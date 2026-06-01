Seefeld mit Remis im Spitzenspiel - Thalwil sichert sich den Aufstieg

Seefeld (in schwarz) behauptet sich im Spitzenkampf gegen Gossau: Mit einem 1:1-Unentschieden wahren die Stadtzürcher ihre Aufstiegschancen. – Foto: Shot by Shen

Der FC Seefeld hat im Spitzenspiel der Interregio-Gruppe 5 beim Tabellenführer Gossau ein verdientes 1:1 erreicht und damit seine gute Ausgangslage im Aufstiegskampf gewahrt. Schaffhausen II hat einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg in Seuzach feiern und damit das Abstiegsgespengst fast vertreiben können. Keine Rettung mehr gibt es für den FC Dübendorf in der Gruppe 3 nach der unglücklichen 1:2-Niederlage in letzter Minute in Allschwil. Weiterhin Chancen auf den Ligaerhalt hat derweil der FC Bülach, der sich im Kantonsderby gegen Uster 4:1 durchzusetzen vermochte. Der Gruppensieger steht in der Gruppe 3 bereits fest: Thalwil konnte mit einem 3:1 im Spitzenspiel bei Verfolger Dornach den Aufstieg klarmachen. Zürich City hat mit einem 3:3 bei Lachen/Altendorf seine gute Ausgangslage im Kampf um den Aufstiegsplatz als bester Gruppenzweiter verspielt. Red Star schliesslich hat zu Hause gegen Ajoie-Monterri 0:2 verloren.

Auf dem Sportplatz Weiden entwickelte sich von Beginn weg eine intensive Partie. Thalwil startete konzentriert und hatte durch Kedy Steven Bonsu früh die erste Chance. In der 26. Minute brachte Edis Memic die Gäste mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause verpasste Captain Denis Haliti per Elfmeter das mögliche 2:0. So ging es mit knappem Vorsprung in die Kabinen.

Thalwil gewinnt Spitzenspiel und steigt in die 1. Liga auf Der FC Thalwil gewinnt das entscheidende Spitzenspiel auswärts bei Verfolger Dornach mit 3:1. Und weil der zweite Verfolger Zürich City bei Lachen/Altendorf nicht über ein Unentschieden hinauskam, sichert sich Thalwil damit vorzeitig den Meistertitel in der Interregio-Gruppe 3. Der Aufstieg in die 1. Liga ist zwei Runden vor Saisonende perfekt.

In der Schlussphase verteidigte der FCT konsequent und liess defensiv kaum noch etwas zu. Und schliesslich sorgte Arlind Gashi in der Nachspielzeit mit dem 3:1 für die definitive Entscheidung - und für grosse Emotionen beim Team und den mitgereisten Fans. Nach vier Jahren kehrt der FC Thalwil in die 1. Liga zurück.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dornach den Druck und kam in der 64. Minute durch den erst gerade eingewechselten Haris Hodzic zum 1:1-Ausgleich. Die Reaktion der Thalwiler folgte jedoch sofort: Nur vier Minuten später stellte Haliti mit dem 2:1 die Führung wieder her.

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Lachen und Zürich City teilen die Punkte

Die rund 300 Zuschauer im Peterswinkel bekamen ein intensives und torreiches Kantonsderby zu sehen: Lachen/Altendorf und Zürich City trennten sich nach einer abwechslungsreichen Partie mit 3:3.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 9. Minute durch Lars Oberholzer nach Vorarbeit von Valentino Damiani in Führung. Zürich City reagierte jedoch umgehend: Mergim Bajrami glich nur vier Minuten später aus, ehe Youssouf Sow die Gäste in der 18. Minute erstmals in Front brachte.

Lachen/Altendorf zeigte sich davon wenig beeindruckt. Nino Egli stellte in der 21. Minute den Ausgleich wieder her, bevor Oberholzer kurz vor der Pause seinen zweiten Treffer erzielte und die Gastgeber mit einer 3:2-Führung in die Kabine schoss.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Vorteilen für Zürich City, das zunehmend mehr Ballbesitz verzeichnete und den Druck erhöhte. Die beste Möglichkeit auf eine Vorentscheidung vergab Lachen/Altendorf kurz nach der Pause.

