Seefeld übernimmt Tabellenspitze - Thalwil setzt Siegesserie fort

In der Interregio-Gruppe 5 hat Seefeld vor heimischem Publikum Balzers 5:2 bezwungen und die Tabellenspitze übernommen. Schaffhausen II und Seuzach verloren ihre Auswärtspartien. In der Gruppe 3 festigte Thalwil seine Tabellenführung dank eines 1:0-Sieges gegen Liestal. Zürich City siegte dank eines späten Treffers, Red Star behielt seine Weisse Weste und Lachen gelang in Bülach nach einem 0:2-Rückstand noch die Wende zum 4:2-Sieg. Uster musste sich mit einem Punkt begnügen, Dübendorf ging gänzlich leer aus.

Thalwil siegt auch in Liestal Der FC Thalwil bleibt auf Kurs: Beim FC Liestal feierte der Leader einen verdienten 1:0-Auswärtssieg, den fünften Erfolg im sechsten Spiel, und festigte damit die Tabellenspitze.

Später Jubel für Zürich City Zürich City setzte sich beim FC Pratteln knapp mit 2:1 durch. Das entscheidende Tor fiel erst tief in der Nachspielzeit.

In den hektischen Schlussminuten hielt Keeper Noel Baumann mit zwei starken Paraden den Sieg fest. FCT-Trainer Gianni Lavigna zeigte sich auf der Vereinshomepage zufrieden: «Wir bleiben mit beiden Füssen am Boden. Es war eine gute Leistung, aber wir nehmen jedes Spiel wie das erste.»

Der Seeklub bestimmte von Beginn weg das Spielgeschehen, vergab jedoch mehrere gute Chancen. Auch eine Verletzung von Abwehrchef Adriano Sodano nach rund einer Stunde brachte Thalwil nicht aus dem Konzept. Im Gegenteil: Kurz nach Wiederanpfiff fiel der erlösende Treffer: Nach Vorarbeit von Shams Artiq Zada traf Male Tolaj in der 61. Minute zum 1:0.

Edison Syla (blau, hinter dem Pfosten) jubelt über seinen späten Siegtreffer zum 2:1 des Zürich City SC in Pratteln. – Foto: P. Kesselmark / frozeninmotion

Red Star behält Weisse Weste Auf Rang 4 folgt der FC Red Star - als einziges Team der Interregio-Gruppe 3 noch ungeschlagen. Im Heimspiel gegen Binningen setzten die Rotsterne sich 2:0 durch.

Als Prattelns Erik Rieser in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz musste, nutzten die Gäste ihre Überzahl: Youssouf Sow erzielte in der 95. Minute den umjubelten Siegtreffer. Mit diesem Erfolg bleibt Zürich City zwei Punkte hinter Thalwil auf dem zweiten Tabellenrang.

Die Stadtzürcher erwischten den besseren Start: Bereits in der 15. Minute traf Denis Dzepo zur Führung. Kurz nach der Pause glich Pratteln durch Ertugrul Yagcioglu aus (50.). In der Folge entwickelte sich eine hektische Partie mit vielen Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten.

Red Star (weiss-grün) setzt sich zu Hause gegen Binningen 2:0 durch. – Foto: Chris S

Joshua Lutz lenkte die Partie bereits früh in die gewünschte Richtung, als er in der 2. Spielminute das 1:0 für die Stadtzürcher markierte. Alessio Caputo sorgte in der 77. Minute für die Entscheidung.

Lachen dreht 0:2-Rückstand und siegt in Bülach

Auch der FC Lachen/Altendorf bleibt in der Erfolgsspur. Trotz eines frühen Doppelschlags des FC Bülach bewies die Egli-Elf auf dem Erachfeld Moral und gewann in einem packenden Spiel mit 4:2.

