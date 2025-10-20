Seefeld verliert Spiel und Tabellenführung an Weesen - Dübendorf siegt

Seefeld (in weiss) musste sich in Weesen 0:1 geschlagen geben und die Tabellenführung an die Gastgeber abtreten. – Foto: dsc

In der Interregio-Gruppe 5 muss sich der FC Seefeld gegen Weesen 0:1 geschlagen geben und die Tabellenspitze an die St. Galler abtreten. Dafür schlägt Seuzach die U20 des Wil überraschend deutlich mit 4:0 und Schaffhausens Reserven können Chur knapp 1:0 bezwingen. Freude herrscht auch bei den beiden Zürcher Oberländer Interregio-Teams in der Gruppe 3: Die gleichermassen schwach in die Saison gestarteten Dübendorf (3:1 in Bülach) und Uster (1:0 bei Red Star) sammeln wertvolle Auswärts-Punkte. Lachen feiert einen Kantersieg über Binningen und Leader Thalwil baut seinen Vorsprung in Allschwil weiter aus. Im Sechs-Punkte-Spiel der Verfolger in Dornach geht Zürich-City nach verspielter 2:0-Führung in letzer Minute noch mit einem 3:2 als Sieger hervor.

Gruppe 3 Dübendorfer Befreiungsschlag in Bülach

Nach fünf Spielen ohne Sieg und zuletzt vier Niederlagen in Folge muss sich der 3:1-Auswärtssieg in Bülach für den FC Dübendorf wie ein Befreiungsschlag angefühlt haben. Doch das Resultat täuscht: Erst zwei späte Tore sorgten für die Siegessicherung.

Die Glattaler waren in der 17. Minute durch Dionis Ramaj in Führung gegangen, der ein Zuspiel von Shahid Malhis aus der Drehung heraus verwertete. Weitere Chancen wurden jedoch verspielt und so blieb das Spiel spannend. Den Gastgebern gelang nach einem gelungenen Angriff in der 68. Minute der Ausgleichstreffer, was den FCD kurzzeitig ins Wanken brachte. Doch die Einwechslung von Topskorer Delil Ferati, der nach mehrwöchiger Verletzungspause zurückkehrte, brachte neuen Schwung in die Dübendorfer Reihen. In der Schlussphase trafen die Joker Adam Radi (85.) und Eldin Omerovic (90.) zum umjubelten 3:1-Endstand.

«Dieser Sieg war fraglos sehr wichtig, um nicht den Anschluss auf die Mannschaften über dem Strich zu verlieren», sagte FCD-Trainer Shaip Krasniqi gegenüber «zo-online.ch». Immerhin konnte sein Team dank der drei Punkte die rote Laterne an den punktgleichen FC Pratteln abgeben, gegen den man vor zwei Wochen noch deutlich verloren hatte. Auf den neu direkt über dem Strich platzierten FC Bülach haben die Dübendorfer vier Punkte Rückstand. Uster schlägt Red Star knapp - auch dank Torwart Boris Steiner

Im Aufwind ist auch der FC Uster: Zum ersten Mal in dieser Saison konnte er zwei Siege aneinanderreihen. Nach dem 6:0-Triumph gegen Pratteln vor Wochenfrist gingen die Zürcher Oberländer nun aus dem Kantonsderby gegen Red Star ebenfalls als Gewinner hervor. Mit einem knappen 1:0 siegten sie auf der Allmend Brunau. Die Partie war lange umkämpft, klare Chancen blieben zunächst Mangelware. In der 59. Minute dann die Schlüsselszene: Nach einem von Tarik Tojaga verschuldeten Elfmeter gegen die Ustermer wehrte Torhüter Boris Steiner sowohl den Strafstoss als auch den Nachschuss ab - eine Doppelparade, die Trainer Etienne Scholz später gegenüber «zo-online.ch» als «grosses Kino» bezeichnete. Der Moment gab seinem Team neuen Schwung. Kurz darauf traf Innenverteidiger Fabian Inglin zur verdienten Führung (61.). Danach erspielten sich die Zürcher Oberländer zahlreiche gute Möglichkeiten - durch James Wyndham, Finn Knecht, Bujar Ajeti und Gionata Centoducato -, liessen diese aber allesamt ungenutzt. So mussten sie eine hektische Schlusspfiff überstehen, ehe sie über den 1:0-Sieg jubeln konnten. Scholz war die Erleichterung nach dem Schlusspfiff anzumerken: «Wenn wir bis zur Winterpause so weitermachen, können wir am Ende vielleicht doch noch von einer gelungenen Vorrunde sprechen», freute er sich. Lachen mit Kantersieg gegen Binningen