Der verdiente Ausgleich für die Gäste fiel schliesslich in der 76. Minute: João Pereira verwertete einen präzisen Pass von Lionel Bilomba zum 3:3. In der Schlussphase suchte Zürich City den Siegtreffer, während die Gastgeber defensiv kompakt blieben und den Punktgewinn sicherten.

Nach 90 unterhaltsamen Minuten stand ein insgesamt gerechtes Unentschieden - für Lachen ein wichtiger Punkt im Kampf um den Klassenerhalt, für Zürich City zwei Punkte zu wenig, um sich eine gute Ausgangslage für einen allfälligen Aufstieg als bester Gruppenzweiter der fünf Interregio-Gruppen zu schaffen.

Bülach feiert wichtigen Heimsieg gegen Uster

Der FC Bülach hat das Kellerduell gegen den FC Uster mit 4:1 für sich entscheiden können und damit wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt gesichert, die der Gegner aus dem Zürcher Oberland auch gut hätte gebrauchen können.

Die Gäste aus Uster erwischten zunächst den besseren Start und gingen nach 29 Minuten in Führung. Raphael Bachmann profitierte von einem Missverständnis in der Defensive der Zürcher Unterländer und traf aus grosser Distanz ins leere Tor zum 1:0. Die Antwort der Gastgeber folgte noch vor der Pause: Zunächst glich Musolli in der 39. Minute zum 1:1 aus, ehe Petrovic kurz vor dem Halbzeitpfiff die Partie zugunsten von Bülach drehte.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Uster zwar phasenweise mehr Spielanteile, fand gegen die kompakte Bülacher Defensive jedoch nur selten den Weg zu klaren Torchancen. Die Gastgeber verteidigten diszipliniert und blieben mit schnellen Gegenstössen gefährlich. In der Schlussphase sorgte Bülach dann für die definitive Entscheidung: Petrovic erhöhte in der 83. Minute auf 3:1, ehe Morina in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand erzielte.

Dank einer effizienten Chancenverwertung und einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherte sich Bülach einen verdienten Heimsieg, während Uster im Kampf um den Ligaerhalt nach zuletzt zwei Siegen einen herben Rückschlag hinnehmen musste. Da die direkte Konkurrenz fast ausnahmslos siegte, wurden die Ustermer in der Tabelle gleich von drei Teams überholt. Drei Punkte beträgt ihr Polster auf den Strich. Dieselben drei Punkte, die Bülach fehlen, um über den Strich zu klettern.

FCU-Trainer Etienne Scholz fand nach dem Match klare Worte: «Wenn du derart fehlerhaft agierst und so klar verlierst, dann hast du es verdient, dich in dieser Lage wiederzufinden», sagte er gegenüber «zo-online.ch». Sorgen mache er sich trotzdem keine. «Das war ein Ausrutscher.» Jetzt gelte es, nächste Woche den FC Allschwil zu schlagen.

Dübendorf steigt nach unglücklicher Niederlage in Allschwil ab

Ebendieser FC Allschwil hat dem anderen Zürcher Oberländer Verein in der Gruppe, dem FC Dübendorf, dieses Wochenende den sinnbildlichen Todesschoss verpasst. 1:2 verloren die Dübendorfer im Baselbiet in letzter Minute und müssen damit nach drei Jahren in der Interregio definitiv den Gang in die regionale 2. Liga antreten.

Die Gäste gerieten bereits in der 10. Minute durch ein Tor von Allschwils Nico Scheibler in Rückstand. In der Folge fand Dübendorf zwar besser ins Spiel und erspielte sich mehrere Möglichkeiten, liess diese jedoch ungenutzt.

Nach der Pause allerdings vermochte die Mannschaft von Shaip Krasniqi den Druck deutlich zu erhöhen und drängte auf den Ausgleich. Lange schien Allschwil den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen, ehe Besart Hyseni in der 86. Minute zum verdienten 1:1 traf.

