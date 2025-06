Seefeld verliert in Altstätten - Uster und Dübendorf mit Derby-Siegen

Grosses Saisonfinale in den Gruppen 3 und 4 der interregionalen 2. Liga, doch für die FVRZ-Klubs ging's höchstens noch um Rangierungskosmetik. Auf- und Abstiege machten andere unter sich aus. In der Gruppe 3 musste sich Seefeld in Altstätten trotz früher Führung 1:2 geschlagen, Red Star sicherte sich beim 1:1 in Arbon zumindest einen Punkt und die FVRZ-Derbys gingen an Uster (2:1 in Bülach) und Dübendorf (2:1 in Schaffhausen). In der Gruppe 4 musste sich Lachen/Altendorf beim FC Gambarogno-Contone mit einem Punkt begnügen, während Thalwil beim bereits als Aufsteiger feststehenden Zug 94 0:3 verlor.

Bei grosser Hitze startete Seefeld ebenso feurig in die Partie: Es dauerte keine drei Minuten, bis Marc Fischer eine Eckball-Hereingabe mit dem Kopf zur frühen Führung verwertete. Auch in der Folge blieben die Gäste überlegen und hatten einige gute Torchancen, liessen diese aber allesamt ungenutzt. Altstätten kam nach der Trinkpause zur Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel, es blieb jedoch bis zur Pause beim 1:0 für Seefeld.

Seefeld verliert trotz früher Führung und zahlreicher Torchancen Seefeld musste sich in Altstätten 1:2 geschlagen geben und ist somit im letzten Moment noch auf den 5. Tabellenrang zurückgerutscht. Trotzdem: eine sehr erfolgreiche erste Interregio-Saison für den Aufsteiger und wesentlich mehr, als die FuPa-Redaktion den Stadtzürchern in der Saisonprognose vor einem Jahr zugetraut hätte: Wir tippten Seefeld damals nur auf den 12. Rang.

Mehr Bilder zu Altstätten - Seefeld

Dübendorf mit Last-Minute-Sieg gegen Schaffhausen II

In allerletzter Sekunde, als sich die Zuschauer bereits mit einem Unentschieden abgefunden hatten, konnte der FC Dübendorf die Partie gegen Schaffhausen II doch noch 2:1 für sich entscheiden.

Doch von Anfang an: Die erste Halbzeit in der Arena im Herblingertal blieb relativ ereignis- und vor allem torlos. Die Schaffhauser Reserven erwischte dann jedoch einen optimalen Start in die zweite Hälfte und Brendon Abazi schoss kurz nach Wiederanpfiff das 1:0. In der 60. Minute konnte Dübendorfs Shahid Malhis ausgleichen. Dieses 1:1 hatte lange Bestand und die Partie wurde in den Schlussminuten zunehmend hitzig. Fünf Gelbe Karten innert elf Minuten für Schaffhausen waren die Folge davon, eine gar gegen Trainer Dagoberto Carbone. Dübendorf blieb derweil ruhig und wurde in der 96. Minute durch Delil Feratis 2:1 belohnt.

Dübendorf schliesst damit eine schwierige und sehr durchzogene Saison auf dem versöhnlichen 11. Rang ab (getippt: 10.), für Schaffhausen II schaut sogar ein 6. Platz raus - definitiv mehr, als wir ihnen in unserer Saisonprognose zugetraut hatten (Rang 13). Da wussten wir aber auch noch nicht, dass die Mannschaft sich in der Winterpause komplett neu erfinden wird.

Beim FC Dübendorf lässt jedoch das Torverhältnis von 43:65 (-22) aufhorchen; ein schlechteres weist nämlich nur noch der Tabellenletzte Bazenheid auf (-37). «Ein weiterer guter Stürmer würde uns sicher helfen», sagt Trainer Shaip Krasniqi dazu gegenüber «zo-online.ch». Grundsätzlich ist er aber zufrieden mit dem 11. Schlussrang in der zweiten Saison nach dem Aufstieg, die bekanntlich immer schwierig sei. «Was wir mit unserem Kader herausgeholt haben, macht mich stolz, umso mehr, wenn man bedenkt, dass wir mit fünf Niederlagen gestartet sind. Wir haben die Köpfe nie hängen lassen und das Ruder gemeinsam herumgerissen.»

Uster gewinnt gegen Bülach, blickt aber unzufrieden auf die Saison zurück

Ebenfalls 2:1 endete das zweite FVRZ-Derby zwischen Bülach und Uster, mit dem besseren Ende für die Gäste aus dem Zürcher Oberland. Mit einem Doppelschlag in der 21. und 23. Minute hatten Raphael Bachmann und Finn Knecht in der ersten Halbzeit für eine 2:0-Führung gesorgt. Bülachs Fabian Lüthi gelang in der 80. Minute der Anschlusstreffer, zu mehr reichte es den Unterländern aber nicht mehr.