Mit einem deutlichen 6:2 schickt der FC Lachen/Altendorf den SC Binningen nach Hause und wahrt damit den Anschluss an die Verfolgergruppe rund um Dornach, Zürich City und Liestal. Das Team von Trainer Philipp Egli dominierte von Beginn an und sorgte früh für klare Verhältnisse. Bereits nach zwölf Minuten traf Aleandro Norelli sehenswert zum 1:0, ehe Lars Oberholzer mit einem Schuss unter die Latte erhöhte (20.). Noch vor der Pause legte Norelli per Volley zum 3:0 nach (37.). Doch kurz nach Wiederbeginn verkürzten die Gäste nach Abstimmungsfehlern und Missverständnissen in den Reihen der Lachener auf 2:3 - und das innerhalb weniger Minuten (47./51.). Aber der FCLA blieb ruhig und besonnen: Oberholzer baute mit einem Distanzschuss acht Minuten später den Vorsprung wieder aus. In der Schlussphase trafen Christian Bleisch (82.) und Nino Egli (93.) zum klaren Endstand. Mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen befinden sich die Märchler in starker Form und könnten dem drittplatzierten Zürich City nächstes Wochenende das Leben schwer machen. Thalwil siegt in Allschwil und baut Tabellenführung aus

Der Seeklub zeigte beim 3:1-Sieg in Allschwil eine reife Vorstellung und kontrollierte das Spiel über weite Strecken. Nach einer halben Stunde sorgten Lukas Miranda (31.) mit einem schnellen Vorstoss und Denis Haliti (37.) per Foulelfmeter für die 2:0-Führung.

Grosser Jubel beim FC Thalwil nach dem 3:1-Auswärtssieg in Allschwil. – Foto: FC Thalwil

Nach dem Seitenwechsel kam Allschwil durch Srdan Sudar (56.) zum Anschluss, doch Thalwil blieb ruhig und kompakt. In der Nachspielzeit machte Leon Gjikollaj (92.) mit dem 3:1 alles klar. Damit baut der FCT seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Gruppe 3 auf sechs Punkte aus. Am kommenden Samstag treten die Seebuben vor heimischem Publikum zum Spitzenkampf gegen das zweitplatzierte Dornach an.

Zürich City feierte im Duell der Verfolger beim 3:2-Sieg in Dornach einen wichtigen, wenn auch späten Erfolg und zog damit in der Tabelle mit dem SCD gleich. Bei den Stadtzürchern stand zwei Wochen nach dem Abgang von Trainer Jürgen Seeberger wieder wie zum Saisonstart (und bereits zum dritten Mal in der jüngeren Vereinsgeschichte) Ergün Dogru an der Seitenlinie. Offiziell hat der Verein den Wiederantritt des neuen alten Trainers noch nicht verkündet. Der Aufsteiger erwischte einen Traumstart: Bereits nach vier Minuten köpfelte Denis Dzepo eine hohe Flanke zur frühen Führung ein. Zürich City blieb spielbestimmend und erhöhte nach einer halben Stunde durch Gilberto Adul Seidi, der seine starke Leistung mit dem 2:0 krönte. Kurz vor der Pause kam Dornach durch Dejan Zunic jedoch zum Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gastgeber auf den Ausgleich – und Hames Sako traf in der 52. Minute tatsächlich zum 2:2. In einer ausgeglichenen Schlussphase bewiesen die Zürcher dann den längeren Atem: Der eingewechselte João Miguel Pereira erzielte in der 87. Minute den umjubelten Siegtreffer.

Hart umkämpfte Schlussphase: Zürich City (blau) behielt in Dornach das bessere Ende für sich und siegte dank spätem Tor und beherztem Einsatz von Torhüter Jonas Asvedo Mendes (in schwarz) 3:2. – Foto: Kesselmark ¦ frozeninmotion.eu

Mehr Bilder zu Dornach - Zürich City Gruppe 5 Seefeld verliert Spitzenkampf

Weesen und Seefeld lieferten sich in der Interregio-Gruppe 5 einen spannenden, wenn auch chancenarmen Spitzenkampf. Letzteres war hauptsächlich dem schwierigen Gelände geschuldet.