Mit dem Rücken zur Wand warf Dübendorf in der Schlussphase nochmals alles nach vorne, um die letzten Hoffnungen auf den Ligaerhalt am Leben zu erhalten. In der Nachspielzeit unerlief Torwart und Captain Labinot Bytyci jedoch ein verhängnisvoller Fehler: Statt den Ball nach vorne zu schlagen, vertändelte er ihn und ermöglichte Allschwils Srdan Sudar das 2:1.

«Es tut weh», sagte FCD-Trainer Shaip Krasniqi nach dem Schlusspfiff gegenüber «zo-online.ch». Der 45-Jährige wird den Verein nach Saisonende verlassen. «So habe ich mir meinen Abschied natürlich nicht vorgestellt.» Zu den Gründen für den Abstieg befragt, führte Krasniqi das ausserordentliche Verletzungspech ins Feld. Die Ausfälle von Schlüsselspielern seien schlicht nicht zu kompensieren gewesen. «Wir waren so fast machtlos und hätten viel Spielglück gebraucht, um trotzdem die Liga halten zu können. Oder zumindest eine hohe Effizienz und einen Goalgetter, der regelmässig ins Schwarze trifft.»

Red Star Zürich unterliegt Ajoie-Monterri

Der FC Red Star hat zu Hause gegen den FC Ajoie-Monterri mit 0:2 verloren.

Die Gäste aus dem Jura erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute durch Mikail Ocal in Führung. Red Star bemühte sich in der Folge um eine Reaktion, fand jedoch nur selten den Weg zu klaren Torchancen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Die Entscheidung fiel in der 69. Minute, als Abdoulaye Traore für Ajoie-Monterri zum 2:0 traf.

Bilder zu Red Star - Ajoie-Monterri

Gruppe 5

Seefeld punktet beim Tabellenführer

Der FC Seefeld hat im Spitzenspiel der Interregio-Gruppe 5 beim Tabellenführer Gossau ein verdientes 1:1 erreicht und damit seine gute Ausgangslage im Aufstiegskampf gewahrt.

Nach einer ausgeglichenen Startphase übernahmen die Zürcher zunehmend die Kontrolle und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten. In der 35. Minute wurde Seefeld belohnt: Xeno Fresneda verwandelte einen Freistoss sehenswert zur 1:0-Führung. Kurz vor der Pause gelang den Gastgebern jedoch der Ausgleich. Geronimo Casadio profitierte in der 42. Minute von einer unübersichtlichen Situation und traf zum 1:1.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine intensive Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Gossau erhöhte den Druck in der Schlussphase, doch Seefeld verteidigte konsequent und konnte sich mehrfach auf Torhüter Max Meier verlassen, der mit starken Paraden den Punktgewinn sicherte. Damit bleibt Seefeld weiterhin mit nur einem Punkt Rückstand an den St. Gallern dran, mit zwei Punkten Vorsprung auf das drittplatzierte Weesen, das ebenfalls unentschieden spielte (5:5 gegen Linth 04).

Ausführlicher Spielbericht Gossau - Seefeld

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Schaffhausen II gewinnt knapp in Seuzach

Schaffhausens Reserven haben einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg beim FC Seuzach feiern können. In einer intensiven Partie bei hochsommerlichen Temperaturen entschied ein Freistoss von Rayan Reslan die Begegnung.

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen und bot nur wenige klare Torchancen. Die beste Möglichkeit für die Seuzemer hatte Auer, dessen Abschluss in der 33. Minute an die Latte prallte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte das Heimteam den Druck und kam kurz nach Wiederanpfiff einer Führung nahe. Ein Kopfball von Kutej wurde jedoch vom Schaffhauser Torhüter Nico Leccadito an die Latte gelenkt. In der 69. Minute dann der erwähnte, sehenswerte Freistoss zum 1:0 von Reslan - mit Abstand der auffälligste Spieler des FCS II.

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In der Schlussphase warf Seuzach nochmals alles nach vorne und drängte auf den Ausgleich. Die beste Gelegenheit bot sich in der 87. Minute, doch ein Schaffhauser Verteidiger konnte den Ball in letzter Sekunde vor der Linie klären. So blieb es beim knappen Erfolg für die Munotstädter, die damit wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt sammeln konnten. Mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge bei zwei noch zu absolvierenden Runden dürfte keine grosse Gefahr mehr drohen.