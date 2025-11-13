Seefeld in Lauerstellung - Seuzach hat Reserven auf den Strich

Auch in der Interregio-Gruppe 5 ist die Vorrunde durch, die Winterpause steht bevor. Vorher blicken wir aber nochmals auf das sportliche Geschehen der letzten paar Monate

In der Interregio-Gruppe 5 hätten wohl nicht viele Analysten mit diesem Tabellenführer gerechnet: Dass Aufsteiger Weesen grosses fussballerisches Potenzial hat, daran gab es kaum Zweifel. Dass der Club vom Walensee gleich Wintermeister wird, das kommt dann doch etwas überraschend. Zum Ende der Hinrunde gelang Weesen noch das Meisterstück. Mit einem souveränen 3:0 fertigte die Truppe von Trainer Ursal Yasar im Spitzenspiel Gossau ab.

Und so führen die Weesner nun also diese Interregio-Gruppe mit zwei Zählern Vorsprung an. Der Aufsteiger hat die meisten Tore erzielt. In der Weesner Offensive war vor allem auf die Gebrüder Taulant und Edison Syla Verlass. Aber auch abgesehen von den beiden Torgaranten hat die Weesner Equipe überzeugt, nur drei Mal musste sie als Verlierer vom Platz. In der Rückrunde ist Weesen nun in einer Gruppe mit relativ geringen Punkteabständen der Gejagte.

Zu der Gruppe der Jäger zählt in erster Linie natürlich der Zweitplatzierte Gossau, aber natürlich auch der FC Seefeld. Die Stadtzürcher haben eine solide Hinrunde gespielt. Zu Beginn der Meisterschaft gewann Seefeld das Zürcher Duell gegen Aufsteiger Seuzach.

Am Anfang reihte der Quartierverein gleich vier Siege aneinander. Niederlagen gab es danach nur gegen die beiden Absteiger Linth 04 und Uzwil sowie gegen Schaffhausen II, Weesen und Gossau. So spielt Seefeld weiterhin um den Aufstieg mit. Die vier Punkte Rückstand auf Leader Weesen sind keine allzu grosse Hypothek.

Schaffhausen nach Umbruch überraschend stark

Ähnliches gilt für Balzers und Absteiger Uzwil, die zur erweiterten Spitzengruppe gehören. Auch sie liegen in Lauerstellung. Dahinter folgt Schaffhausen II, was insgesamt eher einer Überraschung gleichkommt. Nach dem Neustart und dem Fokus auf regionale Spieler, hätte man annehmen können, dass die Munotstädter wohl eine gewisse Anlaufzeit brauchen.

Dem war aber nicht so. Die ersten drei Partien gewann der FCS allesamt. Erst danach folgten die ersten Punktverluste. Insgesamt muss man bei Schaffhausen II mit dieser Hinrunde zufrieden sein. Bisher konnte man den sechsten Rang der letzten Saison bestätigen. Nach vorne könnte bei diesen geringen Punkteabständen durchaus noch etwas gehen.

Luft nach oben bei Linth

Teil des relativ breiten Tabellenmittelfeldes ist auch der andere 1.-Liga-Absteiger Linth 04. Nach der Relegation haben die Glarner den Tritt anfänglich gut gefunden. Aus den ersten vier Meisterschaftsspielen resultierten zehn Punkte. Später folgten aber auch insgesamt fünf Niederlagen – so verloren die Glarner gegen Weesen und Gossau gleich nacheinander jeweils mit 1:5. Zum Abschluss gab es dafür im Duell der beiden 1.-Liga-Absteiger einen netten 2:0-Heimsieg gegen den FC Uzwil.

Der neue Trainer Marius Zarn, der zusammen mit Assisten Houcine Nater vom FC Balzers gekommen war, konnte nicht auf die gleiche Truppe zählen, wie sie Linth noch letzte Saison hatte. Linth 04 musste einige gewichtige Abgänge verkraften. Es ist jedoch gelungen, diese Abgänge mit neuen Spielern zu kompensieren. Da besteht noch viel Potenzial und es ist sehr gut denkbar, dass die Glarner in der Rückrunde noch ein paar Plätze nach vorne gutmachen.

Seuzach etabliert sich im Tabellenmittelfeld

Hinter Linth folgen die beiden anderen der total drei Aufsteiger aus der 2. Liga: Rorschach-Goldach und Seuzach. Der Start misslang den Seuzemern jedoch gründlich. Die ersten drei Spiele gingen allesamt verloren. Dann allerdings holte die Mannschaft von Trainer Gianluca Appassito gegen den späteren Leader Gossau den ersten Punkt und liess in der Runde darauf gegen Uzwil den ersten Sieg folgen.

Ein Ausrufezeichen setzte «Seuzi» zudem mit dem 7:2 gegen Arbon und dem 4:0 gegen die Reserven des FC Wil. Zum Abschluss der Hinrunde schlug der FCS dann auch noch den starken Aufsteiger Rorschach-Goldach. Seuzach vermochte vor allem offensiv zu überzeugen. Die 33 erzielten Tore sind nach Leader Weesen der zweitbeste Wert.

Die sechs Siege sind eine solide Grundlage, um den Ligaerhalt vorzeitig zu schaffen. Auf den Strich hat Seuzach zur Winterpause ein Polster von acht Punkten. Am Ende wird sich der Aufsteiger irgendwo im breiten Tabellenmittelfeld einordnen.

Offener Abstiegskampf

Gegen den Abstieg geht es für Wil II sowie eher überraschend Dardania St. Gallen, wo man im Sommer noch aufgerüstet hatte. Mittendrin im Abstiegskampf stecken Altstätten, Arbon und Chur 97. Diese drei liegen zur Winterpause auf den Relegationsplätzen. Die Punkteabstände sind auch im Tabellenkeller klein, sodass da noch alles möglich ist. Es ist ein offener Abstiegskampf.

Für Chur 97 wäre der Abstieg in die Regionalliga besonders bitter, wurde doch erst gerade im vergangenen Mai das schmucke neue Stadion Obere Au im Bündner Hauptort eröffnet. Alleine aufgrund der Infrastruktur müssten Chur 97 interregional oder höher spielen. Dafür muss das Team in der zweiten Saisonhälfte nun kräftig zulegen. Zuzutrauen ist dies den Churern jedoch.