Seefeld verliert kurz vor Schluss - Lachen gewinnt mit Rumpfmannschaft

In der Interregio-Gruppe 4 hat Seefeld das Spiel gegen Dardania St. Gallen erst spät aus der Hand geben müssen. Dübendorf geht bei Leader Widnau trotz guter Anfangsphase 1:9 unter, während Uster beim 0:1 bei Schlusslicht Bazenheid eine desolate Leistung zeigt. In der Gruppe 3 kann sich Lachen/Altendorf trotz vieler Absenzen bei Goldau 2:0 durchsetzen.

Trainer Philipp Egli zeigte sich nach dem sechsten Sieg aus acht Spielen gegenüber dem «March-Anzeiger» zufrieden: «Wir treten deutlich reifer auf und konnten auch in Spielen, in denen wir als Favoriten angetreten sind, den Ansprüchen gerecht werden. Besonders erfreulich ist, wie wir alle Abwesenheiten wegstecken und trotzdem performen konnten.»

Thalwil kehrt ohne Punkte aus dem Tessin zurück

Bereits am vergangenen Mittwoch war der FC Thalwil im Tessin angetreten. Gegen Gambarogno-Contone musste der Zürichseeklub jedoch mit einer 0:2-Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Gambarogno-Contone (@fcgc_2014)

Die erste Hälfte war weitgehend ausgeglichen, bis in der 31. Minute ein umstrittenes Foul im Strafraum zum Wendepunkt wurde – den fälligen Penalty verwandelte Gambarognos David Goćić zur Führung. Nach der Pause erhöhte Thalwil das Tempo, doch erneut war es Goćić, der nach einem Distanzschuss an den Pfosten zurück ins Feld zum 2:0 abstaubte (52.). In der Schlussphase warf der FCT nochmals alles nach vorne, kombinierte mutig und erspielte sich einige Chancen. Das Anschlusstor fiel jedoch nicht mehr.

Seefeld verliert spät und fällt zurück

In der Gruppe 4 musste Seefeld gegen Dardania St. Gallen eine 1:2-Niederlage einstecken und sich vom Tabellenkonkurrenten überholen lassen.

Lange Zeit war die Partie aber torlos und spannend geblieben; alle drei Treffer fielen in den Schlussminuten. Diego Cassani konnte in der 80. Minute erstmals einnetzen, zehn Minuten später ein zweites Mal. Seefelds Anschlusstor zum 1:2 durch Alexander Seupke fiel erst in der 94. Minute und damit deutlich zu spät. Damit fällt der FC Seefeld auf den 4. Rang zurück.

Mehr Bilder zu Seefeld - Dardania St. Gallen

FC Schaffhausen II siegt dank Bizzarri-Doppelpack

Auch zwischen dem aufstrebenden FC Schaffhausen II und dem Zweitletzten Frauenfeld blieb es lange beim 0:0, ehe sich der Favorit doch noch 3:1 durchsetzte.

Brendon Abazi eröffnete das Skore in der 67. Minute per Penalty, der Thurgauer Yannic Kälin konnte zehn Minuten vor Schluss - ebenfalls mittels Elfmeter - ausgleichen. Die Schaffhauser Reaktion kam postwendend in Person von Alessandro Bizzarri mit einem Doppelschlag (80./85.) zum Endstand von 3:1.

Schaffhausens Reserven waren bereits am vergangenen Mittwoch in einer vorgezogenen Partie in Balzers im Einsatz gestanden. Diese musste jedoch beim Stand von 2:0 für die Munotstädter abgebrochen werden und wird am 11. Juni nachgeholt.

Red Star punktet im Bündnerland

Immerhin einen Punkt konnte sich Red Star beim 1:1 in Chur ergattern. Nachdem die Gastgeber bereits in der 7. Minute durch Tiziano Stolz vorgelegt hatten, bewiesen die Stadtzürcher Geduld. Der Ausgleich fiel schliesslich 15 Minuten vor Schluss durch Gérard Sigg.

