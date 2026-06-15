Seefeld verpasst Aufstieg wegen Strafpunkten - Bülach steigt ab

Der FC Seefeld (in schwarz) gewinnt in Chur diskussionslos, aber verpasst den Aufstieg knapp. – Foto: Gianluca Trezzini

Bülach und Seefeld sind die beiden grossen Verlierer der 26. und letzten Runde in den Interregio-Gruppen 3 und 5. Beide haben am letzten Spieltag das Maximum rausgeholt, müssen aber mangels Schützenhilfe der Konkurrenz in den sauren Apfel beissen. Bülach steigt ab, Seefeld verpasst den Aufstieg aufgrund der höheren Anzahl Strafpunkte. Sowohl das bereits als Absteiger feststehende Dübendorf (in Lachen) als auch Zürich City (in Kirchberg) gaben eine 3:1-Führung noch aus der Hand und mussten als Verlierer vom Platz. Siegreich war zum Abschluss dagegen Red Star, Uster und Seuzach. Schaffhausens Reserven spielten Remis.

Die Gäste aus dem Baselbiet erwischten den besseren Start, doch Torhüter Manuele Filippone hielt sein Team mit mehreren starken Paraden im Spiel und entschärfte zudem einen Elfmeter. Danach übernahm Bülach zunehmend die Kontrolle. Jonas Prinz brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, ehe Tim Bossart noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte (35.).

Deutlicher Sieg reicht Bülach nicht zum Ligaerhalt Bülach hat am letzten Spieltag alles richtig gemacht und muss dennoch in den sauren Apfel beissen. 4:0 gewannen die Zürcher Unterländer vor heimischem Publikum - rund 600 Zuschauer:innen - gegen den Tabellenvierten Liestal. Doch weil Allschwil zeitgleich bei Ajoie-Monterri 1:1 unentschieden spielte, verpasst der FCB den Ligaerhalt um einen Punkt und muss den Gang in die 2. Liga regional antreten.

Nach dem Seitenwechsel spielte Bülach ein Platzverweis gegen Liestals Elias Fluri in der 56. Minute in die Karten. Danach liessen die Unterländer nichts mehr anbrennen. Die Defensive stand sicher, während Colin Galliker (78.) und Arda Düdükcü (83.) mit ihren Treffern in der Schlussphase für den deutlichen 4:0-Endstand sorgten.

Bis zuletzt hoffte der FC Bülach auf den Ligaerhalt, doch das Parallelspiel zwischen Ajoie-Monterri und Allschwil endete 1:1, wobei auch die sonst so heimstarken Jurassier durch einen Platzverweis geschwächt waren. Damit sicherte sich Allschwil den entscheidenden Punkt, während Bülach trotz einer starken Leistung und eines versöhnlichen Saisonabschlusses nach drei Jahren aus der 2. Liga interregional absteigen muss.

Späte Lachner Aufholjagd beschert Dübendorf traurigen Abschied

Der FC Lachen/Altendorf und der bereits als Absteiger feststehende FC Dübendorf lieferten sich auf dem Peterswinkel einen unterhaltsamen Schlagabtausch mit gleich sieben Toren. Dabei schien die Begegnung lange zugunsten der Gäste zu kippen, ehe die Gastgeber in den Schlussminuten eine bemerkenswerte Wende schafften.

Lachen startete engagiert und verzeichnete in der Anfangsphase mehr Spielanteile, ohne daraus Kapital schlagen zu können. Mit zunehmender Dauer fand Dübendorf besser in die Partie und ging nach gut einer halben Stunde durch Besart Hyseni in Führung (33.).

Nach dem Seitenwechsel gelang Lachens Perry Gamba zunächst der Ausgleich (53.). Die Antwort der Gäste folgte jedoch prompt: Adam Radi brachte Dübendorf erneut in Front (66.), bevor Ricardo Da Silva in der Schlussviertelstunde gar auf 3:1 erhöhte (77.). Zu diesem Zeitpunkt deutete vieles auf einen versöhnlichen Saisonabschluss für die Glattaler und insbesondere ihren scheidenden Coach Shaip Krasniqi hin.

Doch die Schlussphase hatte es in sich: Nino Egli verkürzte in der 87. Minute nach einer gelungenen Kombination und einem uneigennützigen Pass vom eben erst eingewechselten Norbert Frrokaj auf 2:3. Nur Augenblicke später stellte Frrokaj selbst mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel den Ausgleich her (88.). In der Nachspielzeit krönte der 37-Jährige seinen Abschied vom FCLA schliesslich mit einem direkt verwandelten Freistoss zum 4:3.

Für beide Teams endet die Saison damit emotional: Lachen verabschiedete sich mit einem Heimerfolg und Rang 9 in die Sommerpause, Dübendorf mit einer weiteren unglücklichen Niederlage aus der 2. Liga interregional. So gelungen der Abschied von Frrokaj, so bitter der Abschied für Krasniqi. Gegenüber «zo-online.ch» gibt der nach drei Saisons abtretende FCD-Coach denn auch zu, dass er sich einen schöneren Abschluss gewünscht hätte, bleibt aber gleichzeitig gewohnt positiv: «Es ändert ja nichts daran, dass ich eine tolle Zeit hier hatte.»

Zürich City gibt 3:1-Führung aus der Hand

Sieben Tore gab es auch in der Blickle-Arena im bernischen Kirchberg zu bejubeln - und auch Zürich City musste im Aufsteiger-Duell einen 3:1-Vorsprung aus der Hand geben und verlor am Ende 3:4 gegen die Bernbieter.

Kirchberg ging früh durch Dino Gratassi in Führung (13.), danach waren aber die Stadtzürcher am Zug: Araz Sadik (28.), Joâo Miguel Pereira (37.) und Denis Dzepo (45.+3.) sorgten für die 3:1-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel zeigte der FCK jedoch ein starkes Comeback. Während Torwart Christoph Zumstein hinten nichts mehr zuliess, gelang Tim Schär vorne ein lupenreiner Hattrick (59./69./88.). Somit muss sich Zürich City mit dem dritten Tabellenrang begnügen.

Das Team von Gabriel Machado hat aber nochmals eine Chance, die Saison mit einem Erfolgserlebnis abzuschliessen: am kommenden Samstag in der 3. Vorrunde der Cup-Qualifikation bei Linth 04.

Caputo schiesst Red Star zum Sieg und holt Torjäger-Krone

Red Star hat sich gegen Schlusslicht Pratteln 3:0 durchgesetzt. Alessio Caputo eröffnete das Skore schon in der elften Minute und legte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem Kopftor nach. Damit kommt er auf 13 Treffer insgesamt und krönt sich zum Topscorer der Interregio-Gruppe 3 (dicht gefolgt von Bülachs Nemanja Petrovic mit gleich vielen Treffern, aber weniger Assists). In der 84. Minute setzte der eben erst eingewechselte Nicolas Simon Mbazoa noch einen drauf. Die Rotsterne schliessen die Saison auf Rang 6 ab.

Uster schliesst Saison mit Ausrufezeichen ab

Uster setzte sich im letzten Spiel unter Trainer Etienne Scholz beim Tabellenzweiten Dornach deutlich mit 5:2 durch und sorgte damit für einen versöhnlichen Schlusspunkt unter eine wechselhafte Saison.

Das Team zeigte in Dornach, welches Potenzial in ihr steckt und dass sie auch effizient agieren und ihre Chancen konsequent ausnutzen kann. Mann des Spiels war Caner Türkmen. Der Stürmer eröffnete das Skore in der 11. Minute und wusste sofort die richtige Antwort auf den Ausgleich der Solothurner (15. Thibault Lancry), als er seine Mannschaft nur vier Zeigerumdrehungen später per Kopf wieder in Führung schoss. Auch das 3:1 in der 34. Minute, erneut per Kopf, geht auf seine Kappe. Damit legte er schon früh den Grundstein zum Auswärtssieg.

Finn Knecht doppelte kurz nach Wiederbeginn mit dem 4:1 nach (48.) und James Wyndham schoss nach genau einer Stunde das 5:1. Das 2:5 von Dornachs Ardit Gashi (67.) war in der Folge nur noch Makulatur. Der FCU beendet die Saison damit auf Rang 8.

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Für Trainer Scholz, der den Verein nach viereinhalb Jahren verlässt und künftig den FC Wettswil-Bonstetten betreuen wird, war es ein gelungener Abschied. Die Spieler hätten wie schon oft genauso gespielt, wie er sich das gewünscht habe, sagte Etienne Scholz gegenüber «zo-online.ch»: «Mit dem Unterschied, dass wir heute unsere Tore gemacht haben.»

Thalwil beendet die Saison mit einem Sieg und starken 62 Punkten

Der bereits als Aufsteiger feststehende FC Thalwil gewinnt auch sein letztes Saisonspiel - 2:1 in Binningen - und kürt sich damit mit 62 Punkten zum erfolgreichsten Gruppensieger.

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Der Seeklub erwischten den besseren Start und ging bereits in der 6. Minute durch einen von Kevin Iodice verwandelten Penalty in Führung. Binningen reagierte jedoch prompt und Nicolas Hug glich wenig später mit einem sehenswerten Distanzschuss aus (10.). In einer abwechslungsreichen ersten Halbzeit kamen beide Teams zu weiteren Möglichkeiten, wobei Thalwil insgesamt den etwas gefährlicheren Eindruck hinterliess.

Nach der Pause hielt FCT-Torhüter Noel Baumann seine Mannschaft mit einer starken Parade im Spiel, ehe die Thalwiler zunehmend die Kontrolle übernahmen. Die Entscheidung fiel in der 70. Minute, als Dennis Aberia eine gelungene Offensivaktion zum 2:1 abschloss. In der Schlussphase drängte Binningen zwar nochmals auf den Ausgleich, die Thalwiler Defensive liess jedoch keinen weiteren Treffer mehr zu.

Damit beendet der FC Thalwil die Meisterschaft souverän. Zu Ende ist die Saison für den Seeklub jedoch noch nicht ganz: In der 3. Vorrunde der Cup-Qualifikation tritt das Team von Gianni Lavigna am kommenden Sonntag in Uzwil an.

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Gruppe 5

Seefelds Aufstieg scheitert an ein paar wenigen Strafpunkten

Der FC Seefeld hat seine Pflicht am letzten Spieltag in der Interregio-Gruppe 5 erfüllt und sich mit einem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg bei Chur 97 den zweiten Tabellenrang gesichert. Für den Aufstieg reichte es jedoch ganz knapp nicht, da die erhoffte Schützenhilfe auf den anderen Plätzen ausblieb.

Lange verlief die Partie ausgeglichen und chancenarm. Dann entschieden die Zürcher die Begegnung innert weniger Minuten: Marc Fischer eröffnete den Torreigen nach einem Eckball (31.), ehe Liam Bachmann mit einem Doppelpack auf 3:0 erhöhte (34./41.). Kurz vor der Pause sorgte Xeno Fresneda mit einem clever ausgeführten Freistoss für die Vorentscheidung (45.+1.).

Nach dem Seitenwechsel verwaltete Seefeld den klaren Vorsprung souverän. Der Anschlusstreffer der Gastgeber durch Andri Herter in der 59. Minute änderte nichts mehr am Spielverlauf. Und so blieb den Stadtzürchern nach erfolgreich gelöster Aufgabe nur noch, auf die Resultate auf den anderen Plätzen zu hoffen.

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Doch Leader Gossau liess gegen Weesen in der zweiten Halbzeit nichts anbrennen und siegte nach torloser ersten Hälfte noch 3:0. Und der Aufstieg als bester Gruppenzweiter aller fünf Interregio-Gruppen blieb den Seefeldern verwehrt, weil die U21 des FC Thun Berner Oberland in der Gruppe 2 ihr letztes Spiel ebenfalls gewann und damit bei gleich vielen Punkten, 58 an der Zahl, landete.

Somit spielten die Strafpunkte das Zünglein an der Waage. Eigentlich eine "Disziplin" in der der FC Seefeld recht vorbildlich ist. Die Stadtzürcher haben in ihrer Gruppe nach Schaffhausen II und Seuzach am drittwenigsten Strafpunkte gesammelt. Und doch sind es ein paar wenige mehr als Thun Berner Oberland.

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Seuzach mit Sieg zum Abschluss

Nach drei Spielen ohne Sieg verabschiedet sich der FC Seuzach mit einem offenen Schlagabtausch und schliesslich unterhaltsamen 4:2-Heimerfolg gegen Rorschach-Goldach in die Sommerpause. Obwohl beide Teams tabellarisch nicht mehr unter Druck standen, entwickelte sich auf dem Rolli eine abwechslungsreiche Partie mit zahlreichen Wendungen.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute durch Severin Schwendener in Führung. In der Folge verhinderte FCS-Torhüter Tristan Siddiqui mit mehreren starken Paraden einen höheren Rückstand. Kurz vor der Pause gelang Seuzach der Ausgleich: Nach einem abgewehrten Ball reagierte Philip Auer am schnellsten und traf zum 1:1 (43.).

Auch nach dem Seitenwechsel mussten die Gastgeber zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Marco Lovric nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive und brachte Rorschach-Goldach erneut in Front (51.). Lange Zeit blieb die Partie ausgeglichen, ehe Seuzach in der Schlussphase nochmals zulegen konnte.

In der 77. Minute erzielte Patrice Eigenheer nach Vorarbeit von Gabriel Auer das 2:2. Kurz vor Schluss sorgte Simon Kutej mit einem Kopfball nach einem schnell ausgeführten Freistoss für die erstmalige Führung der Gastgeber (88.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit machte Lukas Ebel nach einem Konter alles klar und stellte den 4:2-Endstand her.

Dank einer starken Schlussphase sichert sich der FC Seuzach damit in der Aufstiegssaison den guten 7. Tabellenrang, noch vor dem punktgleichen Rorschach-Goldach.

Einen Punkt für Schaffhausen II dank Torwart Bajrami

Die Reserven des FC Schaffhausen holten sich zum Saisonabschluss beim FC Altstätten einen verdienten Punkt. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Enes Alija die Munotstädter mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung. Kurz darauf trafen die Gäste ein weiteres Mal, der Treffer wurde jedoch wegen Abseits aberkannt.

Auch nach dem Seitenwechsel hielt die junge Schaffhauser Mannschaft lange dagegen. Torhüter Erion Bajrami zeichnete sich mehrfach aus und parierte unter anderem einen Penalty von Edmir Zulic. Mitte der zweiten Halbzeit gelang Altstättens Alex Ybrah dennoch der Ausgleich zum 1:1 (66.). In der Schlussphase verteidigte der FC Schaffhausen das Remis konzentriert und sicherte sich damit den neunten Schlussrang.