Die Zürcher Unterländer starteten furios: Bereits nach 13 Minuten führte das Heimteam durch zwei Treffer von Erlind Gjukaj, beide auf Vorarbeit von Elia Centoducato, mit 2:0. Doch die Antwort der Gäste folgte sofort. Zunächst brachte Levi Egli sein Team mit einem satten Distanzschuss heran (16.), ehe Ardit Rexhepi nach sehenswerter Vorarbeit von Babalessa Backa den Ausgleich erzielte (35.).

Noch vor der Pause sorgte Backa mit einem spektakulären Fallrückzieher für die Wende – 3:2 und ausgelassener Jubel im Gästeblock. Im zweiten Durchgang kontrollierten die Lachener das Geschehen, liessen defensiv nichts mehr zu und legten vorne nach: Lars Oberholzer entschied die Partie nach einer Ecke endgültig (74.).

Damit feiert der FCLA den zweiten Auswärtssieg in Serie und bleibt nun seit drei Spielen ungeschlagen. Für Bülach hingegen ist es die fünfte Partie ohne Sieg in Folge.

Uster wartet weiter auf den ersten Sieg

Auch in Kirchberg blieb Tabellenschlusslicht Uster ohne Dreier. Beim 1:1 liessen die Zürcher Oberländer nach starker Anfangsphase den möglichen Befreiungsschlag liegen.

Der FCU startete engagiert und belohnte sich früh: Dejan Ilic traf in der 9. Minute zum 1:0 – der erste herausgespielte Treffer der Saison, der nicht aus einem Freistoss oder Weitschuss resultierte. In der Folge verpasste es der Tabellenletzte aber, die Führung auszubauen. Kirchberg kam mit langen Bällen besser ins Spiel und glich nach einer von Francesco Salvatore abgefälschten Flanke zum 1:1 aus (57.).

Die Schlussphase wurde für den FCU noch schwieriger, als Gionata Centoducato mit Rot vom Platz musste. Trotz Unterzahl retteten die Zürcher immerhin einen Punkt, der aber wenig zur Entspannung der Lage beiträgt. Trainer Etienne Scholz haderte gegenüber «zo-online.ch»: «Es braucht nur einen Moment, aus dem der Gegner Energie zieht, um uns aus der Ruhe zu bringen.»

In Kirchberg bereits nicht mehr dabei war der kürzlich zurückgetretene Co-Trainer Oscar Barreiro (FuPa berichtete), der letzte Woche nach über zehn Jahren im Verein überraschend seine Tätigkeit beendet hatte. Offiziell waren «Entwicklungen im Trainerstaff» ausschlaggebend.

Auf Nachfrage von «zo-online.ch» gaben sowohl Barreiro als auch Cheftrainer Scholz an, dass sie zuletzt immer öfter unterschiedliche Ansichten vertreten und deshalb nicht mehr wie gewünscht harmoniert hätten. Dabei sei es zwar meist nur um Kleinigkeiten taktischer Natur gegangen, die in der Summe aber zu Unstimmigkeiten geführt hätten.

«Vielleicht sind das einfach die üblichen Abnützungserscheinungen nach vier Jahren intensiver Zusammenarbeit», liess sich Barreiro zitieren. Um zu verhindern, dass die Dissonanzen ins Team hineingetragen werden und auch, um das nach wie vor freundschaftliche Verhältnis zu Scholz zu schützen, sei dieser Schritt aus seiner Sicht der richtige gewesen.

Dübendorf verliert erneut

Der FC Dübendorf musste im Jura, bei Ajoie-Monterri die vierte Niederlage im sechsten Spiel hinnehmen. Beim 0:1 agierten die Glattaler defensiv solider als auch schon, blieben offensiv aber zu harmlos.

Die Entscheidung fiel früh: In der 19. Minute überraschte Thibaut Huber FCD-Keeper Labinot Bytyci mit einem satten Distanzschuss. Ajoie-Monterri hätte im Verlauf der Partie mehrfach erhöhen können, liess aber Chancen liegen.

