48.). Als Türksport aufgrund einer Zeitstrafe für Sinan Cangert (62.) in Unterzahl war, erzielte Kraus in der 69. Minute sein zweites Tor. Nikola Cvetic konnte in der 81. Minute per Kopfball für Kempten verkürzen, doch der Sieg der Mauerstetter war nicht mehr in Gefahr.Schiedsrichter: Markus Lederle (Oberegg) - Zuschauer: 150



Der FC Füssen präsentierte zwar mit Jannick Geißler einen Neuzugang, der mit Zweitspielrecht ausgestattet ist und in der Jugend beim 1. FC Kaiserslautern sowie der SV Elversberg ausgebildet wurde, doch der neu Stürmer Jannick Geißler konnte sich noch nicht entscheidend in Szene setzen. Beim 1:1 gegen den TSV Obergünzburg blieb er noch torlos. Die Partie im LVM-Fußballpark nahm in der 37. Minute Fahrt auf, als Philipp Meisinger nach einem präzisen Steckpass von Richard Wilde zum 1:0 traf. Doch nur vier Minuten später antwortete Obergünzburg. Felix Rauscher verwandelte einen langen Ball von Markus Dietrich zum schon vor der Pause feststehenden 1:1-Endstand.Schiedsrichter: Fabian Härle (Germaringen) - Zuschauer: 100



Im Waldstadion war richtig was geboten, am Ende setzte sich der BSK Olympia Neugablonz mit 5:3 gegen den FC Blonhofen durch. Alessandro Mulas gelang bereits in der 6. Minute das 1:0, Julian Bauer glich in der 17. Minute aus. Dann drehte der BSK auf: Denis Hoxhaj brachte Neugablonz erneut in Führung (20.), und Mulas erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 3:1. Für neue Spannung sorgte Bauer mit dem Anschlusstreffer, 3:2 (56.), in der 81. Minute schnürte der Blonhofer sogar einen Dreierpack und sorgte für das 3:3. Alles deutete auf eine Punkteteilung hin. Doch in der Nachspielzeit sicherten Stafa (90.+1) und Hoxhaj (90.+6) den 5:3-Sieg für Neugablonz.Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 200



In einem engen Duell setzte sich der TSV Buching/Trauchgau mit 2:1 gegen den SC Untrasried durch. Tobias Stricker brachte die Untrasrieder bereits nach wenigen Sekunden in Führung. Doch nach der Halbzeit drehte Buching/Trauchgau auf: Fabian Trakies traf mit einem Volley aus 30 Metern zum 1:1 (56.). Nur eine Minute später sorgte Martin Niggl mit einem fantastischen Schuss aus 35 Metern für die Führung. Zeitstrafen für Tobias Brändle (69./FCB) und Stefan Sieber (83./TSV) prägten die Schlussphase, doch der TSV brachte den Sieg über die Zeit.Schiedsrichter: Michael Sting (Marktoberdorf-Bertoldshofen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Simon Kühnlein (Hindelang) - Zuschauer: 90 Im heimischen Starzlachauenstadion ging der SSV Wertach ganz spät K. o. und verlor mit 1:2 gegen den VfB Durach II. Lauri Mayr brachte den SSV bereits in der 6. Minute erst einmal in Führung. Doch die Duracher drehten im zweiten Abschnitt auf: Leopold Reißle glich nach einer schönen Vorarbeit von Lukas Hoschka in der 63. Minute aus. In der Nachspielzeit sorgte Jannik Katzer, erneut auf Hoschkas Zuspiel, für den späten Siegtreffer der Landesliga-Reserve.Schiedsrichter: Simon Kühnlein (Hindelang) - Zuschauer: 90

Im Grüntenstadion musste sich der Bezirksliga-Absteiger FC Rettenberg der SG Betzigau/Wildpoldsried mit 0:3 beugen. Die SG übernahm früh die Kontrolle, Florian Fink sorgte in der 23. Minute nach einer präzisen Flanke von Martin Brack für das 0:1. In der zweiten Halbzeit stellte Martin Brack selbst auf 0:2 (63.), bevor Johannes Epp nur zwei Minuten später für den Schlusspunkt sorgte. Auch das 0:3 bereitete Brack vor.