Für Bülach geht die Saison mit dem 7. Tabellenrang dennoch zufriedenstellend zu Ende - und auf jeden Fall sehr viel besser, als die FuPa-Redaktion vor Jahresfrist prognostiziert hatte (wir hatten Rang 14 und den Abstieg vorausgesagt - shame on us). Nach dem hervorragenden 4. Platz in der Vorsaison, der ersten nach dem Aufstieg, hatte Trainer Gianni Lavigna und mehrere Leistungsträger den Verein letzten Sommer verlassen. Keine leichte Aufgabe für Nachfolger Daniel Bernhardsgrütter. Die Rückrunde verlief denn auch einiges vielversprechender als die Vorrunde: «In der Winterpause haben wir die Vorrunde analysiert und unsere Taktik gezielt an die Stärken des aktuellen Kaders angepasst», sagt der Trainer dazu gegenüber «tagesanzeiger.ch».

Weniger positiv tönt es von Seiten des FC Uster, den wir auf den 7. Rang getippt hatten und der nun auf Platz 9 gelandet ist. «Ich habe uns mehr zugetraut», sagt Trainer Etienne Scholz gegenüber «zo-online.ch». Nach einer durchzogenen Vorrunde, begann auch die zweite Saisonhälfte nicht viel positiver und Uster fand sich zuweilen im Abstiegskampf wieder. «Wir haben zu wenig Konstanz hineingebracht», konstatiert Scholz.

Red Star schliesst mit Remis ab

Ein nicht ganz befriedigendes Ende nahm die Saison für den FC Red Star, der sich in Arbon mit einem 1:1 begnügen musste. Die Stadtzürcher waren zwar in der 68. Minute durch Gent Shala in Führung gegangen, mussten aber kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen (88.).

Damit resultiert für Red Star Schlussrang 10. Zugetraut hätten wir den Rotsternen nach dem Gruppenwechsel und unter ihrem neuen Trainer Jérôme Oswald vor Saisonstart einiges mehr und hatten sie auf den 4. Platz getippt.

Lachen mit dramatischem 2:2-Unentschieden im Tessin

In der Interregio-Gruppe 3 reiste der FC Lachen/Altendorf zum Saisonfinale ins Tessin zum FC Gambarogno-Contone und holte sich nach einem turbulenten Spiel ein 2:2.

Trotz Personalnot zeigte der FCLA zunächst eine überzeugende Leistung und dominierte mit sicherem Aufbauspiel und offensivem Elan. In der 38. Minute fiel das verdiente Führungstor: Nach einem Freistoss in den Strafraum entstand ein wildes Getümmel, in dem sich Aleandro Norelli behaupten und zum 1:0 einschieben konnte. Nur zwei Minuten später sah der Tessiner Adrian Solca nach einem taktischen Foul Gelb-Rot.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Gambarogno-Contone (@fcgc_2014)

Trotz Überzahl hielt die Führung jedoch nicht. Die Lachener agierten nach dem Seitenwechsel zurückhaltender und in der 76. Minute nutzten die Gastgeber einen Ballverlust zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor Schluss dann die vermeintliche Entscheidung: Blerton Avdyli überraschte den zu weit herausgerückten Torwart und lupfte den Ball in der 89. Minute zum 2:1 ins Netz. Doch in der 94. Minute der Schock: Handspiel im Strafraum, Elfmeter, 2:2. Trotz des bitteren Endes klettert der FCLA in der Tabelle noch am FC Malcantone vorbei und schliesst die Saison auf dem guten sechsten Rang ab. Getippt hatten wir zugegebenermassen etwas weniger gut, nur Rang 11 hatten wir den Märchlern in unserer Saisonprognose zugetraut.

Thalwil mit klarer Niederlage, aber positiver Stimmung

Mehr erwartet hätten wir dagegen vom FC Thalwil, den wir auf Platz 3 getippt hatten, für den nun aber nur Rang 8 herausgeschaut hat. Zum Abschluss gab's beim bereits als Aufsteiger feststehenden Zug 94 eine klare 0:3-Niederlage. Alle drei Tore fielen zwischen der 15. und der 32. Minute.

Ganz so klar war der Ausgang der Partie aber zu Beginn nicht: Denn Thalwil startete vielversprechend ins letzte Saisonspiel und hatte in den ersten Minuten zwei hochkarätige Chancen. Nach dem Rückschlag durch die drei Gegentore fingen sich die Gäste auch relativ schnell wieder und konnten vor allem in der zweiten Halbzeit mehr Struktur zeigen und die Zeit nutzen, um zwei jungen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs eine erste Spielchance zu ermöglichen. So schloss Vorstandsmitglied Antonio Di Cerbo den Spielbericht auf der Vereinshomepage voll des Lobes: «Trainer Gianni Lavigna hat aus einem Team eine Einheit geformt, die nicht nur kämpft, sondern auch entwickelt – und das war heute auf dem Platz zu sehen.»

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich