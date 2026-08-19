Seefeld will es wieder wissen - wie schlägt sich Stäfa?

Balzers und Seefeld gehören zu den Teams, die vorne mitmischen wollen. – Foto: Gent Mersinaj

Am Wochenende geht es wieder los im interregionalen Fussballgeschäft. Und die Interregio-Gruppe 5 bietet da eine speziell spannende Mischung für die geneigten Betrachter des runden Leders: Arrivierte Equipen, junge Mannschaften und Neulinge, welche die Liga aufmischen wollen. Während die einen den Aufstieg anstreben, geht es für andere primär um den Klassenerhalt.

Und der Quartierklub aus dem Kreis 8 scheint gut im Strumpf zu sein. Die Testspiele waren insgesamt zufriedenstellend. Dort gabs schon mal einen Sieg gegen Erstligist Tuggen. Ausserdem überzeugte das Team in der Cup-Qualifikation mit einem 2:0-Sieg auswärts beim ebenfalls ambitionierten Interregio-Club Sursee .

Zu den Topfavoriten für die Promotion in die 1. Liga gehört der FC Seefeld. Der Stadtverein verpasste letzte Saison den Aufstieg denkbar knapp. Bis zur letzten Runde wäre dieser noch möglich gewesen. Ärgerlich für die spielstarke Truppe von Trainer Heris Stefanachi. Wenig überraschend wollen die Seefelder da weiter machen, wo sie letzte Saison aufgehört haben.

Vorne dabei sein dürfte zudem die SV Schaffhausen. Nach dem Abstieg aus der 1. Liga muss sich die «Spielvi» möglicherweise noch etwas sammeln. Allerdings kennen die Schaffhauser diese Liga. In der Sommerpause war reichlich Bewegung im Kader. Coach Ergrün Dogru verfügt über ein breites und qualitativ hochstehendes Kader. Damit muss die «Spielvi» um die vorderen Plätze beziehungsweise um den Aufstieg mitspielen.

Lauernde Verfolger

Ähnliche Ansprüche haben Balzers, Uzwil und Linth 04. Diese Teams haben in den letzten Jahren konstante Ergebnisse erzielt und verfügen über erfahrene Trainer und Kader. Es wäre also an der Zeit für den grossen Sprung nach vorne.

Balzers unter dem Spielertrainer und ehemaligen liechtensteinischen Internationalen Villiam Pizzi hat gut aufgerüstet und schickt sich an, den fünften Schlussrang der vergangenen Spielzeit zu toppen. Uzwil hat ebenfalls noch Luft nach oben und will zurück in die 1. Liga. Die Fürstenländer wollen unmittelbar vor dem Meisterschaftsstart das Out in der Cup-Qualifikation gegen den FC Ibach verdauen.

Linth 04 hat unter anderem die spielstarken Gebrüder Egli vom FC Lachen/Altendorf nach Näfels geholt. Die Glarner mussten jedoch auch ein paar Abgänge hinnehmen. Nichtsdestotrotz ist dort genügend Qualität vorhanden, um im Konzert der besten dieser Gruppe mitzuspielen. In der Cup-Qualifikation konnte sich Linth 04 knapp gegen Aufsteiger Frauenfeld durchsetzen.

Eingespieltere Schaffhauser

Eher im breiten Tabellenmittelfeld zu erwarten ist der FC Schaffhausen II. Die U21 des Promotion-League-Clubs belegte am Ende einer durchaus soliden letzten Saison Schlussrang neun. An guten Tagen können die Munotstädter mit jedem Gruppengegner mithalten, an schlechteren aber eben auch nicht.

Dieses Mal dürfte es für eine Klassierung etwas weiter oben reichen, denn das Team von Trainer Antonio Dos Santos ist inzwischen noch eingespielter und hat sich interessant verstärkt – unter anderem mit mehreren Akteuren des Zürich City SC.

Ein Torjäger weniger bei Weesen

Etwas schwieriger einzuschätzen ist der FC Weesen. Das hat vor allem mit einer Personalie zu tun. Torjäger Taulant Syla wechselte zurück zu seinem Stammverein FC Rüti. Dessen Bruder Edison Syla bleibt am Walensee. Er wird weiterhin eine entscheidende Rolle in der Offensive spielen. Weesen hat weiterhin eine starke Mannschaft. Es dürfte aber für den Wintermeister der vergangenen Saison schwierig werden – ohne die vielen Tore des einen Syla-Bruders – eine Platzierung wie den dritten Schlussrang wieder zu erreichen.

