Seefeld wieder siegreich - Uster unbeirrt - Lachen mit langem Atem

Seefeld hat seine Durststrecke in der Interregio-Gruppe 4 überwunden und konnte gegen die U20 des FC Wil auf die Siegesstrasse zurückkehren. Uster sicherte sich - auch wenn vieles gegen die Zürcher Oberländer lief - ebenfalls drei Punkte und Dübendorf kam trotz mangelnder Chancenauswertung zu einem ungefährdeten Sieg. Die Reserven des FC Schaffhausen bezwangen Red Star und Bülach sicherte sich in Frauenfeld den Ligaerhalt. In der Gruppe 3 zeigte Lachen/Altendorf viel Geduld und der FC Thalwil zwei Gesichter.

Dank Toren von Tommaso Dütschler (17.), Sinan Ulu (22.) - beide per Distanzschuss - und Yannis Schneiter per Kopf (28.) zog der FCS innert elf Minuten auf 3:0 davon. Das 1:3 durch Wils Gabriel Makia in der 66. Minute war nur noch Resultatkosmetik.

Mehr Bilder zu Wil II - Seefeld

Uster trotzt allen Widerständen

Trotz frühem Rückstand, strittigem Elfmeter und einer Roten Karte vor der Pause setzte sich der FC Uster in einem unterhaltsamen Spiel mit 5:2 gegen Altstätten durch und sicherte sich damit definitiv den Ligaerhalt.

Dabei lief nicht alles nach Plan: Nach der Führung durch Finn Knecht (9. Minute) gerieten die Ustermer durch zwei Gegentreffer in der 13. und 24. Minute - darunter ein umstrittener Penalty wegen eines angeblichen Handspiels - kurzzeitig in Rückstand. Doch das Heimteam liess sich nicht beirren und drehte die Partie durch Tore von Raphael Bachmann (26.) und James Wyndham (39.) noch vor dem Seitenwechsel.

Selbst der Platzverweis gegen Gionata Centoducato zwei Minuten vor der Halbzeitpause änderte wenig am Spielverlauf. Auch in Unterzahl dominierte Uster nach dem Seitenwechsel weiter. Ruben Pinnelli (51.) und Luhpaty Mendes per Foulpenalty (53.) stellten mit zwei weiteren Treffern die 5:2-Führung her. In der Schlussphase des Spiels zog sich Uster etwas zurück und schonte seine Kräfte. Altstätten erhielt erneut einen Foulpenalty zugesprochen, brachte den Ball aber nicht an FCU-Keeper Boris Steiner vorbei.

Trainer Etienne Scholz zeigte sich gegenüber «zo-online.ch» zufrieden mit der Reaktion seines Teams: Zwei- oder dreimal pro Saison laufe gefühlt halt alles gegen einen. «Und dann geht es darum, die widrigen Umstände zu kompensieren und trotzdem etwas zu holen», so der FCU-Coach. Dass sich sein Team an diesem Tag den Ligaerhalt geholt hat, darüber verspürte Scholz jeodch kaum Erleichterung. Gefeiert werde der vorzeitige Ligaerhalt auch nicht, sagte er.

Dübendorfs Klassenerhalt zum Greifen nah

Mit einem ungefährdeten 3:0 gegen Schlusslicht Bazenheid vor heimischem Publikum hat sich der FC Dübendorf so gut wie aller Abstiegssorgen entledigt.

Die Gastgeber zeigten sich gegen die bereits als Absteiger feststehenden Toggenburger spielfreudig und dominant. Adam Radi, der für den gesperrten Shahid Malhis zum Einsatz kam,eröffnete das Skore in der 23. Minute per Kopf. Delil Ferati erhöhte kurz vor der Pause per Penalty (42.), nachdem Cadima Lusiola gefoult worden war. Nach dem Seitenwechsel köpfelte Nejc Plaznik zum Endstand ein (51.).

Trotz mangelnder Chancenauswertung - insbesondere Ferati hätte seine Ausbeute mehrfach erhöhen können - war FCD-Trainer Shaip Krasniqi zufrieden: «Wenn du trotzdem 3:0 gewinnst, ist das alles halb so schlimm.» Gratulationen zum Klassenerhalt nehme er jedoch noch nicht entgegen, solange der Verbleib in der interregionalen Zweitliga rechnerisch noch nicht in trockenen Tüchern sei, sagte er gegenüber dem «zo-online.ch». Tatsächlich müsste alles gegen den FCD laufen, damit er seinen Neun-Tore-Vorsprung auf den Strich noch verspielen würde.