Dübendorf fand nach einer schwierigen Startphase zwar besser ins Spiel, doch fehlten mit dem verletzten Delil Ferati und dem privat verhinderten Cadima Lusiola zwei wichtige Offensivkräfte. Die beste Gelegenheit vergab Shahid Malhis nach dem Seitenwechsel, als sein Schuss haarscharf am Pfosten vorbeistrich. Als der Jurassier Huber Huber kurz vor Schluss mit Rot vom Platz, konnten die Glattaler daraus keinen Profit ziehen.

«Ein Punkt wäre definitiv verdient gewesen», bilanzierte FCD-Trainer Shaip Krasniqi gegenüber «zo-online.ch». Trotz des Fehlstarts bleibe er optimistisch: «Ich werde jetzt nicht gleich anfangen zu weinen. Meine Mannschaft funktioniert und hat die Qualität, jedes Team in dieser Gruppe zu schlagen.»

Gruppe 5

Seefeld siegt 5:2 und übernimmt die Tabellenspitze

Der FC Seefeld hat seine starke Form bestätigt und mit einem 5:2-Heimsieg gegen den FC Balzers die Tabellenführung übernommen.

Die Mannschaft von Trainer Heris Stefanachi erwischte einen Traumstart: Innerhalb von nur sechs Minuten trafen Valentin Leu (16.), Xeno Fresneda per Penalty (19.) und Liam Bachmann (22.) zur klaren 3:0-Führung. Zwar gelang den Gästen aus Liechtenstein kurz vor der Pause das 1:3 durch Mitko Gjorgjievski, doch Seefeld liess sich davon nicht aus dem Konzept bringen.

Nach dem Seitenwechsel entschied Leonardo Bortot mit dem 4:1 (75.) die Partie praktisch vorzeitig. Zwar kam Balzers nochmals auf 2:4 heran, erneut durch Gjorgjievski (79.), doch Yannis Schneiter stellte nur wenige Minuten später den 5:2-Endstand sicher (83.).

Dank der frühen Tore, einer abgeklärten zweiten Halbzeit und viel Spielfreude setzte Seefeld ein weiteres Ausrufezeichen und grüsst nun von Platz eins der Tabelle.

Seuzach unterliegt Chur 97 trotz Aufholjagd

Aufsteiger Seuzach hat beim 3:4 in Chur nur knapp einen Punkt verpasst.

Die Gastgeber legten fulminant los: Senan Quinto (3.), Luka Krbanjevic (15.) und Tiziano Stolz (23.) brachten Chur früh mit 3:0 in Front. Doch Seuzach zeigte Moral und kam durch einen Doppelpack von Marc Vögeli (31./43.) noch vor der Pause wieder ins Spiel.

Kurz nach Wiederbeginn stellte Quinto mit seinem zweiten Treffer auf 4:2 (49.). Doch erneut steckte Seuzach nicht auf: Patrice Eigenheer verkürzte in der 70. Minute auf 3:4. In der Schlussphase drängten die Zürcher Oberländer auf den Ausgleich, liessen aber mehrere gute Möglichkeiten aus. So feierte Chur seinen ersten Saisonsieg und den ersten Sieg seit Eröffnung des neuen Stadions, während Seuzach trotz starker Moral mit leeren Händen dastand.

Schaffhausen II bleibt ohne Punkte in Linth

Die zweite Schaffhauser Mannschaft musste sich beim FC Linth 04 mit 1:3 geschlagen geben.

Die Gastgeber legten früh los: Amar Sabanovic (8.) brachte Linth in Führung, ehe er in der 38. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 erhöhte. Trotz Rückstand kämpfte Schaffhausen II weiter und kam durch Théophil Bachmann (69.) auf 1:2 heran. Der Anschlusstreffer sorgte kurzzeitig für Hoffnung, doch Linth stellte in der 77. Minute durch Sandro Carava den alten Abstand wieder her – 3:1.