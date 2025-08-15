Seefeld spielt um den Aufstieg, die Aufsteiger um den Klassenerhalt

Die 2. Liga interregional, Gruppe 5 verspricht viel Spannung. Zwei Absteiger aus der 1. Liga, dazu ehrgeizige Aufsteiger und mittendrin ein ambitionierter Quartierverein aus der Stadt Zürich.

Zum Bedauern vieler in der Stadt Zürich wurde Seefeld in die Gruppe 5 eingeteilt. Vor allem ein Stadtderby gegen Red Star wäre verlockend gewesen. So wie damals, als die beiden Vereine in derselben 1.-Liga-Gruppe spielten. So bekommt es Seefeld nun halt mit der Konkurrenz aus dem Osten zu tun.

Die beiden 1.-Liga-Absteiger Linth 04 und Uzwil muss man sicherlich auf der Rechnung haben für die Plätze ganz vorne. Da sind aber auch Balzers, Dardania St. Gallen und Gossau SG, die ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden wollen. Gespannt sein darf man insbesondere auch auf die Aufsteiger Seuzach, Weesen und Rorschach-Goldach.

Seuzach:

Am Ende hatten die Seuzemer den längsten Atem des Quartetts, das von der Winterpause an um den Aufstieg spielte. Aufgrund der langjährigen Erfahrung aus 1. Liga und 2. Liga inter war es irgendwie auch ein logischer Wiederaufstieg. Nun aber muss sich «Seuzi» im Oberhaus behaupten und das dürfte nicht ganz einfach werden. Der FC Seuzach verfügt aber über die nötige Breite im Kader, die es für eine lange Interregio-Saison braucht. Am Ende wird es für das Team von Trainer Gianluca Appassito ein Platz im Tabellenmittelfeld.

Schaffhausen II:

Nach dem gescheiterten Experiment mit dem totalen Profibetrieb beim FC Schaffhausen bei der ersten und der zweiten Mannschaft, setzen die Reserven der Munotstädter wieder auf Regionalität und Kontinuität. Diese Losung wurde mit der Verpflichtung von Schaffhausen-Legende Antonio "Toni" Dos Santos als Trainer herausgegeben. Es gab zahlreiche Abgänge, die meisten davon in Richtung Tessin.

Der russische Investor, der die Professionalisierung beim FCS vorantreiben wollte, will nun bei der AC Taverne investieren und hat viele Spieler mitgenommen, die letzte Saison noch im Kader der Schaffhauser standen. Ersetzt wurden sie bei den Munotstädtern nun ausschliesslich mit Spielern aus dem regionalen Umfeld, davon drei aus Thayngen. Diese Neuorientierung beim FCS II hat aber zur Folge, dass man nicht unbedingt von einem so starken Resultat wie dem sechsten Rang der letzten Saison ausgehen kann. Es dürfte aber gleichwohl für einen Mittelfeldplatz reichen.

Seefeld:

Vor einiger Zeit drückten die Verantwortlichen beim Stadtzürcher Quartierverein den Reset-Knopf. Statt auf bezahlte Spieler, wollte man im Seefeld auf Eigengewächse setzen und kleinere Brötchen backen. Diese Zeiten scheinen aber wohl vorbei zu sein. Mittlerweile liebäugelt man wieder mit dem Aufstieg in die 1. Liga.

Seefeld hatte bereits ein gutes Kader. Nun hat man sich zusätzlich verstärkt. Damit ist klar: Seefeld will um den Aufstieg spielen. Die härtesten Konkurrenten dürften Balzers, Linth 04, Uzwil, Dardania St. Gallen und Gossau SG sein.

Weesen:

Beim Aufsteiger vom Walensee sind die Grundlagen vorhanden, um auch in der Interregio eine gute Falle zu machen. Mit Ursal Yasar verfügt Weesen über einen erfahrenen Übungsleiter. Und mit den Gebrüdern Syla hat der Dorfclub ein kongeniales und brandgefährliches Duo, das zu jedem Zeitpunkt für einen Geniestreich gut ist.

Zwar ist Taulant Syla nicht mehr der Jüngste, aber an Torgefahr hat er kaum eingebüsst. Und Bruder Edi ist ohnehin einer der begnadetsten Fussballer überhaupt in der Region. Aber auch abgesehen von den beiden ist das Weesner Team ganz ordentlich besetzt. Das muss reichen, um den Klassenerhalt zu schaffen und sich irgendwo im breiten Tabellenmittelfeld zu etablieren.