FC Schaffhausen II schlägt Red Star deutlich

Der FC Red Star unterlag zu Hause den Reserven des FC Schaffhausen deutlich mit 1:4.

Vladimir Pecherskyy (12.) und Ruben Bakwetila (15.) waren für die frühe Führung der Gäste besorgt. Nach dem Seitenwechsel gelang Dario Dreier zwar der Anschlusstreffer für die Rotsterne (47.), erneut Bakwetila (53.) sowie Liridon Krasniqi (82.) erhöhten jedoch für die Gelbschwarz auf das Endresultat von 4:1.

Der FCS, in der Winterpause noch auf einem Abstiegsrang, steht nun drei Runden vor Schluss auf dem 6. Tabellenplatz und ist dem zweiten Tabellenrang auch punktemässig näher als dem zweitletzten. Red Star wiederum hat sieben Punkte Vorsprung auf den Strich und dürfte sich ebenfalls keine Sorgen mehr machen müssen.

Bülach sichert sich Ligaerhalt mit Auswärtserfolg

Den Ligaerhalt definitiv gesichert hat sich der FC Bülach mit einem klaren 4:1-Auswärtssieg über Frauenfeld.

Nach einem vorsichtigen Beginn beider Teams gingen die Zürcher Oberländer zwei Minuten vor der Pause durch Colin Galliker in Führung. In der zweiten Halbzeit verschärfte sich die Lage für die Gastgeber zusätzlich durch einen Platzverweis - Gelb-Rot gegen Demian Titaro - und einen verschossenen Foulelfmeter.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Frauenfeld (@fcfrauenfeld)

Bülach zeigte sich effizienter: Der eigene Strafstoss wurde in der 65. Minute von Nemanja Petrovic sicher zum 2:0 verwandelt. Und auch der 1:2-Anschlusstreffer der Thurgauer in der 74. Minute blieb nicht lange unbeantwortet: Nur zwei Zeigerumdrehungen später stellte Fabian Lüthi den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. In der 84. Minute nahm Erlind Gjukaj dem FCF mit dem 4:1 sämtliche noch verbliebenen Hoffnungen.

Lachen gewinnt Geduldsspiel spät

In der Interregio-Gruppe 3 hat sich der FC Lachen/Altendorf im Heimspiel gegen den SC Emmen drei Punkte gesichert, brauchte dafür aber viel Geduld, Nervenstärke und ein spätes Tor von Pascal Huber.

Der FCLA tat sich zunächst schwer. Emmen störte früh, stand kompakt und zwang die Gastgeber zu vielen einfachen Fehlern. Die erste Halbzeit verlief zerfahren, ohne klare Torchancen - ein gerechtes 0:0 zur Pause war die Folge.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Lachen/Altendorf trat dominanter auf und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten. Blerton Avdyli und Huber vergaben beste Chancen, Levi Egli traf nur die Latte, Emmens Torhüter Yanick Bäuerle verhinderte mehrfach den Rückstand.

Die Erlösung kam in der 78. Minute: Nach einem Lattenschuss von Avdyli reagierte Huber am schnellsten und traf entschlossen zum 1:0. Emmen blieb in der Folge im Angriff zu harmlos, sodass der FCLA die knappe Führung über die Zeit schaukeln konnte.

Thalwil verliert nach Blitzstart den Faden

Was mit viel Schwung begann, endete enttäuschend: Der FC Thalwil musste sich Emmenbrücke zu Hause mit 1:2 geschlagen geben - trotz klarer Überlegenheit in der ersten Halbzeit.

Die Gastgeber legten druckvoll los, erspielten sich früh mehrere Chancen und gingen in der 21. Minute verdient durch Siro Sacconi in Führung. Doch der FCT verpasste es, nachzulegen, und so blieb es beim knappen Vorsprung zur Pause.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fussballclub Thalwil (@fc_thalwil)

Nach dem Seitenwechsel drehte Emmenbrücke auf: Tchere Mulanga traf nach einem Sololauf zum Ausgleich (53.), nur drei Zeigerumdrehungen später verwandelte Mac Filirel Pouomo eine weitere Gelegenheit zum 2:1. Thalwil geriet aus dem Tritt, verlor Struktur und wirkte im Mittelfeld zunehmend überfordert. Trotz einer letzten Grosschance durch Nikola Marjanovic in der Nachspielzeit blieb es bei der knappen Niederlage.