Zu ebendiesem Mittelfeld der Tabelle gehörten zuletzt auch Rorschach-Goldach, Dardania St. Gallen und der FC Seuzach. Der Aufsteiger vom Bodensee konnte insgesamt zufrieden sein, geriet man doch kaum je in Abstiegssorgen. Dardania hingegen hat ein enttäuschendes Jahr hinter sich und will dieses nun vergessen machen.

Seuzach musste Torjäger ziehen lassen

Der FC Seuzach erzielte insbesondere in der Rückrunde einige gute Ergebnisse. Der siebte Platz der vergangenen Saison ist gewiss eine Referenz für die Mannschaft von Trainer Gianluca Appassito. «Seuzi» verfügt über eine eingefleischte Truppe, auch wenn es in der Pause den einen oder anderen Zu- und Abgang gab.

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Das Gerüst des Teams bilden Routiniers wie etwa Captain und Leitwolf Marc Vögeli, der das «Rolli-Rudel» in der Verteidigung zusammenhält. Schmerzlich vermissen werden die Seuzemer indes Stürmer Patrice Eigenheer, der zur U21 des FC St. Gallen wechselt und sich dort unter dem neuen Coach Gianluca Frontino für höhere Aufgaben empfehlen will. Seuzach konnte zuletzt in der Cup-Qualifikation mit einem 2:1-Sieg gegen den Erstliga-Absteiger SV Höngg überzeugen. Die Formkurve kurz vor dem Saisonstart scheint zu stimmen.

Frauenfeld lizenziert Fabian Frei

Zurück in der Interregio ist der FC Frauenfeld. Die Thurgauer belegten in der Saison 2023/2024 – also in der Saison vor dem Abstieg in die 2. Liga – den zweiten Rang hinter dem damaligen Aufsteiger der SV Schaffhausen. Doch die neue Frauenfelder Equipe ist eine andere. Ein Mittelfeldplatz ist dieser allemal zuzutrauen. Der FCF hat übrigens Ex-Profi Fabian Frei lizenziert. Der 37-jährige ist Rekordspieler des FC Basel und hat am achtmeisten Einsätze in der Super League absolviert. Er ist jedoch (noch) nicht offiziell im Kader seines Jugendvereins.

Eine Wundertüte ist der FC Ruggell. Die Liechtensteiner haben kräftig auf dem Transferwühltisch gewütet. Kicker aus dem näheren oder ferneren Ausland schlossen sich dem Aufsteiger an. Ruggell könnte zu einer dieser Mannschaften werden, die an guten Tagen jedem Topteam ein Bein stellen kann, an schwachen Tagen aber auch mit wehenden Fahnen untergehen kann.

Hält Stäfa die Klasse?

Für den FC Altstätten geht es um den Ligaerhalt. Die Rheintaler mussten letzte Saison bis zum letzten Spieltag bibbern, ehe der Ligaerhalt Tatsache war. Dieses Mal dürfte es nochmals knapper werden.

Um den Verbleib in der Liga geht es zudem für den FC Stäfa. Die Mannschaft von Trainer und Ex-Profi Jonas Elmer (er war schon bei uns im Podcast) hat mit dem Durchmarsch von der 3. Liga in die 2. Liga interregional innert weniger Jahre ein grosses Kapitel Stäfner Vereinsgeschichte geschrieben. Die Aufstiegsmannschaft ist wenig verwunderlich zusammengeblieben.

Nun warten andere Kaliber auf die Frohberg-Elf. Doch, wer sich in einer stark besetzten 2. Liga-Gruppe gegen Widersacher wie Veltheim und Herrliberg durchsetzen kann, kann es auch mit Interregio-Gegnern aufnehmen. Und wird es zwar ein hartes Stück Arbeit, doch der Klassenerhalt ist den Stäfnern zuzutrauen. Es wäre für die ganze Region am rechten Zürichseeufer eine bäumige Sache, wenn dies gelingt.

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