Bittere 1:9-Klatsche für Dübendorf

Das Endresultat wirkt vernichtend: 1:9 musste sich Dübendorf beim souveränen Tabellenführer Widnau geschlagen geben. Fast unglaublich mutet es da an, dass die Glattaler in den ersten (torlosen!) zwanzig Minuten tatsächlich die gefährlichere Mannschaft gewesen waren.

In der Anfangsphase standen sie dem Führungstreffer gar näher als der Gegner. Lorenzo Giorgi traf mit seinem Kopfball aber nur den Pfosten und Delil Ferati schoss aus guter Position knapp daneben. Doch dann kam in der 22. Minute der Wendepunkt: Nach einem weiten Pass in die Dübendorfer Hälfte lief FCD-Torhüter Labinot Bytyci aus dem Gehäuse und wehrte den Ball ausserhalb des Strafraums mit der Hand ab. Die Rote Karte gegen den Captain liess das Spiel vollständig kippen. Widnau nutzte die Überzahl noch vor der Pause und ging 2:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Ostschweizer dann erst richtig auf. Mit beeindruckender Effizienz spielten sie sich in einen regelrechten Torrausch, nur unterbrochen von Delil Feratis Ehrentreffer beim Stand von 0:8. «Bei denen hat nach der Pause einfach alles gepasst», resümierte Trainer Shaip Krasniqi gegenüber «zo-online.ch».

Uster patzt beim Schlusslicht

Nach fünf ungeschlagenen Partien hat der FC Uster beim Tabellenletzten Bazenheid eine ernüchternde 0:1-Niederlage kassiert.

Ausser einer Grosschance durch James Wyndham, der am starken Heimkeeper scheiterte, fehlte es den Ustermern über weite Strecken an Entschlossenheit und Präzision. Auch die St. Galler kamen lediglich nach Standards oder mit Distanzschüssen in Tornähe. «Not gegen Elend», nannte das FCU-Trainer Etienne Scholz gegenüber «zo-online.ch» und liess dabei auch nicht gelten, dass seiner Mannschaft wichtige Aktuere wie Ivan Jakovljev und Gionata Centoducato fehlten.

Das einzige Tor des Spiels fiel in der 65. Minute durch Niclas Rupf - unter gütiger Mithilfe der Ustermer Abwehr. Da nützte es auch nicht, dass FCU-Keeper Justin Opoku kurz zuvor einen auf fragwürdige Weise zustande gekommenen Penalty, dessen Ausführung auch noch wiederholt werden musste, zwar gleich zweimal abwehren konnte.

Etienne Scholz konnte seinen Ärger nach dem Spiel kaum verbergen. Einige hätten angesichts der erfolgreichen vergangenen Wochen wohl gedacht, nun gehe alles von alleine, mutmasste er. Anderen wiederum habe man angemerkt, dass es in dieser Saison nicht mehr um allzu viel gehe. «Es war eine reine Einstellungssache und einer Mannschaft, die zu einem Spitzenteam reifen will, nicht würdig», kritisierte Scholz. «Alle haben 20 Prozent unter ihrem normalen Rendement gespielt.»

Balzers fertigt Bülach ab

Eine deutliche Niederlage setzte es für Bülach ab. Die Zürcher Oberländer verloren vor heimischem Publikum gegen Balzers 1:3.

Die Liechtensteiner Gäste sorgten schon früh für klare Verhältnisse. Dario Stöber erzielte die ersten beiden Tore in der 21. und 37. Minute. Abwehrchef Aljaz Kavcic setzte drei Minuten vor der Pause noch einen drauf, als er bei einem Eckball seine Kopfballstärke unter Beweis stellte und zum 3:0 einköpfte. Erlind Gjukajs Tor zum 1:3 neun Minuten vor Schluss war lediglich noch Resultatkosmetik.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich