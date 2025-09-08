Der Neugablonzer Denis Hoxhaj (10) schaut erwartungsfroh dem Ball hinterher, der für Türksport-Keeper Muhammed Özdemir unhaltbar im Eck landet. Das Schlusslicht musste sich dem BSK mit 1:5 geschlagen geben. – Foto: Stefan Günter

Seeg, Kottern II und Oberstdorf marschieren An der Kreisliga-Spitze behauptet sich ein punktgleiches Trio +++ Reliechterung beim FC Rettenberg +++ Schlusslicht Türksport Kempten geht wieder leer aus Verlinkte Inhalte KL Allgäu Süd Rettenberg Oberstdorf TSV Kottern II VfB Durach II + 12 weitere

In der Allgäuer Kreisliga Süd entwickelt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze. Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg zeigt sich von der ersten Saisonniederlage unbeeindruckt und gewann bei der SG Oberstaufen/Stiefenhofen mit 5:0. Damit bleibt der torhungrige Primus auf Platz eins - puntkgleich mit dem TSV Kottern II und dem FC Oberstdorf. Bezirksliga-Absteiger FC Rettenberg urfte sich auch freuen, beim FC Blonhofen gelang mit 3:1 der erste Saisonsieg und damit der Sprung aus dem Tabellenkeller.



Im Duell zwischen FC Türksport Kempten und BSK Olympia Neugablonz war eine klare Angelegenheit, das Schlusslicht Türkpsort musste sich mit 1:5 geschlagen geben. Nur kurz vor der Pause schöpften die Kemptener kurzzeitig Hoffnung, als Nikola Cvetic der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2 gelang. Doch Neugablonz ließ sich dadurch nicht stoppen. Alessandro Mulas hatte den Torreigen mit dem 0:1 (3.) eröffnet, Denis Hoxhaj baute die Führung aus (38.). Nach einer roten Karte für BSKler Enis Özdemir (38.) und dem Anschlusstreffer schien es noch einmal s spannend zu werden. Als dann aber bei Türksport Ertan Soysal Gelb-Rot sah (70.), legte Neugablonz noch drei Treffer durch Hoxhaj (74., 85.) und Mulas (78.) nach.

Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 100



Auf den Überraschungssieg in Seeg folgte für den SC Untrasried eine 0:1-Niederlage gegen den FC Füssen. In einem spannenden und umkämpften Duell fiel das einzige Tor der Partie in der 83. Minute. Richard Wilde nutzte eine Vorlage von Simon Mayr und brachte Füssen damit auf die Siegerstraße.

Schiedsrichter: Tizian Hörmann (Seifriedsberg) - Zuschauer: 100



Durchatmen beim FC Rettenberg: Im Kellerduell beim FC Blonhofen gelang mit 3:1 der erhoffte Sieg. Zunächst lief der FCR allerdings einem Rückstand nach, in der 17. Minute hatte Manuel Schwarz zum 1:0 getroffen. Doch Rettenberg antwortete in der zweiten Halbzeit und glich in der 54. Minute durch Matthias Pfleiderer aus, der von Manuel Welte ideal in Szene gesetzt wurde. In der Schlussphase drehte Rettenberg das Spiel endgültig: Giuseppe Gerace traf in der 89. Minute zum 2:1, vorbereitet von Kilian Götzfried. Nur eine Minute später erhöhte Tobias Fleischer auf 3:1, nachdem Quirin Schweiger die Vorlage gegeben hatte.

Schiedsrichter: Vincent Kleß (Woringen) - Zuschauer: 180



Der FC Oberstdorf tat sich eine Halbzeit lang schwer, doch nach dem Seitenwechsel gelangen die entscheidenden Treffer zum 2:0-Sieg gegen den SSV Wertach. Marco Bonauer brachte den Bezirksliga-Absteiger in der 58. Minute per Elfmeter in Führung, nachdem Luca Rief gelegt worden war. Nur sechs Minuten später erhöhte Benedikt Eder auf 2:0, vorbereitet von Markus Übelhör. Darauf hatten die Wertacher keine Antwort.

Schiedsrichter: Vincent Kleß (Woringen) - Zuschauer: 180



In einem spannenden Duell setzte sich der VfB Durach II mit 1:0 beim TSV Obergünzburg durch. In der 85. Minute fiel das entscheidende Tor durch Timo Hössl, der nach einem regelrechten Ping-Pong im Strafraum das Zuspiel von Lukas Hoschka verwertete. Kurz darauf erhielt sein Teamkollege Salomo Sagna die gelb-rote Karte, was von Obergünzburg jedoch nicht ausgenutzt werden konnte.

Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 125

Florian Fink (5) und Martin Brack (11) hatten vergeblich auf einen Heimsieg der SG Betzigau/Wildpoldsried gehofft. – Foto: Helmut Betz



Nicht wurde es mit dem erhofften Heimsieg, die SG Betzigau/Wildpoldsried musste sich mit einem 1:1 gegen den SV Mauerstetten begnügen. In der 35. Minute brachte Martin Brack die SG nach einer Vorlage von Pius Rist in Führung. Die kalte Dusche sollte in der 85. Minute folgen, als Mauerstetten durch Moritz Streit den Ausgleich erzielte.

Schiedsrichterin: Karin Weber (Kaufering) - Zuschauer: 150



Der TSV Kottern II bleibt auf Erfolgskurs und bezwang den TSV Buching/Trauchgau klar mit 4:1. Luca Kerber eröffnete das Torfestival in der 6. Minute, es folgte ein Eigentor von Michael Filser in der 14. Minute. Giuseppe Savoca erhöhte in der 26. Minute auf 3:0, bevor Kerber kurz darauf sein zweites Tor erzielte. Fabian Trakies sorgte in der 32. Minute bereits für den Endstand, als er für Trauchgau zum 4:1 traf.

Schiedsrichter: David Funk (Lauben) - Zuschauer: 50

Im Felsenstadion erlebten die Fans ein einseitiges Duell, das der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg mit 5:0 bei der SG Oberstaufen/Stiefenhofen gewann. Wobei die Seeger zunächst noch Ladehemmung hatten. Erst nach der Halbzeit traf Phillip Rück gleich zweimal in der 46. und 48. Minute und brachte Seeg mit 2:0 in Führung. Christoph Pracht erhöhte in der 52. Minute auf 3:0, Stefan Singer (69.) und Alexander Melzer (83.), machten den deutlichen Sieg perfekt.

Schiedsrichter: Andreas Schindele - Zuschauer: 100

Schiedsrichter: Andreas Schindele - Zuschauer: 100