Linth 04:

Das fussballerische Aushängschild des Glarnerlandes wurde relegiert und muss nun eine Liga tiefer agieren. Dabei setzt Linth 04 auf einen neuen Trainer. Marius Zarn ist vom FC Balzers gekommen. Es wäre nun ziemlich viel sportliche Ironie, würden die Liechtensteiner in dieser Saison mit anderen Trainern aufsteigen.

Das Kader von Linth 04 umfasst nach wie vor einige hochkarätige Spieler, so etwa das Sturmduo Sandro Caravà/Amar Sabanovic. Teamstützen wie Goalie Miroslav Dabic (zu Tuggen) und Egzon Kllokoqi (zu Freienbach) sowie auch Talente wie Altin Ramabaja (zu Tuggen) oder Alexander Giger (zu Winterthur II) und Leonardo Uka (zu YF Juventus) haben den Club aber verlassen.

Gleichwohl wurden einige Spieler geholt. Dies wiederum getreu der Maxime – aus der (relativ gross gefassten) Region, für die Region. Jedenfalls ist für die nötige Substanz gesorgt. Nichtsdestotrotz wird es keine einfache Saison für die Glarner. Wenn man in den ersten Spielen den Tritt findet, dürfte Linth 04 sicherlich Teil der Spitzengruppe sein. Das muss auch klar das Ziel sein.

Uzwil:

Der Abstieg war irgendwie absehbar. Nun gilt es für Uzwil, sich neu zu orientieren. Finden die Uzwiler eine Liga tiefer rasch in die Spur, ist eine Spitzenpositionierung absolut drin. Es ist aber auch denkbar, dass man aufgrund der Abgänge etwas an Substanz verloren hat und es daher nicht ganz an die Spitze dieser Gruppe reicht.

Balzers:

Letzte Saison fehlten den Liechtensteinern gerade einmal zwei Punkte auf Aufsteiger Widnau. Diese Saison wird Balzers wieder um den Aufstieg spielen. Die Konkurrenz scheint aber härter. Vielleicht gibt es einen Zweikampf, einen Dreikampf oder gar einen Vierkampf. Es dürfte auf alle Fälle lange spannend bleiben an der Tabellenspitze.

Gossau SG:

Gossau ist stets ein Kandidat für einen Spitzenplatz. In der letzten Saison belegten die Gossauer am Ende Rang vier. Ähnliches ist auch heuer wieder möglich. Gossau kann auch durchaus um den Aufstieg mitspielen.

Dardania St. Gallen:

Schon letzte Saison hielt Dardania St. Gallen lange mit der Spitze mit. Nun hat das Team zusätzlich aufgerüstet. Damit ist Dardania nun ein noch ernster zu nehmender Kandidat für den Aufstieg. Dazu braucht es aber, bei doch ziemlich viel Konkurrenz, eine ideale Saison.

Wil II:

Die Reserven des Challenge-Ligisten mussten einige Abgänge hinnehmen. Wil II platziert sich wohl auch diese Saison in der unteren Tabellenhälfte. Wenn es gut läuft, hat man mit dem Abstieg nichts zu tun; wenns schlecht läuft, gerät man in den Abstiegssumpf.

Chur 97:

Die Bündner haben ein schmuckes, neues Stadion. Das alleine genügt aber natürlich nicht. In der Sommerpause musste Chur 97 einige Abgänge wegstecken, man hat sich aber gleichzeitig auch verstärkt. Die Churer würden sich eigentlich gerne weiter oben sehen. Dazu müssen sie aber deutlich regelmässiger punkten. Es reicht wohl nur zu einem Platz in der unteren Tabellenhälfte. Der Klassenerhalt gelingt den Bündnern aber erneut.

Altstätten:

Die Rheintaler haben sich gut etabliert in dieser Gruppe. Am Ende reichte es letzte Saison zu einem Platz mitten im breiten Tabellenmittelfeld. Die Mannschaft ist weitestgehend zusammengeblieben. Irgendwo im relativ breiten Tabellenmittelfeld dürfte man Altstätten auch diese Saison wieder antreffen.

Arbon 05:

Die Thurgauer spielten letzte Saison gegen den Abstieg. Das dürfte auch in dieser Saison der Fall sein. Ausserdem holte Arbon eine Unmenge an Strafpunkten. Es wird schwierig, die Klasse zu halten.

Rorschach-Goldach:

Auf den Aufsteiger aus der Bodensee-Region darf man gespannt sein. Rorschach-Goldach hat sich verstärkt und hat wenig überraschend den Klassenerhalt als Ziel. Vermutlich ist der Neuling eher im Tabellenkeller zu verorten.